許家印傳遭警監視居住，恆大系股票暴跌總市值剩最高峰1.2％；10月若未提新債務重組，海外債權人擬申請清算

彭博：中國恆大集團主席許家印遭警方帶走監視居住

（中央社）《彭博》27日報導，就在債台高築的中國房地產開發商中國恆大集團設法解決嚴峻財務困境之際，集團主席許家印已遭到警方監控。

《彭博》（Bloomberg News）引述匿名消息人士報導，當局本月稍早將許家印帶走。

報導指出，許家印遭到「監視居住」，這不代表他已經遭到逮捕或起訴。

針對媒體報導許家印已被監視居住，有接近恆大的知情人士向中國《觀察者網》證實了該消息，並表示，事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。

《法新社》致電恆大集團香港和中國辦公室時雖有人接聽，但是該公司對於置評請求未作回應。

恆大集團規模龐大的債務問題已深化中國房地產業危機，引發恐外溢全球的疑慮。

恆大集團子公司恆大地產本週發生債務違約。中國《財新網》報導，恆大前高階主管已遭拘留。

65歲的許家印曾是中國首富，對豪奢品牌和遊艇情有獨鍾，而且很懂得對中國共產黨引領經濟開創自有房產景氣讚譽有加。

據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），許家印目前身家估計已從2017年的420億美元掉到18億美元。

恆大集團24日晚間公告指出，由於子公司恆大地產遭到調查，無法滿足重組計畫的發行新債券條件。

而就在那之前兩天，恆大集團表示，原定本週討論重大重組計畫的會議將不會召開，強調「有必要重新審視建議重組的條款」。

許家印傳遭警監視居住，恆大系股票暴跌總市值剩最高峰1.2％

（中央社）中國恆大集團主席許家印27日傳出遭警方監視居住，恆大系股票在香港股市集體暴跌。下午收盤，三家恆大系公司總市值報港幣166.76億元（約新台幣687億元），只剩最高峰的1.2％。

綜合陸媒《證券時報》、《新浪財經》報導，受到消息衝擊，恆大系股票下午2時許在港股集體大跳水，中國恆大、恆大物業、恆大汽車均重挫逾10％。值得注意的是，中國恆大上午股價一度上漲逾10％。

下午4時收盤，中國恆大下跌18.987％，報0.32元，總市值42.25億元；恆大物業下跌14.493％，報0.59元，總市值63.78億元；恆大汽車下跌20％，報0.56元，總市值60.73億元。

公開資訊顯示，三家恆大系公司總市值最高峰曾達1兆3622億元，27日收盤166.76億元，只剩最高峰的1.22％。

恆大系股票此前因為集團爆發債務危機暫停交易，今年7月28日起陸續復盤（恢復交易）後，股價表現步入9月一度穩住，但近日境外債重組遇阻再度蒙上陰影。

中國恆大集團24日晚間公告稱，鑒於附屬公司恆大地產正在被立案調查，恆大集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。恆大此次提及的新票據，為早前恆大提出的償債「組合拳」中的一部分，也是與境外債權人小組已簽署重組方案的主要條款。

對恆大而言，當前境外債務重組能否成功，是其恢復正常經營的重要一步，但近期卻頻頻遇阻。為此，恆大系股票25日集體重挫。

如今，許家印傳出被警方監視居住，他的得力幹部一一被帶走，種種跡象顯示中國恆大集團恐面臨瓦解。

中國恆大集團主席許家印。Photo Credit: 中新社 via中央社

許家印與多名高層被拿下，中國當局對恆大開始收網

（中央社）中國恆大集團主席許家印27日據報已被監視居住，他的得力助手也相繼被帶走調查，加上恆大的融資管道被官方堵住，債務重組也被擱置，顯示中國當局對恆大開始收網，這座搖搖欲墜的金融帝國面臨瓦解。

彭博27日報導許家印已遭監視居住。陸媒《觀察者網》引述知情人士證實該消息，並表示許家印現在位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。

中國社群21日盛傳許家印被抓，他與保鑣一度激烈反抗。許家印因此沒有出席26日的恆大週例會，改由行政總裁肖恩主持。

陸媒《財新英文網》24日報導，中國恆大前首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮均已被控制或帶走。夏海鈞此前是恆大第二號人物。

據知情人士透露，中國恆大集團及其子公司的多名現任和前任高層已接受調查，當局正在調查這家陷入困境的企業集團是否違反資金使用規定。

消息人士稱，潘大榮最近被中國當局拘留，夏海鈞在2022年中左右返回中國後也對其實施了限制。兩人均負責這家房地產巨頭的財務業務，並於去年7月因涉嫌捲入銀行存款醜聞而辭職。

在此之前，恆大集團前執行總裁柯鵬今年1月被警方帶走調查。他涉及深圳的舊改項目，曾經被視為恆大最重要的「壓艙石」。

恆大財富總經理杜亮等人16日被深圳公安採取刑事強制措施；恆大人壽前董事長朱加麟21日傳出被調查。這兩家公司都被視為許家印的「錢袋子」，為恆大自身或關聯的項目提供融資。

陸媒《鈦媒體》26日晚報導指出，夏海鈞等人被有關部門控制，是一個非常明顯的信號，說明相關部門對恆大的處置，或已到了收網的階段，即使是以前離職的高管，也難逃其責。

報導指出，恆大的融資管道被堵上，債務重組也被擱置，顯示當局開始收網。

中國恆大24日晚間公告稱，鑒於恆大地產集團正被立案調查，目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

報導指出，中國房企發行票據是有相關規定的，「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」第8條規定，存在五種情形不得境外發行上市，其中之一是「境內企業因涉嫌犯罪或者重大違法違規行為正在被依法立案調查，尚未有明確結論意見的。」