北韓核武國家地位入憲，金正恩：誰都不得藐視；聯合國秘書長：核武數量恐數十年來首次增長
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北韓最高人民會議一年前通過法令，宣布北韓將成為核武國家，金正恩表示此地位「不可逆轉」。這項新法律也允許先發制人使用核武。如今，北韓最高人民會議更進一步在憲法中規定核武地位。
北韓核武國家地位入憲，金正恩：誰都不得藐視
（中央社）北韓國營媒體今（28）日報導，立法機構最高人民會議已將北韓作為核武國家的地位載入憲法中，領導人金正恩更強調「任何人都不得藐視」。
北韓《中央通信社》（KCNA）報導，領導人金正恩在26、27日舉行的最高人民會議中指出：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓的正式國名）建構核武政策已永久列為國家基本法，任何人都不得以任何方式藐視。」
北韓今（2023）年的武器測試次數創下歷來最高紀錄，平壤當局與韓國和美國間的關係也非常緊繃。外界擔心平壤可能會進行2017年以來首次核試。北韓自2006年以來已進行6次核試。
北韓最高人民會議一年前通過法令，宣布北韓將成為核武國家，金正恩表示此地位「不可逆轉」。這項新法律也允許先發制人使用核武。
如今，北韓最高人民會議更進一步在憲法中規定核武地位。
金正恩日前罕見訪問俄羅斯並於上週返國。訪俄期間，金正恩與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意增強兩國軍事合作。
美國和韓國官員擔心，平壤當局可能會就核子與飛彈計畫尋求技術協助，莫斯科則試圖向北韓求取彈藥，以補充在烏克蘭作戰日漸消耗的庫存。
聯合國秘書長：核武數量恐數十年來首次增長
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）26日警告，新的核武競賽將為世界帶來「毀滅」威脅，北韓則指責說朝鮮半島正處於核戰邊緣。
《法新社》報導，隨著擁核國家擴大軍火庫存並進行現代化，古特瑞斯呼籲推動減少、最終徹底消除這些武器。
古特瑞斯在年度聯合國大會最後一天議程中表示：「令人憂心的新軍備競賽正在醞釀。核武的數量可能出現數十年來首次增長。」
他指出：「在任何時間、地點及情況下使用核武，都將引發一場前所未見的人道災難。」
他說：「核武正再次磨刀霍霍，實在是瘋了，我們必須扭轉局勢。」
俄羅斯和美國擁有迄今最大核武軍火庫，中國正快速增長。北韓也藉由其核子計畫以及一再試射飛彈來挑戰世界。
根據路透社報導，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）26日指控美國和韓國把朝鮮半島推向核戰邊緣，在聯合國大會上表示，這讓北韓在別無選擇之下，進一步加速打造自我防禦能力。
金星在聯合國大會最後一天議程中表示：「2023年被紀錄為極度危險的一年。朝鮮半島正處於牽一髮而動全身的局勢，有爆發核戰迫在眉睫的危險。」
金星對擁有193名成員的聯合國大會表示：「鑑於當前形勢，朝鮮民主主義人民共和國急需進一步加速打造自我防禦能力，來確保自己堅不可摧。」
北韓過去18個月來已進行數十次彈道飛彈試射。美國長久以來警告說平壤當局已經準備好要執行第7次核試。
平壤當局指出，北韓是在行使自我防禦的權利，藉彈道飛彈試射來維護其主權及安全利益不受軍事威脅。
金星指出：「朝鮮民主主義人民共和國堅定捍衛國家主權、安全利益和人民福祉免受外部敵對威脅的決心依舊堅定不移、未曾改變。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45