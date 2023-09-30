茄子蛋〈浪流連〉：浪子回頭因為愛，黃奇斌寫下「善良的歹囝」作為這首歌的文眼
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〈浪流連〉在台語中的意義為「虛度光陰、徒勞無功」，這首被列舉在浪子系列的作品，大約是黃奇斌在28歲時創作的，他說，那時候正好開始思考爸媽在自己這個年紀的經歷、思考自己是否還無法在社會上開花落地？能不能給自己所愛的人一個承諾？又或只是在浪流連？
文：葉俊甫
獲得第29屆金曲獎肯定的茄子蛋趁勝追擊，在第30屆金曲獎上，又以單曲〈浪流連〉強勢入圍年度歌曲獎，雖然不敵蔡依林的〈玫瑰少年〉，茄子蛋仍然秉持著「積極樂觀、感恩惜福」的八字箴言在音樂創作路上行走。
〈浪流連〉詞曲創作人黃奇斌說，第一次獲得金曲獎肯定後，茄子蛋也不斷討論要發什麼作品，後來團員蔡鎧任提議打鐵趁熱發表新作品，「本來擔心聽眾對這樣的風格，不容易留下深刻印象，後來意外地獲得很大的迴響，目前音樂錄影帶在YouTube上累積超過1.2億次的點閱數，這麼多人聽見我們，願意支持，這對創作者來說，就是最大的鼓勵」。
〈浪流連〉在台語中的意義為「虛度光陰、徒勞無功」，這首被列舉在浪子系列的作品，大約是黃奇斌在28歲時創作的，他說，那時候正好開始思考爸媽在自己這個年紀的經歷、思考自己是否還無法在社會上開花落地？能不能給自己所愛的人一個承諾？又或只是在浪流連？「的確與愛情經歷有關，當時以愛為原點出發，進而聯想到相關概念，很直覺地就寫出這作品」。
對於多首作品都以「浪子」為主要角色設定，黃奇斌表示，他不認為浪子是特別的角色，並不是用這樣的詞來描述某種特定要經歷過大風大浪的、世故的人，對他來說，更重要的是要描繪出「有故事的人」，聽眾才能從中找到共鳴；換句話說。「我腦中和歌曲描述的主角，可能是聽眾認為的浪子，但是對我來說，就只是記錄下腦中想到的『故事』。這過程非常直覺、並非刻意而為。」
創作〈浪流連〉，如同在音樂錄影帶裡演員高捷的提問一般：「知道浪子為什麼回頭嗎？……因為愛。」黃奇斌表示，愛可以讓很多事物都能有個指引，不管是渴求在社會上開花落地、或者是記起某段難忘的過去，只要有愛，就能繼續前進、不再「浪流連」。
既然茄子蛋有一首歌叫做〈浪子回頭〉，他就在想還有什麼浪開頭的詞：「加上我又很喜歡流連忘返的『流連』，所以就有了這個詞。希望這樣的翻譯能讓這首歌、這歌名能更有意境。」而這首歌曲從寫出來到完成錄製大概花了半年，詞曲同時進行創作，但中間也經歷過非常多次的改編。
黃奇斌說，〈浪流連〉可說是在《卡通人物》及《我們以後要結婚》兩張專輯裡過渡、橋接的作品，他們首度找上製作人鍾濰宇合作，嘗試更多優美、精緻的聲音，也在錄製時更注重聲音整體的協調，例如兩把吉他與貝斯的細節。比起第一張專輯的直白，〈浪流連〉可以說是茄子蛋在作品細節裡更上層次的起點。
〈浪流連〉中，黃奇斌寫下，要在愛情中決定要當一個「善良的歹囝」，這兩個看似矛盾的概念，卻可以算是這首歌的文眼。創作當時，他想嘗試追求有點矛盾衝突的感覺，「這樣的寫法看似矛盾，但在文字上是有溫度、有反差的」。
而整首作品中，黃奇斌最喜歡的段落是「想妳的彼暗 ／佇恁兜的亭仔跤／想妳的彼暗／佇恁兜的窗仔外」，因為這是每個人、包括他自己，都能夠在一聽到時，馬上在腦海中浮現畫面的歌詞。
黃奇斌說，他的創作靈感都來自生活，對一切都保持觀察與時刻省思，而每個人在某段時間，會對某個詞特別有感覺，「所有生活中面對的大小事情，都可能成為靈感，但是目前，我並未特別設定某種題材去挑戰」。
連續三年獲得金曲獎的肯定，黃奇斌說，金曲獎的設立用意是宏觀地挖掘更多音樂人，當然茄子蛋能入圍、甚至獲獎，都可以算得上標誌性的里程碑，但這一切其實無關主流與非主流，而讓回歸音樂作品本身，細究每個用心製作的環節與概念。
他說，連續獲得肯定，最大的助益當然是提升了信心、更相信茄子蛋能在音樂路上堅持下去。對於仍在努力的創作者，黃奇斌沒有多說，只留下了「相信自己」。
歌曲介紹
- 歌名：〈浪流連〉
- 作曲：黃奇斌
- 作詞：黃奇斌
- 演唱人：茄子蛋
- 編曲：茄子蛋
- 製作：鍾濰宇
- 收錄專輯：《我們以後要結婚》
- 出版時間：2018
- 出版公司：艾格普蘭特艾格有限公司
本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：浪流連－因為愛，就能繼續前進
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。