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TNL+ 2023/09/28,
美加

川普浮報資產36億美元裁定欺詐，紐約企業執照將被撤銷，檢察長祭出2.5億美元重罰

川普浮報資產36億美元裁定欺詐，紐約企業執照將被撤銷，檢察長祭出2.5億美元重罰
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

川普企業在紐約遭撤銷的營業執照包括川普集團，以及其他的川普子公司，例如其子小唐納及艾瑞克擁有的公司，這對於在紐約市擁有大量房地產生意的川普集團來說絕對不是好消息。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）於2023年9月26日裁定，前總統川普（Donald Trump）以及他的2個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）十多年來多次浮報家族企業「川普集團」（The Trump Organization）的資產價值來獲取融資，此舉已構成欺詐罪。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，該案最早是由美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）針對川普提起的民事訴訟，詹樂霞提出證據表明川普及其集團透過捏造不實財務報表的方式，向各大銀行、稅務機構以及保險公司誇大自身資產淨值，進而詐得更優惠的貸款條件以及保險協議。

法官恩格隆在長達35頁的裁決書中強調，川普不斷在他公司的財務報表中給出虛假的資訊，其律師團隊亦全然沒有依據法律或事實進行辯護。「川普團隊的財務報表不存在客觀的資料，本質上法官不該相信自己所看到的這些財報，且川普的辯詞更像是出自一個幻想出來的世界，而非基於現實陳述。」恩格隆如此寫道。

據《美國國家廣播公司》（NBC）指出，川普雖曾提出簡易判決動議（Summary judgment）主張紐約州檢察長詹樂霞發起的這項訴訟應被駁回，但恩格隆最終決定不予採納簡易判決動議，同時恩格隆還以「被告提出的法律主張荒誕草率」為由2次駁回川普律師的上訴，並以此對川普的5名律師各開罰7500美元（約台幣24.1萬元／約港幣5.86萬元）。

《美國國家廣播公司》另表示，恩格隆會對該案在2023年10月2日進行正式審理，但鑒於恩格隆當前的裁決，原先預估審判會持續至同年12月的時長將大幅縮短。此外，此案的性質屬於法官審判，即不需要有陪審團參與，僅須由法官自行做出裁決即可。

川普每年浮報約多少資產淨值？

美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述美國紐約州檢察長辦公室於2023年8月的調查結果指出，川普在2011年至2021年前後，浮報的資產淨值介於8.12億美元至22億美元區間，然而詹樂霞於2023年9月上旬再次披露，川普該十年間誇大的淨資產恐更多，應高達19億美元到36億美元。

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