《越南王子走進彭瑞麟的照相館》作者洪德青：當台灣第一位攝影學士遇上越南最後一位革命王子

文字整理：吳象元

這集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓，是曾出版《南向跫音》、《華府跫音》的作者洪德青，這次她與我們分享新書：《越南王子走進彭瑞麟的照相館：一張照片背後不為人知的台越歷史》，內容從一張照片進而挖掘到跨越台灣與越南，一段越南王子與台灣攝影師不為人知的歷史。

《越南王子走進彭瑞麟的照相館》的主線有兩個主角，一位是越南阮朝開國君主嘉隆帝的嫡系子孫彊㭽，一位是具日本宮內廳攝影資格台灣攝影師彭瑞麟，兩人在1940年代的台灣相遇進而成為朋友。當時越南處於法國殖民時期，而越南王子彊㭽為了反法復國，曾先後待在日本、中國、新加坡、泰國，受到1911年武昌起義啟發後，他在廣州組成復國組織「越南光復會」，二戰期間又來到台灣領導「越南語廣播隊」。

洪德青是在遠端參與新北市燦爛時光書店舉辦的東南亞講座時，看到黃宗鼎教授分享了兩張照片，那是日治時期越南語廣播隊隊員在台北拍攝的照片。看到那張照片後，洪德青直覺上就覺得背後必定有一番故事，在經過閱讀學者研究和史料查找後，她釐清了彊㭽來台的前後脈絡，也得知照片的拍攝者，是首位進入東京寫真專門學校、具備日本宮內廳攝影資格的台籍攝影師彭瑞麟，當時他在台北大稻埕經營阿波羅攝影館。

Photo Credit：貓頭鷹出版社提供 1941年6月27日吃完蓬萊閣後，彊㭽夫婦（前左二、前右一）、黃南雄夫婦（後左一、前左一）以及攝影師彭瑞麟與妻兒在阿波羅寫場合影。彭瑞麟在相簿中記載剛出生的二子「良岷君徹底睡著了，便不叫醒他」。

問及彊㭽與彭瑞麟在那個時代建立友誼的意義，洪德青表示，這是台灣「第一位攝影學士」與越南「最後一位革命王子」的相遇，而從兩人的互動，不只當時台北的飲食、服裝和社交生活躍然紙上，也讓我們看到台灣比想像中更為國際化也更為西化。

洪德青指出，台灣是當時東亞航道中的重要據點，而台灣在二戰期間地緣位置的重要性，也可從彊㭽赴台成立越南廣播隊得證。因台灣位於中國華南、華中及東南亞的中間位置，因此日本便想透過這個優勢，透過在台灣成立廣播隊以進行電波宣傳戰，而受到日本政府長期贊助的彊㭽，就成了日本南進東南亞的一枚棋子，雖然未有明確記載彊㭽與彭瑞麟究竟是如何認識，但確實是二戰的進程促成了兩人認識的時機。

在那張由彭瑞麟拍攝的照片中，除了彊㭽和太太安藤千枝，還有彭瑞麟、夫人呂玉葉、彭呂的兩名兒子及越南廣播隊成員黃南雄夫婦。洪德青提到，如有機會，她會想再探究彊㭽神秘那位神秘的日本太太，因為有一說安藤千枝是日本派來監視彊㭽的特務，照片中唯一露出微笑的她，也讓氛圍更顯神秘，不過目前還需要有日方資料，才能更了解安藤千枝的背景。

而在「新南向」成為顯學的台灣，可從彊㭽與彭瑞麟的故事得到什麼啟發嗎？洪德青表示，她覺得對任何一位從國外到台灣的朋友，我們都應以禮相待，因為你從來不知道這些互動在未來會如何發展，例如越南留學生杜海勇，因喜歡台灣而創立了Taiwan Diary，目的是提供越南留台學生所需資訊，今年越南成為台灣留學生最多來源國，杜海勇的作為功不可沒，又如《越南王子走進彭瑞麟的照相館》中提到的越南廣播隊成員黃南雄，他與彭瑞麟始終保持聯絡，在台灣1959年發生八七水災時，在南越任官職的黃南雄還代表政府捐錢給台灣，而這些都是私人友誼演變而來的成果。

最後，提到假如《越南王子走進彭瑞麟的照相館》有被拍成影視作品的一天，是否有心儀的演員名單？洪德青表示，他認為台灣演員中像是莫子儀、劉冠廷和薛仕凌都是飾演彭瑞麟的適合人選，而我們也衷心期待，這本精彩的著作能有被拍成戲劇的那天。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：​杜晉軒