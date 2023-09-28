台灣總統大選逼近假消息蔓延，《經濟學人》：中國正助長「疑美論」
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台灣資訊環境研究中心日前針對疑美論論述進行研究，發現中國行為者正在協助散布大多數的假消息。但這些人之中，逾半數具有台灣血統，研究作者游知澔指出，這表示中國正在「利用」台灣社會的裂痕。游知澔表示，台灣曾經歷過1970年代與美國斷交，許多台灣人都有一種「孤兒心態」，擔心被外來者拋棄。
（中央社）隨著總統大選投票日逼近，台灣的假消息也鋪天蓋地的滲透民間社會。英國《經濟學人》（Economist）指出，中國想要讓台灣選民認為美國才是台灣的頭號威脅。
台灣《聯合報》今年7月報導稱，有消息來源指出，美國要求台灣國防部投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。台美官員立即嚴正否認此事。
這份據稱外流的會議紀錄並非以台灣政府紀錄的常見風格書寫，而是充滿了中國使用的官方用語。台灣官員表示，這可能是中國的假訊息。
然而，這則報導開始傳到台灣網紅和談話節目上，短短幾週內，故事情節已經演變成「台灣將收集15萬份台灣人血液樣本並轉交美國，才能讓美方研發殺死中國人民的病毒。」
《經濟學人》報導，由於這類假消息在台灣如此普遍，被分析人士稱為「疑美論」，這些論述的散布，在明年1月至關重要的總統大選登場前，已成為政府和民間社會的一大隱憂。
台灣選民實質上將被要求決定台灣加強嚇阻中國可能的犯台行動一事上，是否應該繼續與美國結盟。在野國民黨稱這次選舉是「戰爭與和平」間的抉擇，暗示著執政民進黨對中國的敵意，將導致中國發動攻擊。
中國當局支持國民黨的論述，散布將美國描繪成台灣頭號威脅的論述，而大多數的假消息都意圖強化這種不實訊息。
從2018年開始領導政府「防制假訊息危害專案小組」的行政院政務委員羅秉成表示，這樣的假消息已經「嚴重滲透」台灣社會。
他說：「我們以前認為選舉期間會比較多（假消息），但現在已成常態。每天都會發生。」
然而，多數台灣選民對此所知甚少。專門研究不實訊息的「台灣民主實驗室」發現，不到2成的受訪者認為選舉期間在台灣流傳的假消息是來自海外。
台灣資訊環境研究中心日前針對疑美論論述進行研究，發現中國行為者正在協助散布大多數的假消息。但這些人之中，逾半數具有台灣血統，研究作者游知澔指出，這表示中國正在「利用」台灣社會的裂痕。
游知澔表示，台灣曾經歷過1970年代與美國斷交，許多台灣人都有一種「孤兒心態」，擔心被外來者拋棄。
《經濟學人》指出，中國行為者正在利用這種恐懼，如同俄羅斯假消息利用美國種族和文化裂痕，讓川普（Donald Trump）在2016年總統大選中得利。中國在台灣散布的假消息，也呼應了俄羅斯在俄烏戰爭相關的宣傳手法，聲稱美國是這場衝突的幕後黑手，且也在烏克蘭實驗室內製造生化武器。
台灣政府希望避免被扣上審查的帽子，採取較為自由的方法來打擊假消息，試圖提高媒體素養，提供更快的官方澄清，並推廣事實查核組織，但這樣的手段無法跟上中國的宣傳速度。
儘管中國和台灣媒體反對民進黨，但民進黨總統候選人賴清德的民調依然處於領先地位，且就算台灣人對美國抱持懷疑態度，台灣人對中國更加提防。台灣中央研究院去年所做調查顯示，34％受訪者認同美國是個「講信用」的國家，僅9％的人認為中國值得信賴。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%