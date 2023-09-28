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2023/09/28,
政治

台灣總統大選逼近假消息蔓延，《經濟學人》：中國正助長「疑美論」

台灣總統大選逼近假消息蔓延，《經濟學人》：中國正助長「疑美論」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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台灣資訊環境研究中心日前針對疑美論論述進行研究，發現中國行為者正在協助散布大多數的假消息。但這些人之中，逾半數具有台灣血統，研究作者游知澔指出，這表示中國正在「利用」台灣社會的裂痕。游知澔表示，台灣曾經歷過1970年代與美國斷交，許多台灣人都有一種「孤兒心態」，擔心被外來者拋棄。

（中央社）隨著總統大選投票日逼近，台灣的假消息也鋪天蓋地的滲透民間社會。英國《經濟學人》（Economist）指出，中國想要讓台灣選民認為美國才是台灣的頭號威脅。

台灣《聯合報》今年7月報導稱，有消息來源指出，美國要求台灣國防部投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。台美官員立即嚴正否認此事。

這份據稱外流的會議紀錄並非以台灣政府紀錄的常見風格書寫，而是充滿了中國使用的官方用語。台灣官員表示，這可能是中國的假訊息。

然而，這則報導開始傳到台灣網紅和談話節目上，短短幾週內，故事情節已經演變成「台灣將收集15萬份台灣人血液樣本並轉交美國，才能讓美方研發殺死中國人民的病毒。」

《經濟學人》報導，由於這類假消息在台灣如此普遍，被分析人士稱為「疑美論」，這些論述的散布，在明年1月至關重要的總統大選登場前，已成為政府和民間社會的一大隱憂。

台灣選民實質上將被要求決定台灣加強嚇阻中國可能的犯台行動一事上，是否應該繼續與美國結盟。在野國民黨稱這次選舉是「戰爭與和平」間的抉擇，暗示著執政民進黨對中國的敵意，將導致中國發動攻擊。

中國當局支持國民黨的論述，散布將美國描繪成台灣頭號威脅的論述，而大多數的假消息都意圖強化這種不實訊息。

從2018年開始領導政府「防制假訊息危害專案小組」的行政院政務委員羅秉成表示，這樣的假消息已經「嚴重滲透」台灣社會。

他說：「我們以前認為選舉期間會比較多（假消息），但現在已成常態。每天都會發生。」

然而，多數台灣選民對此所知甚少。專門研究不實訊息的「台灣民主實驗室」發現，不到2成的受訪者認為選舉期間在台灣流傳的假消息是來自海外。

台灣資訊環境研究中心日前針對疑美論論述進行研究，發現中國行為者正在協助散布大多數的假消息。但這些人之中，逾半數具有台灣血統，研究作者游知澔指出，這表示中國正在「利用」台灣社會的裂痕。

游知澔表示，台灣曾經歷過1970年代與美國斷交，許多台灣人都有一種「孤兒心態」，擔心被外來者拋棄。

《經濟學人》指出，中國行為者正在利用這種恐懼，如同俄羅斯假消息利用美國種族和文化裂痕，讓川普（Donald Trump）在2016年總統大選中得利。中國在台灣散布的假消息，也呼應了俄羅斯在俄烏戰爭相關的宣傳手法，聲稱美國是這場衝突的幕後黑手，且也在烏克蘭實驗室內製造生化武器。

台灣政府希望避免被扣上審查的帽子，採取較為自由的方法來打擊假消息，試圖提高媒體素養，提供更快的官方澄清，並推廣事實查核組織，但這樣的手段無法跟上中國的宣傳速度。

儘管中國和台灣媒體反對民進黨，但民進黨總統候選人賴清德的民調依然處於領先地位，且就算台灣人對美國抱持懷疑態度，台灣人對中國更加提防。台灣中央研究院去年所做調查顯示，34％受訪者認同美國是個「講信用」的國家，僅9％的人認為中國值得信賴。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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