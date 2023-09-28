納卡區爭議：亞塞拜然軍民193死500多傷，納卡難民湧入亞美尼亞、前分離主義領袖遭逮

閃電攻擊納卡區，亞塞拜然軍民193死500多傷

（中央社）亞塞拜然27日表示，上週在納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）針對亞美尼亞裔分離主義分子發動的閃電攻擊，造成192名亞塞拜然士兵和一名平民死亡。

《法新社》報導，亞塞拜然衛生部表示，這場一天的軍事行動讓亞美尼亞裔分離派勢力解除武裝，不過仍有500多名亞塞拜然士兵受傷。

目前，這場軍事行動造成的死亡人數總計超過400人。亞美尼亞裔分離主義分子已將士兵和平民死亡人數修正為213人。

雙方20日達成停戰協議，結束這場24小時的閃電攻擊，有望終結斷斷續續持續30多年的衝突。

亞美尼亞27日表示，自亞塞拜然發動閃電攻擊以來，至今已有5萬243名納卡區難民進入亞美尼亞，占納卡區人口的三分之一。

亞塞拜然24日開通從納卡區通往亞美尼亞的唯一道路。4天前，亞美尼亞裔分離主義分子同意根據停火協議解除武裝，讓有爭議的納卡區重新納入亞塞拜然控制之下。

納卡區逾5萬人逃入亞美尼亞，前領袖遭亞塞拜然拘留

亞塞拜然上週對納卡區發動攻擊後，亞美尼亞27日表示，已收容5萬多名來自此區的難民；同日亞塞拜然則宣布，已拘留納卡區分離主義勢力前領袖瓦丹揚（Ruben Vardanyan）。

《法新社》報導，亞美尼亞27日表示，自亞塞拜然對分離主義地區納戈爾諾・卡拉巴赫發動閃電攻擊以來，亞美尼亞已收容5萬243名納卡區難民，占納卡區人口的三分之一以上。

亞塞拜然國家邊防局表示，商人瓦丹揚在前往亞美尼亞途中遭到拘留，現已移交給亞塞拜然首都巴庫（Baku）的官員。

瓦丹揚曾於2022年11月至今年2月間領導納卡區的亞美尼亞裔分離主義政府。

亞塞拜然國家邊防局也公布一張瓦丹揚的相片，畫面可見他被身旁兩名維安人員抓住手臂。

根據20日達成的停火協議，亞塞拜然同意讓棄械投降的分離主義者離境前往亞美尼亞；亞美尼亞裔分離主義者則同意解除武裝，讓有爭議的納卡區重新納入亞塞拜然控制之下。

但一名亞塞拜然政府消息人士告訴《法新社》，邊界守衛也在尋找必須面臨起訴的「戰爭罪」犯嫌。目前尚不清楚瓦丹揚可能面臨何種指控。

納卡區難民湧入亞美尼亞，泣訴戰火餓莩悲歌

亞塞拜然境內主權爭議地區納卡區的亞美尼亞裔居民26日陸續逃離家園，又餓又累，成功抵達亞美尼亞的難民泣訴逃離死亡、戰火和飢餓的悲慘經歷。

《路透社》報導，納戈爾諾・卡拉巴赫地區的油庫爆炸事件死傷增加，不啻雪上加霜。

這場危機促使美國國際開發總署（USAID）宣布華府將提供1150萬美元（約新台幣3.7億元）人道援助。

白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）表示：「我們敦促各界持續為所有那些落難的人提供人道主義援助。」

亞塞拜然上週發起所謂的「反恐行動」，以掌控納卡區，迫使分離主義分子根據隔天達成的停火協議繳械投降。國際公認納卡區為亞塞拜然領土，但當地居民主要是亞美尼亞裔。

亞美尼亞政府表示，納卡區12萬名亞美尼亞裔居民中，已有數萬人跨境進入亞美尼亞。數百輛滿載家當的汽車和巴士沿著山路蜿蜒駛離亞塞拜然。

有些人擠進敞篷卡車的後座逃離家園，有些人則乘坐拖拉機。為人祖母的夏卡揚（Narine Shakaryan）搭女婿的車抵達，車內擠滿6人。她說，77公里的車程花了24小時。他們一整天都沒吃東西。

夏卡揚抱著3歲的孫女在邊境告訴《路透社》：「孩子們一路哭，他們很餓。」夏卡揚還說孫女在旅途中生病了，「我們離開是為了活下去」。

有些人說，他們看到很多人死了，其中一人表示人數非常多。一些帶著年幼孩子的人在講述逃離戰火、睡在地上、飢腸轆轆的悲慘經歷時，忍不住淚流滿面。

69歲的駕駛葛里戈揚（Petya Grigoryan）說：「我們把能拿的都帶走了。我們不知道何去何從。我們無處可去。」

此外，納卡區首府史提帕納科特（Stepanakert）對外道路有很多加油站。納卡區監察人員說，25日一處油庫爆炸和火災造成的死亡人數已增至68人，另有105人失蹤，近300人受傷。共有68人送往亞美尼亞的醫療機構。

有關當局並未解釋爆炸原因。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航