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2023/09/28,
運動

杭州亞運9/28賽事一覽：羽球一姊戴資穎率女團出擊，鞍馬王子李智凱挑戰2連霸

杭州亞運9/28賽事一覽：羽球一姊戴資穎率女團出擊，鞍馬王子李智凱挑戰2連霸
圖為台灣羽球好手戴資穎過往在日本羽球公開賽之資料照。｜Photo Credit: Badminton Photo提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

李智凱2年前在東京奧運拿下鞍馬銀牌，締造隊史紀錄，並在成都世大運完成史無前例的3連霸，他這次杭州亞運還幫助台灣體操男團奪得銅牌，也是隊史首面在亞運團體獎牌。李智凱今日將在鞍馬決賽上陣，力拚2連霸，而隊友蕭佑然也有機會爭奪鞍馬獎牌。

（中央社）杭州亞運今（28）日將進入重頭戲，台灣羽球一姐戴資穎將率台灣女團出擊，首場賽事迎戰香港，而鞍馬王子李智凱在征戰世界體操錦標賽前，將先挑戰亞運鞍馬2連霸。

台灣羽球男、女團今日都將迎接首戰，戴資穎已預告明（2024）年底退休，這次將是她在亞運最後一舞，今日上午將帶領台灣女團出戰香港隊。

台灣羽球男團將在下午登場，首戰將與馬爾地夫交手，周天成將領軍作戰。

李智凱2年前在東京奧運拿下鞍馬銀牌，締造隊史紀錄，並在成都世大運完成史無前例的3連霸，他這次杭州亞運還幫助台灣體操男團奪得銅牌，也是隊史首面在亞運團體獎牌。

李智凱今日將在鞍馬決賽上陣，力拚2連霸，而隊友蕭佑然也有機會爭奪鞍馬獎牌。

網球部分，「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴、李亞軒與梁恩碩，加上男雙組合許育修與莊吉生，預計今日將在4強賽分頭出擊，力拚獎牌成色。

「新台灣人」阿提諾（William Artino）26日披上台灣男籃戰袍在亞運首秀，幫助台灣隊擊退香港，休兵1天後，今日將率隊力抗地主中國隊。

另外，電競好手林立偉與向玉麟今日將在快打旋風5敗部冠軍賽會師，勝出的一方將能爭奪金牌。

根據愛爾達體育家族，以下為台灣代表隊今日賽程預告：

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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