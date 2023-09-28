杭州亞運9/27中華隊戰績一次看：武術張煥宜進帳1銅，女足勝泰國連3屆晉級8強

（中央社）杭州亞運台灣代表隊昨（27）日靠著武術散打好手張煥宜進帳1面銅牌，目前累積2金3銀4銅、暫居第9名（截至晚間10時）。另外網球項目昨日大有斬獲，2組女雙、1組男雙都闖4強，保底3面銅牌。

武術項目昨日套路和散打都有台灣選手出賽，武術散打男子70公斤級台灣好手張煥宜昨日在4強賽不敵伊朗選手，不過為台灣男子散打奪下睽違21年的銅牌，雖然因腳傷教練一度建議退賽，張煥宜仍堅持完賽，也贏得對手的敬重。

男子刀術棍術全能項目，台灣好手王振名昨日本來上午比完高居第2名，不過最後比完棍術項目後，總分僅以0.014分之差以第4名作收、惜與獎牌擦身而過。

網球昨日都有好結果，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴在女雙8強和對手鏖戰超過2小時，以6比3、6比4擊敗香港組合闖4強。女雙組合李亞軒、梁恩碩在8強賽以7比6、6比3擊敗泰國組合，也順利闖4強。男雙組合許育修、莊吉生在8強賽以6比2、6比3擊敗烏茲別克組合、挺進4強，台灣網球保底3銅牌。

電競項目快打旋風昨日有2場比賽，向玉麟在快打旋風敗部準決賽，以2比0擊敗香港的黃育祥，成功殺進敗部決賽；林立偉則是在勝部決賽以1比2不敵韓國選手金管禹。明天2名台灣選手向玉麟、林立偉將在敗部決賽強碰，敗者奪銅牌，勝者還有機會與金管禹爭金。

3對3女籃項目，台灣昨日對上強權日本隊，結果在終場前65秒靠著郭虹廷拿下突破僵局的2分，終場台灣女籃就以15比12擊敗日本，之後將對上實力不強的尼泊爾，很有機會3戰全勝以分組第1提前晉級8強。

射擊項目昨日有多名台灣好手出賽，射擊女將吳佳穎昨日壓線晉級射擊女子25公尺手槍快射決賽，但決賽表現失常，最終名列第8。李孟遠雖然闖進亞運射擊男子定向飛靶決賽，卻被大會以報到遲到為由扣2分，最終以第5名作收。

【女足】1比0勝泰國，連3屆晉級亞運8強

（中央社）台灣女足昨日杭州亞運出戰泰國，上半場攻勢不少，卻未能攻破球門，憑藉對手烏龍球才破蛋，下半場靠著門將蔡明容屢屢化險為夷，最終台灣隊以1比0獲勝，以分組第1晉級，連3屆挺進8強。

上屆第4名的台灣女足這次杭州亞運與印度、泰國同在B組，首戰靠著賴麗琴、蘇育萱破門，以2比1擊敗印度後，昨日與泰國交手，爭奪分組龍頭寶座。

兩隊開賽攻勢你來我往，但都欠缺臨門一腳，台灣女足憑著第37分鐘在左邊路獲得的自由球，由藍昱絜操刀開入禁區中，原本上前清球的泰國隊球員卻意外將球清進自家大門，台灣隊上半場就靠著這1球先馳得點。

落後1球的泰國隊，下半場展開反攻，所幸台灣隊門將蔡明容多次擋下對手攻勢，最終台灣隊就以1比0獲勝，收下2連勝，連3屆擠身8強行列。

【桌球混雙】林昀儒、陳思羽首戰爆冷遭淘汰

（中央社）杭州亞運桌球昨日進行的混雙賽事，台灣2組人馬都沒能過關。第4種子的林昀儒、陳思羽組合意外連輸3局，遭泰國組合爆冷淘汰，而黃彥誠、鄭怡靜則是因傷退賽。

桌球混雙世界排名第5的台灣組合林昀儒、陳思羽，自從2人合拍以來拿過2場世界桌球大聯盟（WTT）賽事冠軍，今年亞運桌球混雙也被列為大會第4種子且籤運超好，原本沒意外應該要到4強才會對上中國組合。

沒想到昨日大爆冷門，林昀儒和陳思羽組合首輪輪空，第2輪對上泰國組合帕克彭（Sanguansin Phakpoom）、歐拉旺（Paranang Orawan），雙方在拚戰了30分鐘後，台灣組合意外以3個9比11落敗。

至於另一組台灣混雙組合黃彥誠、鄭怡靜，原本昨日要對上日本組合，但因為鄭怡靜腰傷、膝傷沒有明顯好轉，最後決定退賽。

在歷屆亞運桌球混雙項目，台灣共拿下過1銀1銅，都是在1994年廣島亞運時，由蔣澎龍搭配徐競獲得銀牌、吳文嘉和陳靜搭檔獲得銅牌。

【女籃】遭205公分巨塔狂轟51分，終場以77：91吞下首敗

（中央社）亞運台灣女籃代表隊昨日在杭州亞運首度亮相，沒想到出師不利，遭北韓205公分長人朴津阿禁區肆虐，她一個人就轟下51分，終場台灣隊也以77比91吞下首敗。

杭州亞運女子籃球賽昨日開打，共有12支球隊參賽，預賽分成3組進行循環，取積分排名最佳的8支球隊晉級，而台灣與韓國、北韓、泰國同屬C組。

上屆雅加達亞運台灣女籃名列第4，今年捲土重來首役遭遇神秘的北韓，台灣隊首節還以17比14取得微幅領先，沒想到北韓從第2節開始吹起反撲號角，單節拉出22比16攻勢逆轉戰局。

下半場北韓越打越順，加上對方年僅20歲、身高205公分的朴津阿讓台灣女將吃足苦頭，完全無法壓制她的進攻火力，讓她予取予求、單節就攻下19分，3節打完台灣隊已以58比69陷入雙位數落後。

決勝節台灣隊靠著羅蘋在5分46秒進球後，將比數再次追到68比77，無奈回頭朴津阿又連拿4分，再次將差距拉開，也撲熄台灣隊反撲氣焰，接下來台灣隊再也沒能將差距縮小至個位數，最終以14分之差吞敗。

台灣隊昨日共有4人得分達到雙位數，其中則以羅蘋和陳薇安雙雙攻下12分最高，而台灣隊今（28）日休兵一天，後天（29日）將迎戰泰國，10月1日則要對上韓國。

【女壘】延長賽遭日本再見轟，預賽吞首敗

（中央社）杭州亞運女子壘球項目，台灣隊昨日對上強敵日本隊，台灣一度靠著林鳳珍敲2打點二壘安打逆轉，不過延長賽8局下日本隊的中溝優生敲出再見2分砲，台灣隊終場以3比5吞下首敗。