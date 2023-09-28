納卡區爭議：亞塞拜然軍民193死500多傷，納卡難民湧入亞美尼亞、前分離主義領袖遭逮
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亞塞拜然上週對納卡區發動攻擊後，亞美尼亞27日表示，已收容5萬多名來自此區的難民；同日亞塞拜然則宣布，已拘留納卡區分離主義勢力前領袖瓦丹揚（Ruben Vardanyan）。
閃電攻擊納卡區，亞塞拜然軍民193死500多傷
（中央社）亞塞拜然27日表示，上週在納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）針對亞美尼亞裔分離主義分子發動的閃電攻擊，造成192名亞塞拜然士兵和一名平民死亡。
《法新社》報導，亞塞拜然衛生部表示，這場一天的軍事行動讓亞美尼亞裔分離派勢力解除武裝，不過仍有500多名亞塞拜然士兵受傷。
目前，這場軍事行動造成的死亡人數總計超過400人。亞美尼亞裔分離主義分子已將士兵和平民死亡人數修正為213人。
雙方20日達成停戰協議，結束這場24小時的閃電攻擊，有望終結斷斷續續持續30多年的衝突。
亞美尼亞27日表示，自亞塞拜然發動閃電攻擊以來，至今已有5萬243名納卡區難民進入亞美尼亞，占納卡區人口的三分之一。
亞塞拜然24日開通從納卡區通往亞美尼亞的唯一道路。4天前，亞美尼亞裔分離主義分子同意根據停火協議解除武裝，讓有爭議的納卡區重新納入亞塞拜然控制之下。
納卡區逾5萬人逃入亞美尼亞，前領袖遭亞塞拜然拘留
亞塞拜然上週對納卡區發動攻擊後，亞美尼亞27日表示，已收容5萬多名來自此區的難民；同日亞塞拜然則宣布，已拘留納卡區分離主義勢力前領袖瓦丹揚（Ruben Vardanyan）。
《法新社》報導，亞美尼亞27日表示，自亞塞拜然對分離主義地區納戈爾諾・卡拉巴赫發動閃電攻擊以來，亞美尼亞已收容5萬243名納卡區難民，占納卡區人口的三分之一以上。
亞塞拜然國家邊防局表示，商人瓦丹揚在前往亞美尼亞途中遭到拘留，現已移交給亞塞拜然首都巴庫（Baku）的官員。
瓦丹揚曾於2022年11月至今年2月間領導納卡區的亞美尼亞裔分離主義政府。
亞塞拜然國家邊防局也公布一張瓦丹揚的相片，畫面可見他被身旁兩名維安人員抓住手臂。
根據20日達成的停火協議，亞塞拜然同意讓棄械投降的分離主義者離境前往亞美尼亞；亞美尼亞裔分離主義者則同意解除武裝，讓有爭議的納卡區重新納入亞塞拜然控制之下。
但一名亞塞拜然政府消息人士告訴《法新社》，邊界守衛也在尋找必須面臨起訴的「戰爭罪」犯嫌。目前尚不清楚瓦丹揚可能面臨何種指控。
納卡區難民湧入亞美尼亞，泣訴戰火餓莩悲歌
亞塞拜然境內主權爭議地區納卡區的亞美尼亞裔居民26日陸續逃離家園，又餓又累，成功抵達亞美尼亞的難民泣訴逃離死亡、戰火和飢餓的悲慘經歷。
《路透社》報導，納戈爾諾・卡拉巴赫地區的油庫爆炸事件死傷增加，不啻雪上加霜。
這場危機促使美國國際開發總署（USAID）宣布華府將提供1150萬美元（約新台幣3.7億元）人道援助。
白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）表示：「我們敦促各界持續為所有那些落難的人提供人道主義援助。」
亞塞拜然上週發起所謂的「反恐行動」，以掌控納卡區，迫使分離主義分子根據隔天達成的停火協議繳械投降。國際公認納卡區為亞塞拜然領土，但當地居民主要是亞美尼亞裔。
亞美尼亞政府表示，納卡區12萬名亞美尼亞裔居民中，已有數萬人跨境進入亞美尼亞。數百輛滿載家當的汽車和巴士沿著山路蜿蜒駛離亞塞拜然。
有些人擠進敞篷卡車的後座逃離家園，有些人則乘坐拖拉機。為人祖母的夏卡揚（Narine Shakaryan）搭女婿的車抵達，車內擠滿6人。她說，77公里的車程花了24小時。他們一整天都沒吃東西。
夏卡揚抱著3歲的孫女在邊境告訴《路透社》：「孩子們一路哭，他們很餓。」夏卡揚還說孫女在旅途中生病了，「我們離開是為了活下去」。
有些人說，他們看到很多人死了，其中一人表示人數非常多。一些帶著年幼孩子的人在講述逃離戰火、睡在地上、飢腸轆轆的悲慘經歷時，忍不住淚流滿面。
69歲的駕駛葛里戈揚（Petya Grigoryan）說：「我們把能拿的都帶走了。我們不知道何去何從。我們無處可去。」
此外，納卡區首府史提帕納科特（Stepanakert）對外道路有很多加油站。納卡區監察人員說，25日一處油庫爆炸和火災造成的死亡人數已增至68人，另有105人失蹤，近300人受傷。共有68人送往亞美尼亞的醫療機構。
有關當局並未解釋爆炸原因。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
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渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
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一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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