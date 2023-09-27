英國對台貿易特使福克納訪台，稱澎湖「令人著迷」、英國業者有興趣在此投資離岸風電

英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）訪台一週，今（27）日是訪台最後一天，他在台北市英僑商務協會主辦的「2023年度優良企業貢獻獎頒獎典禮」上發表演說，強調台英在能源轉型上合作緊密，也透露過去一週在台主要交流的幾個議題。

福克納是工黨的政治人物，於1999年被授予爵位，他自2016年起擔任英國對台貿易特使，目前也是英國上議院副議長。英國貿易特使由國會議員擔任，目前有36位貿易特使，涵蓋66個市場。福克納以個人身份或率團訪台20多次，上次訪台為2018年。

福克納今年9月21日展開為期一周的訪台行程，除了拜會蔡總統，他也與經濟部長王美花討論台英經貿合作、與行政院副院長鄭文燦共同出席英國政府志奮領獎學金（Chevening）40週年慶祝活動、更赴澎湖分享英國島嶼能源轉型的經驗與技術。

「英國是台灣能源轉型路上的重要夥伴。」福克納今日於「優良企業貢獻獎頒獎典禮」演說指出，台英在許多政策議題不斷加深合作，包括碳定價、離岸風電、綠色金融等領域，特別在離岸風電領域，已經有超過40家英國企業在台展開業務，台灣與英國透過商業結盟，能在永續與社會企業方面加深合作。

Photo Credit: 總統府 英國對台貿易特使福克納25日拜會總統蔡英文。

福克納今日致詞時強調，英國是對抗氣候變遷的先鋒國家，不但在2021年主辦第26屆聯合國氣候峰會（COP26），此後也頒布多項對抗氣候變遷的政策，包括在最近G20會議上，英國宣布將在2024至2027年間提供20億美元（約16.2億英鎊）給最大的國際氣候變遷基金—綠色氣候基金，並在國際氣候融資上投入116億英鎊，顯示英國在氣候危機的承諾。

福克納表示，很高興看到台灣和英國在永續發展和企業責任等領域持續保持一致的價值觀，他也特別提及過去一週訪台，著重在淨零碳排、新型發電方式及永續發展等領域與台交流。

福克納此次率領英國10家再生能源企業，22日參加第18屆台英再生能源交流會議，分享英國在離岸風電開發、運維以及浮式風電發展的最佳實務經驗，以及在低碳氫能、碳捕集與封存、智慧電網相關新興技術，23日也赴澎湖拜會澎湖縣長陳光復。

福克納告訴《關鍵評論網》，台英之間最需要迫切合作的領域在 減少碳排並落實永續能源，必須結束對化石燃料的依賴並發展離岸風電。福克納說，來台灣這麼多次，這次是他第一次踏上澎湖，他形容「是一場令人著迷的訪問」。福克納也透露，這次同行的有英國企業代表，參訪了澎湖離岸風電的可能場址，不少企業對在當地投資感興趣，澎湖議會也非常支持英國業者前往投資。

Photo Credit: 澎湖縣政府 英國對台貿易特使「福克納」勳爵（左）23日蒞臨澎湖，澎湖縣長陳光復率隊接見。

根據澎湖縣政府新聞稿，縣長陳光復23日接待福克納與英國訪團時表示，澎湖離島眾多許多島嶼尚未由台電接管，島上電力面臨考驗，如何維持離島穩定供電是縣府團隊正在努力的方向。

英國和台灣在今年7月正式啟動「深化貿易夥伴關係」，將先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。台英雙邊都共同立下在2050年前實現淨零碳排放的目標，近20年來並持續在再生能源開發和氣候轉型領域交流合作。

英國為台灣在歐洲的第3大貿易夥伴，2022年台英雙邊貿易總額約66億美元，我國享有順差14.6億美元。我國對英國的出口以電子、工業產品為主，台灣也是英國自行車整車、零件及電動自行車最大進口來源國。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：邱宜君