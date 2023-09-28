《越南王子走進彭瑞麟的照相館》作者洪德青：當台灣第一位攝影學士遇上越南最後一位革命王子
我們想讓你知道的是
1941年6月27日，彊㭽夫婦及攝影師彭瑞麟與妻兒在大稻埕阿波羅照相館留下合影紀錄，《越南王子走進彭瑞麟的照相館》作者洪德青表示，這是台灣「第一位攝影學士」與越南「最後一位革命王子」的相遇，而從兩人的互動，不只當時台北的飲食、服裝和社交生活躍然紙上，也讓我們看到台灣比想像中更為國際化也更為西化。
文字整理：吳象元
這集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓，是曾出版《南向跫音》、《華府跫音》的作者洪德青，這次她與我們分享新書：《越南王子走進彭瑞麟的照相館：一張照片背後不為人知的台越歷史》，內容從一張照片進而挖掘到跨越台灣與越南，一段越南王子與台灣攝影師不為人知的歷史。
《越南王子走進彭瑞麟的照相館》的主線有兩個主角，一位是越南阮朝開國君主嘉隆帝的嫡系子孫彊㭽，一位是具日本宮內廳攝影資格台灣攝影師彭瑞麟，兩人在1940年代的台灣相遇進而成為朋友。當時越南處於法國殖民時期，而越南王子彊㭽為了反法復國，曾先後待在日本、中國、新加坡、泰國，受到1911年武昌起義啟發後，他在廣州組成復國組織「越南光復會」，二戰期間又來到台灣領導「越南語廣播隊」。
洪德青是在遠端參與新北市燦爛時光書店舉辦的東南亞講座時，看到黃宗鼎教授分享了兩張照片，那是日治時期越南語廣播隊隊員在台北拍攝的照片。看到那張照片後，洪德青直覺上就覺得背後必定有一番故事，在經過閱讀學者研究和史料查找後，她釐清了彊㭽來台的前後脈絡，也得知照片的拍攝者，是首位進入東京寫真專門學校、具備日本宮內廳攝影資格的台籍攝影師彭瑞麟，當時他在台北大稻埕經營阿波羅攝影館。
問及彊㭽與彭瑞麟在那個時代建立友誼的意義，洪德青表示，這是台灣「第一位攝影學士」與越南「最後一位革命王子」的相遇，而從兩人的互動，不只當時台北的飲食、服裝和社交生活躍然紙上，也讓我們看到台灣比想像中更為國際化也更為西化。
洪德青指出，台灣是當時東亞航道中的重要據點，而台灣在二戰期間地緣位置的重要性，也可從彊㭽赴台成立越南廣播隊得證。因台灣位於中國華南、華中及東南亞的中間位置，因此日本便想透過這個優勢，透過在台灣成立廣播隊以進行電波宣傳戰，而受到日本政府長期贊助的彊㭽，就成了日本南進東南亞的一枚棋子，雖然未有明確記載彊㭽與彭瑞麟究竟是如何認識，但確實是二戰的進程促成了兩人認識的時機。
在那張由彭瑞麟拍攝的照片中，除了彊㭽和太太安藤千枝，還有彭瑞麟、夫人呂玉葉、彭呂的兩名兒子及越南廣播隊成員黃南雄夫婦。洪德青提到，如有機會，她會想再探究彊㭽神秘那位神秘的日本太太，因為有一說安藤千枝是日本派來監視彊㭽的特務，照片中唯一露出微笑的她，也讓氛圍更顯神秘，不過目前還需要有日方資料，才能更了解安藤千枝的背景。
而在「新南向」成為顯學的台灣，可從彊㭽與彭瑞麟的故事得到什麼啟發嗎？洪德青表示，她覺得對任何一位從國外到台灣的朋友，我們都應以禮相待，因為你從來不知道這些互動在未來會如何發展，例如越南留學生杜海勇，因喜歡台灣而創立了Taiwan Diary，目的是提供越南留台學生所需資訊，今年越南成為台灣留學生最多來源國，杜海勇的作為功不可沒，又如《越南王子走進彭瑞麟的照相館》中提到的越南廣播隊成員黃南雄，他與彭瑞麟始終保持聯絡，在台灣1959年發生八七水災時，在南越任官職的黃南雄還代表政府捐錢給台灣，而這些都是私人友誼演變而來的成果。
最後，提到假如《越南王子走進彭瑞麟的照相館》有被拍成影視作品的一天，是否有心儀的演員名單？洪德青表示，他認為台灣演員中像是莫子儀、劉冠廷和薛仕凌都是飾演彭瑞麟的適合人選，而我們也衷心期待，這本精彩的著作能有被拍成戲劇的那天。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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