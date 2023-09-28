【關鍵眼中盯】為什麼同是商人參政，川普風生水起顛覆了美國，郭台銘卻始終顆粒無收？

八月底郭台銘剛正式宣布參選總統時，我寫了一篇文章表示郭台銘沒有那麼笨，他知道分裂一定會輸，到了時過境遷的九月底，經過推出賴佩霞擔任副手、連署站啟動等事件，郭台銘民調卻不見起色，甚至還有逐漸下降的危機。

這個狀況，也直接改變了非綠陣營結合的選項。

其實選戰開始之初——甚至到不久之前——我都相信國民黨還希望能與郭台銘整合，這從國民黨早期一直釋放出「留著副總統位置給你」的訊息，甚至幾位倒戈至郭台銘的藍營要角國民黨也未立刻祭出黨紀，都可以看出端倪。

但隨著郭台銘始終不買單國民黨的「誠意」，想靠聲勢換取民調的計畫也未成功，近來國民黨將該開鍘的人一個個開了，甚至也開始向媒體放出「藍白合」的風聲。

到底當初堪稱受人期待的郭台銘，怎麼會玩成這種下不了車的局面？

你退選還是前首富，我跳船可能直接回家種田

這場選戰郭台銘一直有個危機：很多人覺得他是「選假的」。最早欲迎還拒時人們這樣想倒無可厚非，但推出副總統人選、擺出連署站之後人們還這樣想，那就麻煩了。

其實回顧郭台銘至今所做的決定，從過程一直出現林志玲當副手那樣的傳聞，到宣布要登記到正式登記還隔了幾天，在這些假動作之間，難免會被認為其實志不在總統寶座。

而這還只是表面的跡象，實際上郭台銘聲勢始終起不來的真正問題，是過去四年間——除了買到BNT——在政治上太沒有作為。

稍微接觸過選戰的人一定知道，新人參選之初最重要也最難做到的，就是讓選民和樁腳覺得「你是真的要選」。

更何況對藍營政治人物而言，支持郭台銘的結果可能就是離開國民黨，中途不選的前台灣首富可以開開心心過日子，但跳船的立委、議員、縣長下一屆還能不能被提名，將關係到自己一生的發展，畢竟國民黨再怎麼樣還是台灣的第二大黨。

在此之下，能不能給到紮紮實實的資源，就是能不能取信於人的驗證之一，但雖然傳說郭台銘對許多地方人士撒幣，但我也聽到選戰第一線的朋友表示實際拿到的錢並沒有那麼多。

其實就算你是鴻海創辦人，扣掉由基金會出金的管道，手上並不會總握著滿滿現金，就算變賣股票也是有流程的，這樣百萬百萬的搬運並非一般人所想的那樣簡單。

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兩年前的地方選舉未展現出自己有意於大位，這屆選舉資源給的又不夠紮實，加上參選前後一段段扭扭捏捏，成為郭台銘戰術上的重大失誤。而這也反映出更大的問題：郭台銘看待政治與選戰的心態。

資本最大的就一定是贏家？政治不是這樣運作的

併購、造籌碼、吃市場，這些都是郭台銘熟悉的商業技巧，這種商場上「資本最大的人就是贏家」的思維，讓郭台銘覺得只要他出來，大家自然都會靠過來，卻成為他過去幾次參選最大的硬傷。

因為台灣政治還是存在一定機制的，在這個機制下不會有哪個人有辦法真正獨大——就算蔡英文獲得破紀錄的817萬票，他在黨內還需要面對不同派系的牽制；對外，中央和地方勢力拉鋸，中央不同的部會和人物也會有不少矛盾。而這些看似骯髒的東西，卻也避免少數人壟斷絕對的決定權。

但郭台銘就是不理解這一點，始終將商人思維套用在選舉上，所以才會做一些我們看來行為很奇怪，他自己看來結果很奇怪的事。

而這裡最合適的對照組就是柯文哲。

今天柯文哲很多行事的基礎，都是在他第一次參選台北市長時，綠營邀集一群資深政務官和政治人物為他上課。柯文哲即使不知其所以然，但他知道這一套真的有效，身體力行結果就是民進黨到現在都拿他沒辦法。

但郭台銘沒有這樣的經歷，放眼他週遭的幕僚群，也沒有足夠資深（不論經歷或城府）的政治人物可以幫他，而習慣事事掌握的郭台銘用他熟悉的企業經營觀念來選舉的結果，雖然有些舉動看來很新很酷，但最後可能造成反效果。

最好的實證，就是資深媒體人王家俊之前舉的案例，一般而言「正常」的政治人物在公布副手消息前都會放出各種風聲，背後真正目的其實就是要「試水溫」，看看選民喜不喜歡、有沒有人提出人選的問題，反正正式宣布前都可以換人。

但郭台銘宣布賴佩霞搭當副總統的時候，事先封鎖了消息，結果像是iPhone發表會one more thing一樣推出大家都沒想到的人選（其實就連蘋果發表會現在都會有意無意走漏風聲），第一天大家覺得很新鮮，結果當下沒想到的問題也跟著一件一件發生。

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為什麼川普可以，郭台銘不行？

或許有人會問，為什麼同是商業人物參政，川普選了個風生水起差點顛覆了美國，郭台銘幾次選舉始終顆粒無收？

我認為，除了前面說到郭台銘的心態始終沒從大老闆切換到政治家之外，就是郭台銘太相信自己，太相信週遭（不熟悉政治，但又要迎合郭台銘）的決策圈，所以提出的東西始終像是郭台銘自己的思維——我養、我來、我出錢。

反觀川普在參選初期，就不斷提出「我可以找哪個CEO來當哪個部長，然後解決什麼問題」的論述，上任後還真的有這樣做——不論最後對美國好還是不好。

另外，川普參選當下也提出了與前任總統歐巴馬和民主黨十分南轅北轍的政見，做出明確區隔感，但郭台銘至今許多政見仍尚不扎實，更多都只呈現「因為我有錢所以我做得到」的總裁感，但這在政治上距離主流民意仍遠遠不及，更曾提出像是核融合反應爐那種似乎沒想清楚的觀點。

事實上，就連國民黨的侯友宜近來都開始提出一些戳到執政黨要害的政見，其中像是巴氏量表、最低工資等議題，都直接影響到民進黨政府的施政修法方向。