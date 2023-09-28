Meta Connect大會：發表AI圖像生成模型Emu為元宇宙鋪路，與雷朋合作新款智慧眼鏡，頭戴式裝置Quest 3開放預購
我們想讓你知道的是
祖克柏展示了這款生成式AI產生的圖像，可將一隻恐龍繪成養在家裡的寵物，而且可改變他愛犬「野獸」（Beast）的狗毛風格。他指出，這項創新的一個重要部分，是確保每個人都可使用這些科技，製造每個人都負擔得起的創新產品「非常重要」。
Meta與雷朋合作新款智慧眼鏡，AI圖像生成模型Emu為元宇宙鋪路
（中央社）臉書（Facebook）母公司Meta 27日舉辦Connect大會，發表AI圖像生成模型Emu，為元宇宙鋪路；也發表新一代智慧眼鏡，內建Meta AI，可直接在臉書或Instagram開直播與好友及追蹤者互動。
Meta同時公布混合實境（MR）頭戴式裝置Quest 3更多規格細節與功能，圖形處理能力為Quest 2的2倍，採用獨立式一體機設計，不需外接電腦、主機和電池，台灣售價529.99美元（約新台幣1.7萬元）起，即日起開放預購，將於10月10日出貨。
Meta創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在Connect大會主題演講上說，Meta打造新產品的目的是希望人們能更緊密連結。實體與數位結合的未來，Meta稱為元宇宙（Metaverse），希望確保所有人都能使用MR、人工智慧（AI）、智慧眼鏡等新科技。
Quest 3頭戴式裝置主要聚焦大眾市場，為全球首款搭載Meta與高通合作開發的驍龍XR2 Gen 2晶片的裝置，可以掃描使用者周遭空間，辨識地板、牆壁和傢俱，今年預計新增100多款全新與改版遊戲。
今年12月Xbox Cloud Gaming雲端遊戲將正式登陸Quest 3，包括《最後一戰：無限》、《我的世界：傳奇》和《極限競速：地平線5》等。
針對AI應用，Meta27日推出圖像生成模型Emu（Expressive Media Universe），在輸入文字提示後數秒內，將生成擬真圖像，可在聊天中使用Emu即時創造的客製化貼圖，為互動及對話增加趣味。
Instagram即將整合2項新功能，其中Restyle可依照使用者描述的視覺風格改造圖片，例如輸入「水彩」等關鍵字描述，以生成圖像。Backdrop為風景或背景編輯功能，例如輸入「被一群小狗圍繞在身邊」等文字提示後，AI工具會將照片中的主角置於前景，背景為透過關鍵字形容的畫面。
此外，Meta發表與雷朋眼鏡合作的新一代智慧眼鏡，首次結合直播功能，可以隨時保持連線與捕捉眼前畫面，直接分享給親友。
明年起透過免費更新，Ray Ban Meta智慧眼鏡將能理解使用者注視的畫面，提供對應的協助，例如了解眼前建築物的資訊，或立即翻譯標誌內容。
Ray Ban Meta智慧眼鏡系列即日起開放預購，將於10月17日開賣，定價299美元起，但台灣並未發售。
ChatGPT對手加1，Meta推出生成式AI可產生文字圖像
（中央社）社群媒體巨頭臉書母公司Meta Platforms27日在活動上，向消費者推出該公司的首款生成式人工智慧（AI）產品，包括可以產生文字回覆及逼真圖像的聊天機器人。
《路透社》報導，Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏為打造一個身臨其境的元宇宙，在這場活動上更新了他的計畫。
祖克柏介紹了該公司首款可與用戶直接互動的生成式AI產品，包括一個可以產生文字回覆和逼真圖像的聊天機器人。
他表示：「這不僅僅是要用於回答問題。這是關乎娛樂，這是關於幫助你做一些事情，與周圍的人建立聯繫。」
祖克柏展示了這款生成式AI產生的圖像，可將一隻恐龍繪成養在家裡的寵物，而且可改變他愛犬「野獸」（Beast）的狗毛風格。
他指出，這項創新的一個重要部分，是確保每個人都可使用這些科技，製造每個人都負擔得起的創新產品「非常重要」。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%