「Google大腦」之父吳恩達：台灣精密製造實力，將成為進軍AI應用獨特優勢

（中央社）「Google大腦」之父吳恩達（Andrew Ng）27日表示，AI新創的突破口是進軍「應用」層次，而現在正是台灣投入AI的好時機，台灣擁有的獨特優勢，將是在精密製造等已經很強的領域上，加以開闢、結合AI應用，也就是利用硬體生態系的實力，強化軟體產業。

台杉投資27日舉辦「洞見AI大未來」論壇，邀請入選《時代雜誌》（TIME）「人工智慧領域百大影響力人物」的吳恩達發表演說，並與數位部長唐鳳進行對談。

由於AI研發需靠大量財力、人才與運算資源，吳恩達認為，擁有相似價值觀、志同道合的地區，展開國際合作，會是種非常受歡迎的作法；也許台灣不覺得自己站在AI深度技術（deep tech）的前端，但對要進軍生成式AI領域的台灣企業家來說，「現在絕對不算太晚」。

就台灣而言，現在正是投入AI領域的好時機，吳恩達指出，台灣擁有的獨特優勢，將是在台灣已經很強的領域上加以開闢，比如精密製造，也就是利用硬體生態系的實力，強化軟體產業。

「如果我想為精密製造領域打造AI（應用），我不知道在美國矽谷該如何做到這一點」，吳恩達表示，但台灣有數以百計間精密製造相關企業，同時，台灣的保險、金融服務方式與他國不盡相同，若結合AI，都將是非常獨特的應用；唐鳳也同意吳恩達的觀點。

至於監管與創新之間的該如何權衡，吳恩達提及，他觀察到監管產品可能比監管技術更有效，舉例來說，當人們試圖監管汽車產業，會得到某些想要的結果，比如安全性，或是監管金融，希望人們能取得公平服務等。

吳恩達說，AI就像是一種新型態的電力，電力不會只對單一產業帶來挹注，因此就監管框架而言，比起監管通用性的技術，監管產品或特定產業似乎是種更可行的方法。

台灣位處地緣政治中心，如何因應AI對民主制度的挑戰，成為重要課題，唐鳳表示，在台灣有很多人希望政府展示負責任的AI使用方式，這與許多國家形成鮮明對比，台灣已有公部門使用生成式AI指引，國科會也在發展融合台灣元素的「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE），這些都是政府必須做的基礎建設工作。

唐鳳進一步指出，如果用台語跟ChatGPT交談，可能會得到粵語的回覆，因此對台灣來說，在布局長照、高齡相關的AI技術時，也要加倍投資除了華語以外的台灣語言。

談及如何打造一間AI新創，吳恩達表示，以AI產業的各個層次來說，媒體多把焦點放在硬體（輝達、超微）、雲端設施（亞馬遜雲端運算服務）、開發者工具（OpenAI、Landing AI）層次，但若要使上述這些領域的公司取得成功，需要靠鮮少被討論到的「應用」層次蓬勃發展。

吳恩達說明，因為唯有當應用端開始賺到足夠營收，才能付錢給工具開發者等，逐步建立起商業模式；事實上，應用層次往往有著龐大市場需求帶來的機會，但競爭並不是那麼激烈，因此是新創的突破口。

自嘲是不懂浪漫的「AI先生」，吳恩達說，他與團隊找上「更懂感情」的前Tinder執行長奈伯（Renate Nyborg）合作，各自提供「專長」，將AI與談情說愛結合，打造出非常獨特的AI愛情教練應用，「世上有多少團隊同時是AI和愛情領域的專家，其實蠻少的」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