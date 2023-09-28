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2023/09/28,
政治

黃士修籲國民黨停止攻擊郭柯、放下本位主義才能合作，賴佩霞11/24參選登記日前須放棄美國籍

黃士修籲國民黨停止攻擊郭柯、放下本位主義才能合作，賴佩霞11/24參選登記日前須放棄美國籍
郭台銘連署搭檔賴佩霞（右）｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

媒體民調指「侯柯郭合作」將贏綠15個百分點，黃士修表示，四腳督的支持度只呈現政黨基本盤的狀況，民進黨總統參選人賴清德、柯文哲與侯友宜支持度看似稍高，卻都困守同溫層；郭台銘的支持度數字雖然較低，但是獨立於政黨，擁有的中間選民更是國民黨一直想拿卻拿不到的票源。

黃士修：藍停止攻擊郭柯，放下本位主義才能合作

（中央社）鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修27日表示，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲支持者本質互斥，柯若當侯副手，柯粉將跑票；他呼籲國民黨應放下本位主義，停止攻擊郭台銘、柯文哲，才有在野合作可行性。

媒體民調指「侯柯郭合作」將贏綠15個百分點，黃士修27日下午接受《中央社》記者訪問表示，四腳督的支持度只呈現政黨基本盤的狀況，民進黨總統參選人賴清德、柯文哲與侯友宜支持度看似稍高，卻都困守同溫層。

黃士修說，郭台銘的支持度數字雖然較低，但是獨立於政黨，擁有的中間選民更是國民黨一直想拿卻拿不到的票源。

中廣董事長趙少康26日證實與前高雄市長韓國瑜等人見面，討論在野整合，他認為，侯友宜不可能當副手。黃士修對此表示，國民黨近日的操作手法「粗暴且不合理」，不斷逼迫郭台銘、柯文哲無條件投降，引起選民反感，整合成功的前提很可能不成立，更何況藍白整合忽略選民的自主性。

黃士修指出，侯友宜與柯文哲支持者本質互斥，若按照國民黨設定框架，柯文哲被吸收當侯友宜副手，柯粉將跑票，且不分區極大化戰略破滅，地方也會被藍營壓制，不利民眾黨生存。

黃士修說，國民黨應放下本位主義，對郭陣營和柯陣營停止惡意攻擊，才有在野合作的可行性。

11/24前須放棄美國籍，賴佩霞：盡人事聽天命

鴻海創辦人郭台銘投入總統大選，副手搭檔賴佩霞必須在11月24日前放棄美國籍。賴佩霞27日表示，所有程序及該做的事都已經展開，她並非在白宮工作，「盡人事聽天命」。

賴佩霞27日中午接受網路節目專訪，回應外界質疑的國籍、學經歷等議題。由於具外國籍者不得登記為候選人，「郭霞配」若通過連署，必須在11月24日參選登記最後一天前完成放棄美國籍手續，否則將無法登記參選。

賴佩霞表示，第一時間就知道國籍問題，但礙於人選公布規畫不能先有動作，目前所有程序及該做的事都已經展開，她並非在白宮工作，「盡人事聽天命」。

談及外界認為她是「活棋」，以及是否擔心郭台銘遭藍白陣營邊緣化，賴佩霞說，自己角色為支持郭台銘理念，並強調「4年3個半月，我陪他（郭台銘）」。

主持人黃光芹詢問學歷爭議，賴佩霞指出，因家庭生活關係使自己未完成復興美工學業，與母親赴美後，返台就讀基督書院，隨後到中國暨南大學修讀碩博士學位。

至於哈佛學歷問題，賴佩霞強調，是美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導學程（Harvard Kennedy School Executive Education），屬於短期班，她未曾表示取得過學位。

此外，賴佩霞開設的「賴佩霞／好好說話」網站個人介紹中的經歷列出「心理諮詢師」，遭質疑違反「心理師法」規定，無心理師證書卻提供心理諮商服務。

賴佩霞回應，曾在中國取得心理諮詢師資格，同時向主持人秀出證照，表示從來沒有在台灣做任何心理師的事，至於所謂企業培訓師的工作則是高階領導人培訓，是企業教練，陪同客戶走向目標。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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