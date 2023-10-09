【散文】甘紹文《靈與肉》：那女人發出了情動地呻吟聲，那聲音像極了房東小姐

文：甘紹文

溫州街

前陣子，迷上了一家藏身於泰順街的日式鐵板燒餐廳，一個月至少會去光顧個一兩次。不過，平常興致一來，只要能訂到位，說去就去。

每次去，總是把車子停在辛亥高架橋下的停車場，再從溫州街輕輕鬆鬆地走進去，可以直直的走，也可以隨興地穿過橫橫豎豎的巷子，很快的就會看到十八巷，然後左轉接泰順街。其實，不管怎麼走，總是會走到十八巷，沿路還會經過著名的自由主義思想家殷海光教授的故居，巷底的左側是泰順公園，餐廳就在公園的斜對角。

一路是沿著滿植楓香樹的林蔭長巷走來，黃昏時候，金色的陽光透過枝椏，把綠葉鍍上金箔，光影閃閃爍爍的撒落一地。巷弄裡，日式黑瓦白牆的木造老屋此起彼落，古樸的圍牆上爬藤滿布，庭院裡的老樹蒼翠挺拔，恬靜的守著往日風華。從外頭望去，就像小時候，攀爬在鄰居家的圍牆上，望著幽靜深邃的庭院，簾幕無重數的感覺，讓人有著無限的遐思。

兒時，故鄉嘉義（日據時代的木業之都）的日式木屋很多，鄰居或同學家又大都是日式木屋（後來才知道，鄰居或同學能住大間日式木屋的人家，非富即貴，要不就是機關首長），下了課穿梭在彼此的家中是再平常不過的事，從不覺得有甚麼稀罕之處。只不過，嘉義的日式木屋規模有大有小，分散四處，多年過去，如今想必也所剩無幾。因此，每每走在溫州街上，總有著無以名狀的悸動與親切感。

走多了幾次，漸漸才知道溫州街的歷史淵遠流長，更是人文薈萃之地。溫州街諸多日式老木屋的前身，係日據時代的帝大教授宿舍區，始建於1928年，後來交由台灣大學使用至今，歷經了近百年風華。歲月悠悠，儘管黑瓦褪色、白牆斑駁、梁柱毀朽，老當益壯的木屋依然默默無語地刻畫著滄桑。其中居住過這裡且較具代表性的風流人物，除了殷海光教授，還有國學大師台靜農、台灣獨立運動領袖彭明敏教授、閩南語大師吳守禮教授、人類學家陳奇祿教授、歷史學家曹永和先生等。

甚至，台灣應用化學與應用機械的先驅（日據時代的帝大教授）化學家大山義年先生、創作《台灣畫冊》為後世台灣人所熟知的灣生畫家立石鐵臣先生也是。因此，漫步在溫州街裡的每一個巷弄、每一個轉角時，總會感覺到處處都有訴說不盡的故事，地靈人傑就是溫州街的底蘊所在。

有時，我們會提早個把鐘頭，走到溫州街的小巷弄裡瞎逛。先沿著綠蔭盎然、蟲鳴鳥叫的楓香樹道緩步而上，初夏的晚風帶著楓香樹散發的芬芳，讓人未聞心已醉，然後隨意地拐進任一條小巷弄。古老的靈魂迎面而來，不同的轉角，藏著不同的驚喜，遇見老木屋就是滿滿的幸福。

最近一次，我們又提前來餐廳。夫妻倆走到十八巷巷口尚早，我一時心血來潮，突然想到十八巷再過去的另外一頭，似乎沒走過。於是，徵得嬌妻同意，抱著森林探險般的心情直直地繼續往前走去。一路上，我像個鄉巴佬似的東瞧西望，心裡才在嘀咕著怎不見半棟老屋，全是些沒啥特別的公寓房子，等走到溫州街與和平東路的路口時，突然發現這個地方似曾相識，看起來眼熟得很，才猛然回想起四十年前，自己曾短暫過住溫州街，而當時賃居的公寓就在眼前。頓時，塵封的記憶一下子浮現在腦海，萬千感慨湧上心頭，內心裡不禁一陣哆嗦，整個人霎時如斷線般呆立路旁。

時間悠悠慢慢，話說當年我才二十啷噹歲，從屏東恆春調來台北當兵不久。服役的部隊在公館附近，由於軍官可以外宿，原租住在金門街一個專門出租給學生的公寓，但房東（一位眼睛裡只有錢的老太太）實在太摳門又不可理喻，合約還沒到期，我就捨了押金火速搬離。本來在和平東路的巷子裡找好房子，付了訂金也約好入住的日期。搬家前兩天，房東突然通知要翻修浴廁與油漆，原先說好出租的房間要延遲三個月時間才能入住。要不然，入住可以，但沒有浴廁可以使用。情急之下，我只好騎著摩托車沿著和平東路，四處找出租房子。說好運也算好運，才騎出和平東路的租屋處不遠，就在溫州街口的廣告立牌上，看到短期出租套房的小廣告。

房東（不！應該說是二房東）是一對年輕夫妻，聽他們自我介紹時了解，先生是某公司的業務經理，太太也在上班，每天兩人早早出門，晚晚才回家。至於，為甚麼要將套房出租？原來是房東的兒子要結婚，房東通知他們，三個月後租約到期，房子要收回自住。這房子是他們夫妻倆跟朋友一起承租，朋友買了新房後搬走。因此，多出了一個套房，空著可惜，乾脆再轉租出去，套房租金多少可以幫他們分攤點房租。由此可見，這業務經理的財力，應該也只是普通而已。

二房東開著一輛紅色的馬自達跑車，擺在樓下的固定車位。當時，社會風氣封閉保守，男人開紅色車不常見，尤其是敞篷跑車更是招搖，讓人不由得會多看兩眼。只是，我看他的長相跟氣質，怎麼看都不像個業務經理，倒像是混黑社會的兄弟。二房東太太也不像太太，像大哥的女人，身材火辣、頗具姿色只是濃妝豔抹有點俗氣。看人時，一對媚眼鈎來鈎去，她不要我叫她房東太太，要叫房東小姐。

套房的陳設很陽春，一張大床、一張書桌、一張書桌椅外加一個大塑膠衣櫃。浴室更是簡陋，一隻沒有坐墊的馬桶、一座髒到不行的洗臉台，還有一具淋浴的蓮蓬頭。