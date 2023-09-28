川普浮報資產36億美元裁定欺詐，紐約企業執照將被撤銷，檢察長祭出2.5億美元重罰

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）於2023年9月26日裁定，前總統川普（Donald Trump）以及他的2個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）十多年來多次浮報家族企業「川普集團」（The Trump Organization）的資產價值來獲取融資，此舉已構成欺詐罪。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，該案最早是由美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）針對川普提起的民事訴訟，詹樂霞提出證據表明川普及其集團透過捏造不實財務報表的方式，向各大銀行、稅務機構以及保險公司誇大自身資產淨值，進而詐得更優惠的貸款條件以及保險協議。

法官恩格隆在長達35頁的裁決書中強調，川普不斷在他公司的財務報表中給出虛假的資訊，其律師團隊亦全然沒有依據法律或事實進行辯護。「川普團隊的財務報表不存在客觀的資料，本質上法官不該相信自己所看到的這些財報，且川普的辯詞更像是出自一個幻想出來的世界，而非基於現實陳述。」恩格隆如此寫道。

據《美國國家廣播公司》（NBC）指出，川普雖曾提出簡易判決動議（Summary judgment）主張紐約州檢察長詹樂霞發起的這項訴訟應被駁回，但恩格隆最終決定不予採納簡易判決動議，同時恩格隆還以「被告提出的法律主張荒誕草率」為由2次駁回川普律師的上訴，並以此對川普的5名律師各開罰7500美元（約台幣24.1萬元／約港幣5.86萬元）。

《美國國家廣播公司》另表示，恩格隆會對該案在2023年10月2日進行正式審理，但鑒於恩格隆當前的裁決，原先預估審判會持續至同年12月的時長將大幅縮短。此外，此案的性質屬於法官審判，即不需要有陪審團參與，僅須由法官自行做出裁決即可。

川普每年浮報約多少資產淨值？

美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述美國紐約州檢察長辦公室於2023年8月的調查結果指出，川普在2011年至2021年前後，浮報的資產淨值介於8.12億美元至22億美元區間，然而詹樂霞於2023年9月上旬再次披露，川普該十年間誇大的淨資產恐更多，應高達19億美元到36億美元。