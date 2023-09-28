杭州亞運9/27中華隊戰績一次看：武術張煥宜進帳1銅，女足勝泰國連3屆晉級8強
我們想讓你知道的是
武術項目昨日套路和散打都有台灣選手出賽，武術散打男子70公斤級台灣好手張煥宜昨日在4強賽不敵伊朗選手，不過為台灣男子散打奪下睽違21年的銅牌，雖然因腳傷教練一度建議退賽，張煥宜仍堅持完賽，也贏得對手的敬重。
（中央社）杭州亞運台灣代表隊昨（27）日靠著武術散打好手張煥宜進帳1面銅牌，目前累積2金3銀4銅、暫居第9名（截至晚間10時）。另外網球項目昨日大有斬獲，2組女雙、1組男雙都闖4強，保底3面銅牌。
武術項目昨日套路和散打都有台灣選手出賽，武術散打男子70公斤級台灣好手張煥宜昨日在4強賽不敵伊朗選手，不過為台灣男子散打奪下睽違21年的銅牌，雖然因腳傷教練一度建議退賽，張煥宜仍堅持完賽，也贏得對手的敬重。
男子刀術棍術全能項目，台灣好手王振名昨日本來上午比完高居第2名，不過最後比完棍術項目後，總分僅以0.014分之差以第4名作收、惜與獎牌擦身而過。
網球昨日都有好結果，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴在女雙8強和對手鏖戰超過2小時，以6比3、6比4擊敗香港組合闖4強。女雙組合李亞軒、梁恩碩在8強賽以7比6、6比3擊敗泰國組合，也順利闖4強。男雙組合許育修、莊吉生在8強賽以6比2、6比3擊敗烏茲別克組合、挺進4強，台灣網球保底3銅牌。
電競項目快打旋風昨日有2場比賽，向玉麟在快打旋風敗部準決賽，以2比0擊敗香港的黃育祥，成功殺進敗部決賽；林立偉則是在勝部決賽以1比2不敵韓國選手金管禹。明天2名台灣選手向玉麟、林立偉將在敗部決賽強碰，敗者奪銅牌，勝者還有機會與金管禹爭金。
3對3女籃項目，台灣昨日對上強權日本隊，結果在終場前65秒靠著郭虹廷拿下突破僵局的2分，終場台灣女籃就以15比12擊敗日本，之後將對上實力不強的尼泊爾，很有機會3戰全勝以分組第1提前晉級8強。
射擊項目昨日有多名台灣好手出賽，射擊女將吳佳穎昨日壓線晉級射擊女子25公尺手槍快射決賽，但決賽表現失常，最終名列第8。李孟遠雖然闖進亞運射擊男子定向飛靶決賽，卻被大會以報到遲到為由扣2分，最終以第5名作收。
【女足】1比0勝泰國，連3屆晉級亞運8強
（中央社）台灣女足昨日杭州亞運出戰泰國，上半場攻勢不少，卻未能攻破球門，憑藉對手烏龍球才破蛋，下半場靠著門將蔡明容屢屢化險為夷，最終台灣隊以1比0獲勝，以分組第1晉級，連3屆挺進8強。
上屆第4名的台灣女足這次杭州亞運與印度、泰國同在B組，首戰靠著賴麗琴、蘇育萱破門，以2比1擊敗印度後，昨日與泰國交手，爭奪分組龍頭寶座。
兩隊開賽攻勢你來我往，但都欠缺臨門一腳，台灣女足憑著第37分鐘在左邊路獲得的自由球，由藍昱絜操刀開入禁區中，原本上前清球的泰國隊球員卻意外將球清進自家大門，台灣隊上半場就靠著這1球先馳得點。
落後1球的泰國隊，下半場展開反攻，所幸台灣隊門將蔡明容多次擋下對手攻勢，最終台灣隊就以1比0獲勝，收下2連勝，連3屆擠身8強行列。
【桌球混雙】林昀儒、陳思羽首戰爆冷遭淘汰
（中央社）杭州亞運桌球昨日進行的混雙賽事，台灣2組人馬都沒能過關。第4種子的林昀儒、陳思羽組合意外連輸3局，遭泰國組合爆冷淘汰，而黃彥誠、鄭怡靜則是因傷退賽。
桌球混雙世界排名第5的台灣組合林昀儒、陳思羽，自從2人合拍以來拿過2場世界桌球大聯盟（WTT）賽事冠軍，今年亞運桌球混雙也被列為大會第4種子且籤運超好，原本沒意外應該要到4強才會對上中國組合。
沒想到昨日大爆冷門，林昀儒和陳思羽組合首輪輪空，第2輪對上泰國組合帕克彭（Sanguansin Phakpoom）、歐拉旺（Paranang Orawan），雙方在拚戰了30分鐘後，台灣組合意外以3個9比11落敗。
至於另一組台灣混雙組合黃彥誠、鄭怡靜，原本昨日要對上日本組合，但因為鄭怡靜腰傷、膝傷沒有明顯好轉，最後決定退賽。
在歷屆亞運桌球混雙項目，台灣共拿下過1銀1銅，都是在1994年廣島亞運時，由蔣澎龍搭配徐競獲得銀牌、吳文嘉和陳靜搭檔獲得銅牌。
【女籃】遭205公分巨塔狂轟51分，終場以77：91吞下首敗
（中央社）亞運台灣女籃代表隊昨日在杭州亞運首度亮相，沒想到出師不利，遭北韓205公分長人朴津阿禁區肆虐，她一個人就轟下51分，終場台灣隊也以77比91吞下首敗。
杭州亞運女子籃球賽昨日開打，共有12支球隊參賽，預賽分成3組進行循環，取積分排名最佳的8支球隊晉級，而台灣與韓國、北韓、泰國同屬C組。
上屆雅加達亞運台灣女籃名列第4，今年捲土重來首役遭遇神秘的北韓，台灣隊首節還以17比14取得微幅領先，沒想到北韓從第2節開始吹起反撲號角，單節拉出22比16攻勢逆轉戰局。
下半場北韓越打越順，加上對方年僅20歲、身高205公分的朴津阿讓台灣女將吃足苦頭，完全無法壓制她的進攻火力，讓她予取予求、單節就攻下19分，3節打完台灣隊已以58比69陷入雙位數落後。
決勝節台灣隊靠著羅蘋在5分46秒進球後，將比數再次追到68比77，無奈回頭朴津阿又連拿4分，再次將差距拉開，也撲熄台灣隊反撲氣焰，接下來台灣隊再也沒能將差距縮小至個位數，最終以14分之差吞敗。
台灣隊昨日共有4人得分達到雙位數，其中則以羅蘋和陳薇安雙雙攻下12分最高，而台灣隊今（28）日休兵一天，後天（29日）將迎戰泰國，10月1日則要對上韓國。
【女壘】延長賽遭日本再見轟，預賽吞首敗
（中央社）杭州亞運女子壘球項目，台灣隊昨日對上強敵日本隊，台灣一度靠著林鳳珍敲2打點二壘安打逆轉，不過延長賽8局下日本隊的中溝優生敲出再見2分砲，台灣隊終場以3比5吞下首敗。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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