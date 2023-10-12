《成為獨立小姐的滾錢心法》：「買房是個好投資」是坊間流傳的最大迷思之一
我們想讓你知道的是
這個重要觀念不僅值得牢記，甚至頗有啟示的味道：在繳清貸款之前，你的房子不是真正的資產。而即使還清了房貸、完整持有了房子，依舊得負擔房屋稅、保險以及定期維修費用。你的房子會是一項開支，永遠都是。
文：妮可．拉平（Nicole Lapin）
搞懂房地產
萬丈高樓平地起，安全型資產也是
這些年來我發現，讓《老娘有錢》的讀者感到最不舒服的內容是我針對買房所給的非典型建議。我沒說永遠不要買房。但我也沒說一定要買房。不是所有人都適合買房，尤其是那些財務規劃尚未有著落的人。
該死！沒錯。雖然買房時常被吹捧為物質幸福的主要指標，但對於還沒準備好的人來說，足以是惡夢一場。我見過太多的女性在理財之路上操之過急，結果淪為只擁有房子的窮人。若一個人債務纏身或積蓄尚淺就將所有錢砸在房子上的話，便可能落得此下場。你有個能遮風避雨的地方，但除此之外一無所有——萬一屋頂開始漏水，你就完了。關於理財，「買房是個好投資」是坊間所流傳的最大迷思之一。別誤會我的意思，它可以是個好投資沒錯；但絕不像許多人傾向相信的那樣是個真理，並且用它來合理化自己的操之過急。
我想你懂了：我不打算讓你為了一間夢幻家園而越級打怪（當然，一旦妳做到了，要怎麼在樓梯跳上跳下、整天在扶手玩滑溜梯，都是你的自由）。因此，假設你已經完成所有先前的準備步驟，蓄勢待發，等不及開始建立你的安全型資產，那麼就讓我們來徹底搞懂房地產吧。本步驟中，我將助你以正確的方式買房，制訂出一個買得起的方案。
要買還是不買
我懂，房子不只是貸款和投資的問題。那是你的窩。你的小天地。身為一個在破碎家庭中長大的人，我一直渴望擁有一個屬於自己的家，那裡安穩、安全又漂亮。
然而，隨著年齡漸長，我逐漸了解，我所在的地方就是我的家，不必非得住在《建築文摘》（Architectural Digest）中的那些房子裡。從20歲開始一直到30歲出頭，我一直在搬家，我開始想像自己的身上背負著「家」的概念，就像蝸牛身上的殼。儘管我十分想要定下來，但我也明白，鋼筋水泥給不起我所渴望的安全感。事實上，正因為我太常搬家，我總不可能每次在全國搬來搬去時都買進賣出，我負擔不起。而且，比起永遠的小窩能帶給我的安全感，我心中唯一更渴望的是財務安全感所能帶來的自由。
在我們深入認識房地產前，我還有另一件事要先聲明，那就是，假如你認為自己接下來應該會像我一樣常搬家——無論是出於工作或家庭，或者只是因為你想這麼做——那麼買房可能不太適合你。人們常說，唯有當你打算持有房子5年以上才該買房，關於這一點我們之後再來討論。租房人生沒有什麼好羞恥的。讓我重複一次：租房人生沒有什麼好羞恥的。
事實上，依據生活情況的不同，租房有許多好處。其中最大的好處是，你能將為了買房而不得不生出的一大筆頭期款拿去市場上投資，或是投資在自己身上。你將錯失這筆投資日後會帶來的好處，而這就是你的「機會成本」。有非常多富翁以及／或名人明明有能力買房卻選擇租房，正是因為這樣可以減少必須搬遷時（常常發生）的買賣成本與麻煩，也進一步讓他們多了一大筆能自由運用的錢，而不是被綁在一堆磚塊（或木頭、灰泥什麼的）中。不只富翁和名人選擇租房，根據2019年美國人口普查統計，36%的美國人也這麼做。所以，儘管你可能以為怎麼只有我還在租房，其實大約有4500萬人陪你一起。
五位選擇租屋的名流
- 碧昂絲（Beyoncé）和Jay-Z租下荷姆比山莊（Holmby Hills）豪宅，15萬美金／月（約新台幣450萬元）
