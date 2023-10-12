《用心理學突破瓶頸》：世界上沒有真正的原創性！當今最成功的產品和理念大多來自「漸進式創新」
我們想讓你知道的是
世上並沒有真正的原創性，唯一的差異只有重疊程度。說得簡單一點，一切都是混搭。狄倫混搭歐蒂塔，歐蒂塔混搭她一生中遇過的無數藝術家。有些混搭特別明顯，但任何一件藝術作品，都是站在前人作品的肩膀上。
文：亞當・奧特（Adam Alter）
不再追劇到凌晨的萬靈丹——「轉向」技巧如何推動你前進
遇到創作瓶頸，其實是達不到自己的高標準。畫家總是可以在畫布作畫，作家總是能夠把詞語串起來，只不過畫出來的圖畫，以及寫出來的句子無法撼動世界。對高標準的專家來說，這似乎沒有價值，但其實很重要，因為降低自己的標準，即使只有一下子，經常會產生偉大的構想和產品。如果你習慣用原創性來衡量成功，這個方法對你就更重要了！在許多領域，原創性都是極度罕見的。為了突破困境，追求原創性的最佳方式，其實是整合兩個舊構想，形成一個新構想，而不是直接追尋一個獨創的好點子。
一九六○年代，有一位年輕歌手正是如此，他正要開啟輝煌的歌唱生涯。一九五○年代末至一九六○年代初，勞勃．齊默曼（Robert Zimmerman）是明尼蘇達大學（University of Minnesota）的大一新生。不久，齊默曼到附近的咖啡廳彈吉他唱歌，偶爾會自稱巴布．狄倫（Bob Dylan），但是一九六二年之前，他仍使用齊默曼這個名字。有一天，他聽到一張唱片，開始考慮另一種音樂風格，從搖滾風轉向民謠風，改變了西方流行音樂的發展方向。
齊默曼逛附近的唱片行，買了民謠歌手歐蒂塔（Odetta）的專輯，一九五七年推出的《抒情與藍調》（Ballads and Blues）。後來，齊默曼回想自己初次聽到她的聲音：「我立刻出門，把電吉他和音箱都賣了，換成一把木吉他，吉布森品牌的平滑弦款式⋯⋯立刻學習專輯上幾乎每一首歌，甚至還借用了她的捶弦技巧。」當年歐蒂塔剛好路過明尼蘇達州，跟齊默曼短暫碰面，隨即讚揚這位比自己年輕十歲的音樂家。齊默曼回憶他「愛上」歐蒂塔的歷程，大一快要尾聲時，他暫停學業，搬到紐約發展音樂路。
一九六一年，他跟歐蒂塔再度相見，她正在演唱反奴隸制的聖歌〈不要再有奴隸拍賣會〉 （No More Auction Block for Me），黑人士兵在南北戰爭期間，一邊哼著歌，一邊行軍，哀悼過去為奴的生活，發誓不要再回去「拍賣場」，也就是奴役的起點。這首歌深深感動齊默曼，牢牢鎖在他的記憶中，潛伏了幾年，直到他發行首張錄音室專輯，正式改名為巴布．狄倫，成為一個商業明星。他籌備第二張專輯時，錄製了第一首暢銷單曲〈隨風飄揚〉（Blowin’ in the Wind）。
大家對狄倫的描述，總是稱讚他的獨特性。無論他的音樂給人什麼感受，聽眾就是找不到跟狄倫一樣的歌手。電影製作人大衛．林區（David Lynch）也是獨特的人，他曾經這樣說狄倫：「他找到一股創作靈感，然後一直創作下去。沒有人像他這樣，他是獨特的，而且很出色。」搖滾名人堂成員傑克森．布朗（Jackson Browne）也說：「我在各個人生時期，分別受到幾個人影響，但對我影響最大的人，莫過於狄倫，我十二、三歲時，他出現在我的生命裡，改變我寫歌的規則。」音樂家約翰．麥倫坎普（John Mellencam）稱讚狄倫是「極限作曲家⋯⋯沒有人可以寫出跟他一樣好的歌，沒有人可以寫出比他更好的歌」。
雖然大家稱讚他獨創，但〈隨風飄揚〉這首歌聽起來，跟〈不要再有奴隸拍賣會〉竟然極為相似，開頭的旋律差不多，整首歌的結構也雷同。狄倫知道這一點，歐蒂塔也心知肚明。她幽默以對，但她也承認，這兩首歌有所重疊，絕不是巧合。二○○八年歐蒂塔過世，《紐約時報》 （The New York Times）刊登歐蒂塔近期的訪談影片：
訪談者：「他從妳那邊偷了很多東西⋯⋯」
歐蒂塔笑著說：「不不不，我們民謠音樂⋯⋯不說剽竊或挪用，這是在『沿續民謠的傳統』，重點不是你說的內容，而是你說的方式，對吧？那個影響就像一把鑰匙，打開了他內在固有的東西⋯⋯他聽了會如何解讀，都不是我的功勞。」
世上沒有真正的原創性！
就連狄倫這麼有獨創性的人，也有挪用、借鑑或「延續民謠傳統」的傾向。為什麼會雷同呢？下面提供三個解釋，從嚴格再到寬容。
第一個解釋，創意人士就是愛作弊、說謊和剽竊，別再天真以為，創意人士都追求原創性了。這種觀點認為，音樂家、藝術家、作家等進行創作的時候，天性貪圖方便，喜歡從過去的成功經驗挖寶，然後再改造一下。我猜這很少見，只有極少數的創意人士，會積極抄襲別人的作品（更何況剽竊的懲罰很嚴厲，也容易被抓包）。
第二個解釋，人天生有潛隱記憶（cryptomnesic）。所謂的潛隱記憶，就是把遺忘的記憶，誤認成自己的新構想，這是意外抄襲的可能主因之一。假設你小時候聽過生日快樂歌，過了幾十年，你長大了，突然想起這首歌，但你忘了童年有聽過，還以為是自己無中生有，如果剛好在創作新旋律，無意間可能會抄襲生日快樂歌。我們經常有這些新構想，只記得內容，卻把來源、時間和管道都忘了。既然忘了來源，通常會忘記在哪裡聽過它，誤以為這憑空出現，是腦袋瓜莫名其妙閃過的創新想法。第二個和第一個解釋的差別，在於潛隱記憶是無心的，不像故意剽竊那麼不誠實。我相信潛隱記憶比較常見，可以解釋為什麼有些歌曲、書籍和藝術作品明顯雷同。
創意人士之間有明顯的重疊，還有第三個解釋，最符合我的看法。如果你正在尋求突破，這將是最重要的解釋。世上並沒有真正的原創性，唯一的差異只有重疊程度。說得簡單一點，一切都是混搭。狄倫混搭歐蒂塔，歐蒂塔混搭她一生中遇過的無數藝術家。有些混搭特別明顯，但任何一件藝術作品，都是站在前人作品的肩膀上。當今最知名的創意人士，大多認為借鑑很普遍！當聽眾批評奧莉維亞．羅德里戈（Olivia Rodrigo）抄襲艾維斯．卡斯提洛（Elvis Costello）的歌曲〈加油〉（Pump It Up），卡斯提洛本人卻說：「這沒有什麼！音樂創作就是這樣，拿一些有趣的碎片，創造一個全新的玩具。」
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。