PUA群組鎖定輔大女學生：Beta自以為Alpha，這群「普信男」大概誤信了自己的魅力
我們想讓你知道的是
我認為此次新聞描述的PUA社群比較像是網路上說的「普信男群體」，或許只是對方的反應沒有太冷淡就自以為有對方有上鉤的可能，他們應該只是缺乏性別意識的刺裸裸討論搭訕女生。另外也有女性苦主直呼無奈，遇到只能被迫加好友，先加了好友再封鎖，這些群組成員大概只是在測試學習的經驗。
PUA是 「Pick-Up Artist」 的縮寫，中文直譯為「搭訕藝術家」，起初是從美國發展出的一套搭訕秘訣，用來形容一些人專注於學習和實踐誘拐或追求異性的技巧和方法的詞語。PUA的目標通常是成功地建立浪漫或有性方面的連接，這種行為可能引發爭議或被視為對他人的不尊重，該字眼也長期受到網友的關注。
該術語通常與一些社交技巧、心理學、外表打扮等方面的知識和策略相關聯。起源可以追溯到上世紀90年代，當時在美國出現了一批「撩妹大師」，以教授男性如何說話、如何打扮、如何吸引女性為主要營利手段，在當時曾經風靡一時，但也引發了許多爭議。
近年來，在歐美隨著女性觀念和社會風氣的改變，PUA文化逐漸式微，但也在近年發展為與「情緒勒索」有關連的手段，一些人可能會使用操控和心理策略，試圖誘使對方與他們建立浪漫或性別之間的互動關係，策略可能包括情感操控、恐嚇、威脅，或貶低對方，因此也有可能會引發出暴力事件。
最近台灣有網友成立PUA群組分享「成功心得」，在網路論壇上掀起熱議和批評，訊息指出「搭6中5」、「輔大成功率超高」、「輔大女生真的不錯、正翻、多到搭不完」甚至還附上偷拍女性的背影照，群組內部對話在9月26日被熱心網友截圖轉發到Dcard上，呼籲女大生留意。
我看到相關討論時有點擔心某種特質或是特定條件的女性受害人可能會受到譴責或是被檢討，因此我不想在中文說明「什麼類型的人會被PUA」，或許我們應該要討論「什麼類型的人會對別人PUA」？
2020年北京大學的「包麗自殺事件」是近年引人關注的PUA事件，牟林翰和包麗兩人為戀人關係，在戀愛過程中，牟林翰以包麗不是處女等為藉口，不斷折磨包麗，最終導致包麗自殺。當時的新聞標題有以「22歲北大女學霸被男友逼自殺」等字眼來形容該事件，因為這讓人無法理解的確實是一位在高等學府受教育的女性卻會受到男友的控制，起因僅是她「被指責」不是處女。
包麗事件也展現出中國男性對性開放的態度自相矛盾，在2007年中國大學生群體相關文章中就指出，男大學生比女大學生更為開放，男大生可以婚前性行為，卻更在意女性伴侶是否是處女。
什麼樣的人會對別人PUA？
- 過於自信：可能有過高的自信，自認PUA技巧是無敵的，他們可能相信自己能夠輕易地操控和吸引其他人。
- 追求性別優越性：可能具有性別歧視或性別優越性的觀念，例如男性認為自己應該主導和掌控約會和性別關係，並使用PUA技巧來實現這種目標。
- 不擅長社交：有些人在社交互動方面不太擅長，他們可能感到不自信或困惑，只能尋求PUA技巧來幫助他們應對這些情況。
- 尋求快速成功：渴望在約會或性別關係中迅速獲得成功，他們可能認為PUA技巧是實現這種成功的捷徑。
- 文化或社交壓力：文化或社交壓力可能迫使一些人參與PUA行為，以證明他們的價值或適應社交期望。
若身邊有人受到PUA，可以怎麼做？
- 支持受害者：如果身邊有朋友受到了PUA或其他不當行為的影響，請提供支持。聆聽他們的說事情，並不會被指責或責難。
- 報警或求助機構：如果行為涉及性騷擾、威脅、恐嚇或其他不當行為，應該報警或聯繫法律執行機構。大學生可以考慮聯繫學校的校園安全辦公室或性騷擾支持服務，以獲得協助。
- 教育和意識：提高大學校園內的性騷擾和不當行為問題的意識是重要的，學校應提供相關的資源，以幫助學生辨識和應對這些問題。
- 建立支持網絡：如果你或身邊的人受到了不當行為的影響，可以考慮尋找學生組織、輔導服務或心理健康專業人員，以幫助處理情感和情緒反應。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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