- 凱特琳・珍娜（Caitlyn Jenner）租下馬里布（Malibu）獨棟房，1萬4千5百美金／月（約新台幣43萬5千元）
- 蕾哈娜（Rihanna）租下紐約公寓，4萬美金／月（約新台幣120萬元）
- 女神卡卡（Lady Gaga）租下貝萊爾（Bel Air）豪宅，2萬5千美金／月（約新台幣7萬5千元）
- 琳賽・蘿涵（Lindsey Lohan）租下比佛利山莊（Beverly Hills）獨棟房，9千美金／月（約新台幣27萬元）
這些明星所租的房子要價數百萬美金。以碧昂絲與Jay-Z承租的房子為例，售價為3550萬美金（約新台幣10億元）。頭期款少說也要20%，也就是710萬美金（約新台幣2,100萬元）。毫無疑問，這點錢對碧昂絲女王來說也許只是小數點的誤差，她甚至無須動用到她丈夫的資產，大可擺出她的4億身價直接用現金買房。然而，這仍然是一大筆錢，能拿去投資，或是做任何他們想做的事。理論上來說，只要不是拿去付房子頭期款，無論他們最後怎麼花用那筆錢，能為他們賺進的錢都會比賣掉房子的利潤來的多。
這當中的祕密在於，房屋價值越高，出租租金與房貸的比例就越低。也就是說，如果你擁有一間價值20萬美金的房子，每月要繳的房貸可能是1500美金，能以2000美金出租，這之間的溢價自然就成了你的利潤。但是，如果你擁有的是一間200萬美金的房子，不太可能以每月2萬美金的租金出租，因為這個價位區間的租客在大多數地區中都很少見。因此，你為這棟天價房子所繳的貸款很可能會高於你的租金收入，賺不到錢。我們將於〈步驟十一：最危險的生意〉談論房地產投資，而從房地產投資的觀點來看，屋主可能會願意少拿一點利潤，希望改在售出時彌補損失。
但對於一位具有那種消費水準的獨立女子投資人來說，比起支付兩倍的房貸，還是以每月2萬5千美金的價格租下一間一千萬美金的公寓較合理，而且還無須費心維修和保養（空調、管線、景觀以及所有需要現金流的昂貴玩意）。單純從現金流的角度來看，如果租房或買房對現階段的你來說都沒差的話，租房能讓你處於更有利的位置。
這個重要觀念不僅值得牢記，甚至頗有啟示的味道：在繳清貸款之前，你的房子不是真正的資產。而即使還清了房貸、完整持有了房子，依舊得負擔房屋稅、保險以及定期維修費用。你的房子會是一項開支，永遠都是。這項觀念藉由羅勃特・T・清崎的《富爸爸，窮爸爸》首次得到普及，這本書是1990年代與2000年代最暢銷的理財書籍。這個觀念——當時真的惹惱一票財經專家與中產階級房仲——是在解釋，有錢人所擁有的是能增加現金流的投資，例如出租用房產或其他投資項目，但一棟還在繳房貸的房子做不到。相反地，它還讓你每個月得從口袋裡付錢出去。
錦囊妙計：別光是亂猜
每當我面臨一個容易令我情緒激動的重大決定，我喜歡回歸數據思考，而買房就是這樣的一件事。如果你正在掙扎要租房還是買房，請參考以下這些指標：
- 房價租金比（price-to-rent ratio），又稱租價比，是一套用來衡量某特定房屋市場是否被高估或「泡沫化」的公式。要計算你目標地區的租價比，請用該地區的房價中位數除以租金中位數。如果你得到的數字介於1至15中間，那麼買房應該比租房划算。如果數字大於16，那麼該地區房價可能處於泡沫之中，在價格下降之前，你應該強烈考慮租房。
- 5年法則（The Five-Year Rule）是另一個常用的指標，意指你在出售房子前至少應該住5年以上，這樣才不會虧損。繳交房貸的頭幾年中，你所支付的大部分過戶結算費（closing cost）、稅金、利息及維修費都不會算做本金或實際房屋價值。至少要持有5年，累積的價值才會讓買房比租房更有利。
我知道要在彈性和穩定性中權衡絕非易事，但面臨茲事體大的財務決策時，請將內心的情緒小劇場寄放在門口，轉而仰賴這些現有的工具和數據。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。