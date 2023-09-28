北韓核武國家地位入憲，金正恩：誰都不得藐視；聯合國秘書長：核武數量恐數十年來首次增長

北韓核武國家地位入憲，金正恩：誰都不得藐視

（中央社）北韓國營媒體今（28）日報導，立法機構最高人民會議已將北韓作為核武國家的地位載入憲法中，領導人金正恩更強調「任何人都不得藐視」。

北韓《中央通信社》（KCNA）報導，領導人金正恩在26、27日舉行的最高人民會議中指出：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓的正式國名）建構核武政策已永久列為國家基本法，任何人都不得以任何方式藐視。」

北韓今（2023）年的武器測試次數創下歷來最高紀錄，平壤當局與韓國和美國間的關係也非常緊繃。外界擔心平壤可能會進行2017年以來首次核試。北韓自2006年以來已進行6次核試。

北韓最高人民會議一年前通過法令，宣布北韓將成為核武國家，金正恩表示此地位「不可逆轉」。這項新法律也允許先發制人使用核武。

如今，北韓最高人民會議更進一步在憲法中規定核武地位。

金正恩日前罕見訪問俄羅斯並於上週返國。訪俄期間，金正恩與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意增強兩國軍事合作。

美國和韓國官員擔心，平壤當局可能會就核子與飛彈計畫尋求技術協助，莫斯科則試圖向北韓求取彈藥，以補充在烏克蘭作戰日漸消耗的庫存。

聯合國秘書長：核武數量恐數十年來首次增長

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）26日警告，新的核武競賽將為世界帶來「毀滅」威脅，北韓則指責說朝鮮半島正處於核戰邊緣。

《法新社》報導，隨著擁核國家擴大軍火庫存並進行現代化，古特瑞斯呼籲推動減少、最終徹底消除這些武器。

古特瑞斯在年度聯合國大會最後一天議程中表示：「令人憂心的新軍備競賽正在醞釀。核武的數量可能出現數十年來首次增長。」

他指出：「在任何時間、地點及情況下使用核武，都將引發一場前所未見的人道災難。」

他說：「核武正再次磨刀霍霍，實在是瘋了，我們必須扭轉局勢。」

俄羅斯和美國擁有迄今最大核武軍火庫，中國正快速增長。北韓也藉由其核子計畫以及一再試射飛彈來挑戰世界。

根據路透社報導，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）26日指控美國和韓國把朝鮮半島推向核戰邊緣，在聯合國大會上表示，這讓北韓在別無選擇之下，進一步加速打造自我防禦能力。

金星在聯合國大會最後一天議程中表示：「2023年被紀錄為極度危險的一年。朝鮮半島正處於牽一髮而動全身的局勢，有爆發核戰迫在眉睫的危險。」

金星對擁有193名成員的聯合國大會表示：「鑑於當前形勢，朝鮮民主主義人民共和國急需進一步加速打造自我防禦能力，來確保自己堅不可摧。」

北韓過去18個月來已進行數十次彈道飛彈試射。美國長久以來警告說平壤當局已經準備好要執行第7次核試。

平壤當局指出，北韓是在行使自我防禦的權利，藉彈道飛彈試射來維護其主權及安全利益不受軍事威脅。

金星指出：「朝鮮民主主義人民共和國堅定捍衛國家主權、安全利益和人民福祉免受外部敵對威脅的決心依舊堅定不移、未曾改變。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航