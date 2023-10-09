【散文】甘紹文《靈與肉》：那女人發出了情動地呻吟聲，那聲音像極了房東小姐

我們想讓你知道的是
猶記得當時住在溫州街，每天一早騎摩托車上班，出了溫州街，右轉和平東路，再右轉走新生南路，接羅斯福路到公館圓環，我服務的單位就到了。因此，賃居溫州街的三個月時間裡，壓根兒沒想過，溫州街的另一頭到底長啥樣子？今天似是因緣俱足，鬼使神差下重回舊地，憶及往事雖談不上唏噓，但若說沒有遺憾，那是欺騙自己。
文：甘紹文
溫州街
前陣子，迷上了一家藏身於泰順街的日式鐵板燒餐廳，一個月至少會去光顧個一兩次。不過，平常興致一來，只要能訂到位，說去就去。
每次去，總是把車子停在辛亥高架橋下的停車場，再從溫州街輕輕鬆鬆地走進去，可以直直的走，也可以隨興地穿過橫橫豎豎的巷子，很快的就會看到十八巷，然後左轉接泰順街。其實，不管怎麼走，總是會走到十八巷，沿路還會經過著名的自由主義思想家殷海光教授的故居，巷底的左側是泰順公園，餐廳就在公園的斜對角。
一路是沿著滿植楓香樹的林蔭長巷走來，黃昏時候，金色的陽光透過枝椏，把綠葉鍍上金箔，光影閃閃爍爍的撒落一地。巷弄裡，日式黑瓦白牆的木造老屋此起彼落，古樸的圍牆上爬藤滿布，庭院裡的老樹蒼翠挺拔，恬靜的守著往日風華。從外頭望去，就像小時候，攀爬在鄰居家的圍牆上，望著幽靜深邃的庭院，簾幕無重數的感覺，讓人有著無限的遐思。
兒時，故鄉嘉義（日據時代的木業之都）的日式木屋很多，鄰居或同學家又大都是日式木屋（後來才知道，鄰居或同學能住大間日式木屋的人家，非富即貴，要不就是機關首長），下了課穿梭在彼此的家中是再平常不過的事，從不覺得有甚麼稀罕之處。只不過，嘉義的日式木屋規模有大有小，分散四處，多年過去，如今想必也所剩無幾。因此，每每走在溫州街上，總有著無以名狀的悸動與親切感。
走多了幾次，漸漸才知道溫州街的歷史淵遠流長，更是人文薈萃之地。溫州街諸多日式老木屋的前身，係日據時代的帝大教授宿舍區，始建於1928年，後來交由台灣大學使用至今，歷經了近百年風華。歲月悠悠，儘管黑瓦褪色、白牆斑駁、梁柱毀朽，老當益壯的木屋依然默默無語地刻畫著滄桑。其中居住過這裡且較具代表性的風流人物，除了殷海光教授，還有國學大師台靜農、台灣獨立運動領袖彭明敏教授、閩南語大師吳守禮教授、人類學家陳奇祿教授、歷史學家曹永和先生等。
甚至，台灣應用化學與應用機械的先驅（日據時代的帝大教授）化學家大山義年先生、創作《台灣畫冊》為後世台灣人所熟知的灣生畫家立石鐵臣先生也是。因此，漫步在溫州街裡的每一個巷弄、每一個轉角時，總會感覺到處處都有訴說不盡的故事，地靈人傑就是溫州街的底蘊所在。
有時，我們會提早個把鐘頭，走到溫州街的小巷弄裡瞎逛。先沿著綠蔭盎然、蟲鳴鳥叫的楓香樹道緩步而上，初夏的晚風帶著楓香樹散發的芬芳，讓人未聞心已醉，然後隨意地拐進任一條小巷弄。古老的靈魂迎面而來，不同的轉角，藏著不同的驚喜，遇見老木屋就是滿滿的幸福。
最近一次，我們又提前來餐廳。夫妻倆走到十八巷巷口尚早，我一時心血來潮，突然想到十八巷再過去的另外一頭，似乎沒走過。於是，徵得嬌妻同意，抱著森林探險般的心情直直地繼續往前走去。一路上，我像個鄉巴佬似的東瞧西望，心裡才在嘀咕著怎不見半棟老屋，全是些沒啥特別的公寓房子，等走到溫州街與和平東路的路口時，突然發現這個地方似曾相識，看起來眼熟得很，才猛然回想起四十年前，自己曾短暫過住溫州街，而當時賃居的公寓就在眼前。頓時，塵封的記憶一下子浮現在腦海，萬千感慨湧上心頭，內心裡不禁一陣哆嗦，整個人霎時如斷線般呆立路旁。
時間悠悠慢慢，話說當年我才二十啷噹歲，從屏東恆春調來台北當兵不久。服役的部隊在公館附近，由於軍官可以外宿，原租住在金門街一個專門出租給學生的公寓，但房東（一位眼睛裡只有錢的老太太）實在太摳門又不可理喻，合約還沒到期，我就捨了押金火速搬離。本來在和平東路的巷子裡找好房子，付了訂金也約好入住的日期。搬家前兩天，房東突然通知要翻修浴廁與油漆，原先說好出租的房間要延遲三個月時間才能入住。要不然，入住可以，但沒有浴廁可以使用。情急之下，我只好騎著摩托車沿著和平東路，四處找出租房子。說好運也算好運，才騎出和平東路的租屋處不遠，就在溫州街口的廣告立牌上，看到短期出租套房的小廣告。
房東（不！應該說是二房東）是一對年輕夫妻，聽他們自我介紹時了解，先生是某公司的業務經理，太太也在上班，每天兩人早早出門，晚晚才回家。至於，為甚麼要將套房出租？原來是房東的兒子要結婚，房東通知他們，三個月後租約到期，房子要收回自住。這房子是他們夫妻倆跟朋友一起承租，朋友買了新房後搬走。因此，多出了一個套房，空著可惜，乾脆再轉租出去，套房租金多少可以幫他們分攤點房租。由此可見，這業務經理的財力，應該也只是普通而已。
二房東開著一輛紅色的馬自達跑車，擺在樓下的固定車位。當時，社會風氣封閉保守，男人開紅色車不常見，尤其是敞篷跑車更是招搖，讓人不由得會多看兩眼。只是，我看他的長相跟氣質，怎麼看都不像個業務經理，倒像是混黑社會的兄弟。二房東太太也不像太太，像大哥的女人，身材火辣、頗具姿色只是濃妝豔抹有點俗氣。看人時，一對媚眼鈎來鈎去，她不要我叫她房東太太，要叫房東小姐。
套房的陳設很陽春，一張大床、一張書桌、一張書桌椅外加一個大塑膠衣櫃。浴室更是簡陋，一隻沒有坐墊的馬桶、一座髒到不行的洗臉台，還有一具淋浴的蓮蓬頭。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。