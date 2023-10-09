《完美擺盤》：顏色對比、奇數原則，簡單又明瞭的擺盤七大秘訣
我們想讓你知道的是
賞心悅目的餐盤風景，講究的是：在食材的色彩、味道及質地之間取得巧妙平衡。本書提供你關於擺盤的一切基礎與關鍵：從口味搭配、架構設計等概念，到裝飾元素製作、具體菜色示範等實作，讓你一步步跟著詳細解說，建立知識與技巧，培養創意與靈感，讓端上桌的每道佳餚，都像出自星級廚房的藝術作品。
文：安可．諾克（Anke Noack）
日常擺盤創意
有些菜色因為食材本身的關係，無論是顏色或形狀就已經夠賞心悅目了。只要最後再花點力氣，例如添點現磨胡椒或是新鮮香草等裝飾元素，在視覺上就可以更上一層樓。但也有某些菜色或食材，因質地或顏色的關係，要擺出它的美味可口就是一項挑戰——想想上週的燉菜或昨天的義大利麵。不過就算是這些難題，也還是有些技巧，可以幫助你找出最佳的擺盤方式。
開胃菜
開胃菜非常適合放在木薯脆餅、脆片或布利尼薄餅（blini）等可食用的底板上。分量僅一口大小的開胃菜，也可以使用法式前菜匙盛裝。此外，開胃菜特別適合拿來嘗試一些標新立異的擺盤方式，例如使用意想不到的底板（例如鐵絲網、相框等、獨特的色彩組合、創意十足的擺盤方式（例如使用木製洗衣夾等，或者將花瓶或魚罐頭等容器當作食器來使用。
湯、燉菜
湯和燉菜往往因為顏色而顯得乏善可陳。添加像細香蔥或百里香等新鮮香草、少量法式酸奶油，或者湯裡加些不同顏色的食材小方丁用作點綴，可以為菜色帶來顏色與食物質地上的變化，看起來耳目一新。
若想在湯品中添加麵包丁、菲達起司丁或哈羅米起司丁等配料，可以排成一條路的形狀，或用長籤串起來跨在盤緣，然後端上桌。還有放在盤緣的麵包脆片，點綴幾滴酸奶油或鱒魚卵為裝飾，也能讓湯品看起來更有意思。
濃湯可在上菜前再用手持攪拌器攪拌一下，或者也可以加點卵磷脂粉，這樣泡沫會更細膩，看起來就會特別開胃。若你決定在湯裡加點裝飾性的配料，可以先放置在盤中，端上桌後再一一為客人添入湯品。也可以使用特別的容器來盛湯，例如卡布奇諾杯或WECK玻璃罐，視覺上會有加分的效果。
沙拉
堆成塔狀的沙拉，通常看起來比任意混和的沙拉還要豐盛開胃。你可以先把葉狀沙拉擺置於盤中央，再加其他食材一層一層地疊上去。溫沙拉則可利用甜點造型環擺置在盤中，再點綴些許裝飾，看起來會更加美味可口。若希望（葉狀）沙拉保持形狀，不至於太快坍塌，就先不要淋上醬汁，而是將醬汁裝在小壺裡端上餐桌。
義大利麵
將義式細麵用夾子或湯杓捲起來，做成麵沙拉或捲一捲放在深盤中，再擺上其他配料，例如蝦子、櫻桃小番茄、貝類海鮮、蘑菇、松子仁等等，會顯得特別美味可口。至於其他形式的義大利麵，你可以將醬料放置於麵食中間，再用帕瑪森起司刨絲、松子仁和胡椒粉點綴裝飾。
肉類
像肉排、魚排等體積較小的肉類食物，可以用大火煎到表面呈漂亮的金棕色，再切成小塊擺盤端上桌，看起來會特別美味。記得，焦脆的表面與裡面的肉質都要展現出來（這也就是英文所說的「sear & cut」）。
烤大塊肉時，最好是整塊端上桌再切片。但在切肉前千萬記得，肉烤好後一定要先用鋁箔紙包起來靜置幾分鐘，這樣肉汁會被組織吸收回去，之後才不會流出在盤子上。
擺盤時若數量剛好是偶數，例如兩塊肉排，那麼最好將它們堆疊起來，或至少部分重疊，這樣在視覺表現上會較為有利。
魚
若是整條魚，那麼最好煮完直接端上桌，並在餐桌上片魚。如果是魚排，記得先裹上一層薄薄的麵粉再煎，魚排會因此有金棕色的表皮，並且口感會較為酥脆。
配菜
米飯、庫司庫司（Couscous）及藜麥這類配菜，塑形後再擺盤的效果非常好。可以使用圓形模具直接放在盤子上塑形，或裝在杯子之類的容器壓緊，再倒扣在盤子上。泥狀食物有各式各樣的擺盤方式（請見本書自第44頁起的提示與建議）。捲裹起來的食物，例如春捲或德式鬆餅（Pfannkuchen），可以斜切成兩半，露出內餡，看起來會更為可口。
甜點
多數甜點除了主要甜食之外，還有醬汁、少量質地爽脆之物以及裝飾元素能用來點綴（關於醬汁，請見本書自第48頁起之擺盤提示與範例）。甜點上的裝飾元素，例如以巧克力或焦糖作為原料，也可以變成整道甜點的視覺焦點。若你用刮板將義式蛋白霜塗抹在盤子上，再用本生燈使其焦糖化，轉瞬之間一道醒目的風景就出現了。簡單，又不費什麼力氣。
如果沒有時間擺盤，也可以用薄荷葉、細糖粉、可可粉、水果粉，或各種顏色的新鮮水果丁，為你的甜點增添視覺效果，讓顏色更為繽紛。
簡單＆明瞭 擺盤七大秘訣
祕訣一
利用顏色對比！不同顏色，以及不同質地與形狀的食材，保證能帶來美食享受。使用單一淺色系食器，更能襯托出色彩之美。
祕訣二
直線、弧線還是圓圈？擺盤前先確定一個基本形狀作為「骨架」，再用食物逐一填出內裡。
祕訣三
不對稱才是王道！不對稱排列的擺盤看起來特別有意思。具體而言，就是奇數原則，讓盤中主要或裝飾元素所含的個體數量保持為奇數。還有，看似隨意、實際上亂中有序的配菜擺置，以及偏離中心的擺盤方式，都更活潑、更引人注目。
祕訣四
要有焦點！選定一項食材，透過顏色、形狀或大小突顯出來，或者也可以透過堆疊及圓塔塑形的方式，提高位置以成為視覺焦點。
祕訣五
少即是多！使用大盤子並留下足夠的空間，記住食物最多只能覆蓋盤子三分之二的面積，這樣你就有足夠的空間展示這道菜，擺盤也會出現加成的效果。
祕訣六
點睛之筆！添上切碎的新鮮香草及磨碎的堅果，或是食用花卉和其他裝飾元素，能使一道菜看起來更加美味可口。形狀特殊的裝飾元素，則可增添點異趣。裝飾時，也別忘記利用顏色反差製造對比。
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。