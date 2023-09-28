許家印傳遭警監視居住，恆大系股票暴跌總市值剩最高峰1.2％；10月若未提新債務重組，海外債權人擬申請清算
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中國恆大集團主席許家印27日據報已被監視居住，他的得力助手也相繼被帶走調查，加上恆大的融資管道被官方堵住，債務重組也被擱置，顯示中國當局對恆大開始收網，這座搖搖欲墜的金融帝國面臨瓦解。恆大的債務問題，極大機率將會以專案或者地區為個體，分拆解決。透過國資或者民企進入，拆分打包，最後分而食之。
彭博：中國恆大集團主席許家印遭警方帶走監視居住
（中央社）《彭博》27日報導，就在債台高築的中國房地產開發商中國恆大集團設法解決嚴峻財務困境之際，集團主席許家印已遭到警方監控。
《彭博》（Bloomberg News）引述匿名消息人士報導，當局本月稍早將許家印帶走。
報導指出，許家印遭到「監視居住」，這不代表他已經遭到逮捕或起訴。
針對媒體報導許家印已被監視居住，有接近恆大的知情人士向中國《觀察者網》證實了該消息，並表示，事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。
《法新社》致電恆大集團香港和中國辦公室時雖有人接聽，但是該公司對於置評請求未作回應。
恆大集團規模龐大的債務問題已深化中國房地產業危機，引發恐外溢全球的疑慮。
恆大集團子公司恆大地產本週發生債務違約。中國《財新網》報導，恆大前高階主管已遭拘留。
65歲的許家印曾是中國首富，對豪奢品牌和遊艇情有獨鍾，而且很懂得對中國共產黨引領經濟開創自有房產景氣讚譽有加。
據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），許家印目前身家估計已從2017年的420億美元掉到18億美元。
恆大集團24日晚間公告指出，由於子公司恆大地產遭到調查，無法滿足重組計畫的發行新債券條件。
而就在那之前兩天，恆大集團表示，原定本週討論重大重組計畫的會議將不會召開，強調「有必要重新審視建議重組的條款」。
許家印傳遭警監視居住，恆大系股票暴跌總市值剩最高峰1.2％
（中央社）中國恆大集團主席許家印27日傳出遭警方監視居住，恆大系股票在香港股市集體暴跌。下午收盤，三家恆大系公司總市值報港幣166.76億元（約新台幣687億元），只剩最高峰的1.2％。
綜合陸媒《證券時報》、《新浪財經》報導，受到消息衝擊，恆大系股票下午2時許在港股集體大跳水，中國恆大、恆大物業、恆大汽車均重挫逾10％。值得注意的是，中國恆大上午股價一度上漲逾10％。
下午4時收盤，中國恆大下跌18.987％，報0.32元，總市值42.25億元；恆大物業下跌14.493％，報0.59元，總市值63.78億元；恆大汽車下跌20％，報0.56元，總市值60.73億元。
公開資訊顯示，三家恆大系公司總市值最高峰曾達1兆3622億元，27日收盤166.76億元，只剩最高峰的1.22％。
恆大系股票此前因為集團爆發債務危機暫停交易，今年7月28日起陸續復盤（恢復交易）後，股價表現步入9月一度穩住，但近日境外債重組遇阻再度蒙上陰影。
中國恆大集團24日晚間公告稱，鑒於附屬公司恆大地產正在被立案調查，恆大集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。恆大此次提及的新票據，為早前恆大提出的償債「組合拳」中的一部分，也是與境外債權人小組已簽署重組方案的主要條款。
對恆大而言，當前境外債務重組能否成功，是其恢復正常經營的重要一步，但近期卻頻頻遇阻。為此，恆大系股票25日集體重挫。
如今，許家印傳出被警方監視居住，他的得力幹部一一被帶走，種種跡象顯示中國恆大集團恐面臨瓦解。
許家印與多名高層被拿下，中國當局對恆大開始收網
（中央社）中國恆大集團主席許家印27日據報已被監視居住，他的得力助手也相繼被帶走調查，加上恆大的融資管道被官方堵住，債務重組也被擱置，顯示中國當局對恆大開始收網，這座搖搖欲墜的金融帝國面臨瓦解。
彭博27日報導許家印已遭監視居住。陸媒《觀察者網》引述知情人士證實該消息，並表示許家印現在位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。
中國社群21日盛傳許家印被抓，他與保鑣一度激烈反抗。許家印因此沒有出席26日的恆大週例會，改由行政總裁肖恩主持。
陸媒《財新英文網》24日報導，中國恆大前首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮均已被控制或帶走。夏海鈞此前是恆大第二號人物。
據知情人士透露，中國恆大集團及其子公司的多名現任和前任高層已接受調查，當局正在調查這家陷入困境的企業集團是否違反資金使用規定。
消息人士稱，潘大榮最近被中國當局拘留，夏海鈞在2022年中左右返回中國後也對其實施了限制。兩人均負責這家房地產巨頭的財務業務，並於去年7月因涉嫌捲入銀行存款醜聞而辭職。
在此之前，恆大集團前執行總裁柯鵬今年1月被警方帶走調查。他涉及深圳的舊改項目，曾經被視為恆大最重要的「壓艙石」。
恆大財富總經理杜亮等人16日被深圳公安採取刑事強制措施；恆大人壽前董事長朱加麟21日傳出被調查。這兩家公司都被視為許家印的「錢袋子」，為恆大自身或關聯的項目提供融資。
陸媒《鈦媒體》26日晚報導指出，夏海鈞等人被有關部門控制，是一個非常明顯的信號，說明相關部門對恆大的處置，或已到了收網的階段，即使是以前離職的高管，也難逃其責。
報導指出，恆大的融資管道被堵上，債務重組也被擱置，顯示當局開始收網。
中國恆大24日晚間公告稱，鑒於恆大地產集團正被立案調查，目前的情況無法滿足新票據的發行資格。
報導指出，中國房企發行票據是有相關規定的，「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」第8條規定，存在五種情形不得境外發行上市，其中之一是「境內企業因涉嫌犯罪或者重大違法違規行為正在被依法立案調查，尚未有明確結論意見的。」
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%