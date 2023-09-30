茄子蛋〈浪流連〉：浪子回頭因為愛，黃奇斌寫下「善良的歹囝」作為這首歌的文眼

文：葉俊甫

獲得第29屆金曲獎肯定的茄子蛋趁勝追擊，在第30屆金曲獎上，又以單曲〈浪流連〉強勢入圍年度歌曲獎，雖然不敵蔡依林的〈玫瑰少年〉，茄子蛋仍然秉持著「積極樂觀、感恩惜福」的八字箴言在音樂創作路上行走。

〈浪流連〉詞曲創作人黃奇斌說，第一次獲得金曲獎肯定後，茄子蛋也不斷討論要發什麼作品，後來團員蔡鎧任提議打鐵趁熱發表新作品，「本來擔心聽眾對這樣的風格，不容易留下深刻印象，後來意外地獲得很大的迴響，目前音樂錄影帶在YouTube上累積超過1.2億次的點閱數，這麼多人聽見我們，願意支持，這對創作者來說，就是最大的鼓勵」。

Photo Credit: 公視提供 茄子蛋，左至右：蔡鎧任、黃奇斌、謝耀德

〈浪流連〉在台語中的意義為「虛度光陰、徒勞無功」，這首被列舉在浪子系列的作品，大約是黃奇斌在28歲時創作的，他說，那時候正好開始思考爸媽在自己這個年紀的經歷、思考自己是否還無法在社會上開花落地？能不能給自己所愛的人一個承諾？又或只是在浪流連？「的確與愛情經歷有關，當時以愛為原點出發，進而聯想到相關概念，很直覺地就寫出這作品」。

對於多首作品都以「浪子」為主要角色設定，黃奇斌表示，他不認為浪子是特別的角色，並不是用這樣的詞來描述某種特定要經歷過大風大浪的、世故的人，對他來說，更重要的是要描繪出「有故事的人」，聽眾才能從中找到共鳴；換句話說。「我腦中和歌曲描述的主角，可能是聽眾認為的浪子，但是對我來說，就只是記錄下腦中想到的『故事』。這過程非常直覺、並非刻意而為。」

創作〈浪流連〉，如同在音樂錄影帶裡演員高捷的提問一般：「知道浪子為什麼回頭嗎？……因為愛。」黃奇斌表示，愛可以讓很多事物都能有個指引，不管是渴求在社會上開花落地、或者是記起某段難忘的過去，只要有愛，就能繼續前進、不再「浪流連」。

既然茄子蛋有一首歌叫做〈浪子回頭〉，他就在想還有什麼浪開頭的詞：「加上我又很喜歡流連忘返的『流連』，所以就有了這個詞。希望這樣的翻譯能讓這首歌、這歌名能更有意境。」而這首歌曲從寫出來到完成錄製大概花了半年，詞曲同時進行創作，但中間也經歷過非常多次的改編。

黃奇斌說，〈浪流連〉可說是在《卡通人物》及《我們以後要結婚》兩張專輯裡過渡、橋接的作品，他們首度找上製作人鍾濰宇合作，嘗試更多優美、精緻的聲音，也在錄製時更注重聲音整體的協調，例如兩把吉他與貝斯的細節。比起第一張專輯的直白，〈浪流連〉可以說是茄子蛋在作品細節裡更上層次的起點。

Photo Credit: 中央社

〈浪流連〉中，黃奇斌寫下，要在愛情中決定要當一個「善良的歹囝」，這兩個看似矛盾的概念，卻可以算是這首歌的文眼。創作當時，他想嘗試追求有點矛盾衝突的感覺，「這樣的寫法看似矛盾，但在文字上是有溫度、有反差的」。

而整首作品中，黃奇斌最喜歡的段落是「想妳的彼暗 ／佇恁兜的亭仔跤／想妳的彼暗／佇恁兜的窗仔外」，因為這是每個人、包括他自己，都能夠在一聽到時，馬上在腦海中浮現畫面的歌詞。

黃奇斌說，他的創作靈感都來自生活，對一切都保持觀察與時刻省思，而每個人在某段時間，會對某個詞特別有感覺，「所有生活中面對的大小事情，都可能成為靈感，但是目前，我並未特別設定某種題材去挑戰」。

連續三年獲得金曲獎的肯定，黃奇斌說，金曲獎的設立用意是宏觀地挖掘更多音樂人，當然茄子蛋能入圍、甚至獲獎，都可以算得上標誌性的里程碑，但這一切其實無關主流與非主流，而讓回歸音樂作品本身，細究每個用心製作的環節與概念。

他說，連續獲得肯定，最大的助益當然是提升了信心、更相信茄子蛋能在音樂路上堅持下去。對於仍在努力的創作者，黃奇斌沒有多說，只留下了「相信自己」。

歌曲介紹

歌名：〈浪流連〉

作曲：黃奇斌

作詞：黃奇斌

演唱人：茄子蛋

編曲：茄子蛋

製作：鍾濰宇

收錄專輯：《我們以後要結婚》

出版時間：2018

出版公司：艾格普蘭特艾格有限公司

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：浪流連－因為愛，就能繼續前進

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航