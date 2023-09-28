【關鍵眼中盯】為什麼同是商人參政，川普風生水起顛覆了美國，郭台銘卻始終顆粒無收？
我們想讓你知道的是
郭台銘正式宣布參選後的民調越來越低，也表示他在在野整合談判桌上的籌碼越來越少，藍白也越來越不會在乎他的一舉一動，距離沒有郭台銘的藍白合成真可能也越來越近。或許有人會問，為什麼同是商業人物參政，川普選了個風生水起差點顛覆了美國，郭台銘幾次選舉始終顆粒無收？
八月底郭台銘剛正式宣布參選總統時，我寫了一篇文章表示郭台銘沒有那麼笨，他知道分裂一定會輸，到了時過境遷的九月底，經過推出賴佩霞擔任副手、連署站啟動等事件，郭台銘民調卻不見起色，甚至還有逐漸下降的危機。
這個狀況，也直接改變了非綠陣營結合的選項。
其實選戰開始之初——甚至到不久之前——我都相信國民黨還希望能與郭台銘整合，這從國民黨早期一直釋放出「留著副總統位置給你」的訊息，甚至幾位倒戈至郭台銘的藍營要角國民黨也未立刻祭出黨紀，都可以看出端倪。
但隨著郭台銘始終不買單國民黨的「誠意」，想靠聲勢換取民調的計畫也未成功，近來國民黨將該開鍘的人一個個開了，甚至也開始向媒體放出「藍白合」的風聲。
到底當初堪稱受人期待的郭台銘，怎麼會玩成這種下不了車的局面？
你退選還是前首富，我跳船可能直接回家種田
這場選戰郭台銘一直有個危機：很多人覺得他是「選假的」。最早欲迎還拒時人們這樣想倒無可厚非，但推出副總統人選、擺出連署站之後人們還這樣想，那就麻煩了。
其實回顧郭台銘至今所做的決定，從過程一直出現林志玲當副手那樣的傳聞，到宣布要登記到正式登記還隔了幾天，在這些假動作之間，難免會被認為其實志不在總統寶座。
而這還只是表面的跡象，實際上郭台銘聲勢始終起不來的真正問題，是過去四年間——除了買到BNT——在政治上太沒有作為。
稍微接觸過選戰的人一定知道，新人參選之初最重要也最難做到的，就是讓選民和樁腳覺得「你是真的要選」。
更何況對藍營政治人物而言，支持郭台銘的結果可能就是離開國民黨，中途不選的前台灣首富可以開開心心過日子，但跳船的立委、議員、縣長下一屆還能不能被提名，將關係到自己一生的發展，畢竟國民黨再怎麼樣還是台灣的第二大黨。
在此之下，能不能給到紮紮實實的資源，就是能不能取信於人的驗證之一，但雖然傳說郭台銘對許多地方人士撒幣，但我也聽到選戰第一線的朋友表示實際拿到的錢並沒有那麼多。
其實就算你是鴻海創辦人，扣掉由基金會出金的管道，手上並不會總握著滿滿現金，就算變賣股票也是有流程的，這樣百萬百萬的搬運並非一般人所想的那樣簡單。
兩年前的地方選舉未展現出自己有意於大位，這屆選舉資源給的又不夠紮實，加上參選前後一段段扭扭捏捏，成為郭台銘戰術上的重大失誤。而這也反映出更大的問題：郭台銘看待政治與選戰的心態。
資本最大的就一定是贏家？政治不是這樣運作的
併購、造籌碼、吃市場，這些都是郭台銘熟悉的商業技巧，這種商場上「資本最大的人就是贏家」的思維，讓郭台銘覺得只要他出來，大家自然都會靠過來，卻成為他過去幾次參選最大的硬傷。
因為台灣政治還是存在一定機制的，在這個機制下不會有哪個人有辦法真正獨大——就算蔡英文獲得破紀錄的817萬票，他在黨內還需要面對不同派系的牽制；對外，中央和地方勢力拉鋸，中央不同的部會和人物也會有不少矛盾。而這些看似骯髒的東西，卻也避免少數人壟斷絕對的決定權。
但郭台銘就是不理解這一點，始終將商人思維套用在選舉上，所以才會做一些我們看來行為很奇怪，他自己看來結果很奇怪的事。
而這裡最合適的對照組就是柯文哲。
今天柯文哲很多行事的基礎，都是在他第一次參選台北市長時，綠營邀集一群資深政務官和政治人物為他上課。柯文哲即使不知其所以然，但他知道這一套真的有效，身體力行結果就是民進黨到現在都拿他沒辦法。
但郭台銘沒有這樣的經歷，放眼他週遭的幕僚群，也沒有足夠資深（不論經歷或城府）的政治人物可以幫他，而習慣事事掌握的郭台銘用他熟悉的企業經營觀念來選舉的結果，雖然有些舉動看來很新很酷，但最後可能造成反效果。
最好的實證，就是資深媒體人王家俊之前舉的案例，一般而言「正常」的政治人物在公布副手消息前都會放出各種風聲，背後真正目的其實就是要「試水溫」，看看選民喜不喜歡、有沒有人提出人選的問題，反正正式宣布前都可以換人。
但郭台銘宣布賴佩霞搭當副總統的時候，事先封鎖了消息，結果像是iPhone發表會one more thing一樣推出大家都沒想到的人選（其實就連蘋果發表會現在都會有意無意走漏風聲），第一天大家覺得很新鮮，結果當下沒想到的問題也跟著一件一件發生。
為什麼川普可以，郭台銘不行？
或許有人會問，為什麼同是商業人物參政，川普選了個風生水起差點顛覆了美國，郭台銘幾次選舉始終顆粒無收？
我認為，除了前面說到郭台銘的心態始終沒從大老闆切換到政治家之外，就是郭台銘太相信自己，太相信週遭（不熟悉政治，但又要迎合郭台銘）的決策圈，所以提出的東西始終像是郭台銘自己的思維——我養、我來、我出錢。
反觀川普在參選初期，就不斷提出「我可以找哪個CEO來當哪個部長，然後解決什麼問題」的論述，上任後還真的有這樣做——不論最後對美國好還是不好。
另外，川普參選當下也提出了與前任總統歐巴馬和民主黨十分南轅北轍的政見，做出明確區隔感，但郭台銘至今許多政見仍尚不扎實，更多都只呈現「因為我有錢所以我做得到」的總裁感，但這在政治上距離主流民意仍遠遠不及，更曾提出像是核融合反應爐那種似乎沒想清楚的觀點。
事實上，就連國民黨的侯友宜近來都開始提出一些戳到執政黨要害的政見，其中像是巴氏量表、最低工資等議題，都直接影響到民進黨政府的施政修法方向。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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