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TNL+ 2023/09/30,
影劇

《嫌疑犯X的獻身》印度版：改編令人耳目一新，對原著的「獻身」概念進行了更高層次的翻轉

《嫌疑犯X的獻身》印度版：改編令人耳目一新，對原著的「獻身」概念進行了更高層次的翻轉
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

印度版刪除女主角的獻身，讓瑪雅接受了數學老師的犧牲。但這必須要給瑪雅動機上的合理性，畢竟她打從一開始就想自首。只是為了女兒猶豫不決。但納倫卻給了她一個絕妙的理由，而那個理由更提升了原作當中巧妙的殺人設計，使印度版可說超越了原版。

印度電影《嫌疑犯X的獻身》意外的好看。本片改編自日本作家東野圭吾的長篇推理小說。原著在2006年，獲得134屆直木賞、本格推理大獎及三大推理小說排行榜第一名，是東野圭吾迄今被翻譯成最多語言的作品。

本片導演為Sujoy Ghosh，他為本片加入了相當的印度元素。由於原作東野圭吾也參與編劇，雖然故事主線沒有改變，犯案動機、狀態，主角身分的設定只有微調，但因為原著原本複雜的人物被適當簡化，使推理過程顯得更為精彩。可說開創了令人耳目一新的改編作品。雖然不少影評比較推崇2008年日本改編的同名電影，但Sujoy Ghosh反而證明東野圭吾的作品情境，可以作用在全世界不同文化、人種之上。

印度版《嫌疑犯X的獻身》的劇情，與原作相似，描述一個單親媽媽瑪雅，她逃離原本有暴力傾向的警官丈夫，沒想到14年後他突然出現，還發現自己生了女兒，並想把女兒賣到脫衣舞店賺錢。瑪雅抵死不從，雙方衝突時，她與女兒誤殺了丈夫，而她的鄰居數學老師納倫，突然介入，幫她毀屍滅跡。之後老師的同學，警察卡蘭前來調查此案，透過納蘭的一時口誤，懷疑納倫是幫兇，因此開啟電影後段的高潮。

印度版刪除了原作之中，警察因為辦案陷入膠著，所以找來天才物理學家調查的橋段，讓卡蘭就成為調查的主角，然後以當地的警員當他的助手，兩人一搭一唱，引導出卡蘭破案的思考迴路。就東野圭吾在本書的套路，這個一搭一唱相當重要，主要也是要襯托出，偵探如何破解數學老師故佈疑陣的線索，然後搭話者如何被假證據所騙。所謂的印度風格，在這個部分也有展現。因為印度是幅員廣大的國家，不同人種與文化交錯。卡蘭是從孟買前來鄉下調查瑪雅前夫的的都市官員，學經歷與判斷力都勝過當地員警。但當地員警熟門熟路又了解民情，所以他跟卡蘭的對話也就呈現很印度的文化風格。

例如當地員警如何跟小鎮旅館老闆的對話，對於命案收集證據的詮釋。對當地員警來說，其實不關心死者，認為瑪雅矯造的不在場證據，聽起來合理，也就不懷疑。但卡蘭多了心眼，對證據並不完全相信，反而是透過不斷偵訊瑪雅（因為她是唯一有動機殺警官的人），反覆對照證據的可信度，不斷的偵查其他人並且套話；當地員警保持著多一事不如少一事的態度。這其實在不少印度懸疑片當中，是很常見的對比模式，也凸顯印度教育程度有極大城鄉差距的現實。特別是瑪雅對卡蘭的偵訊感到厭煩，騙他吃當地名產魔鬼椒。然後卡蘭約瑪雅去唱卡拉OK想證實她的歌舞能力，這算是印度片必有的歌舞橋段，也凸顯了在地色彩。

不過印度版《嫌疑犯X的獻身》真正厲害之處，是對原著進行了更高一個層次的翻轉。

書名的獻身二字，其實有很大的意涵。原著的數學老師跟女主角，的確就是單純的愛慕關係。因為數學老師愛上女主角，所以主動幫忙毀屍，並為女主角承擔罪責，說自己是真兇。而女主角卻受不了內心壓力，反過來承認自己殺人，這也讓原著中的物理學家發現，原來整個案件總共死了兩個人，數學老師為了女主角殺遊民（為了假造死亡時間），是一種獻身。而女主角不想讓數學老師承擔罪責，所以承認殺丈夫，是反過來對暗戀自己的數學老師的犧牲，所做的複雜的情感獻身。原著在獻身的概念，是把殺人作為兩個獻身的情感糾葛，主要是要講幽微的情感內容。

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