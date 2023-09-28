「Google大腦」之父吳恩達：台灣精密製造實力，將成為進軍AI應用獨特優勢
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談及如何打造一間AI新創，吳恩達表示，以AI產業的各個層次來說，媒體多把焦點放在硬體（輝達、超微）、雲端設施（亞馬遜雲端運算服務）、開發者工具（OpenAI、Landing AI）層次，但若要使上述這些領域的公司取得成功，需要靠鮮少被討論到的「應用」層次蓬勃發展。
（中央社）「Google大腦」之父吳恩達（Andrew Ng）27日表示，AI新創的突破口是進軍「應用」層次，而現在正是台灣投入AI的好時機，台灣擁有的獨特優勢，將是在精密製造等已經很強的領域上，加以開闢、結合AI應用，也就是利用硬體生態系的實力，強化軟體產業。
台杉投資27日舉辦「洞見AI大未來」論壇，邀請入選《時代雜誌》（TIME）「人工智慧領域百大影響力人物」的吳恩達發表演說，並與數位部長唐鳳進行對談。
由於AI研發需靠大量財力、人才與運算資源，吳恩達認為，擁有相似價值觀、志同道合的地區，展開國際合作，會是種非常受歡迎的作法；也許台灣不覺得自己站在AI深度技術（deep tech）的前端，但對要進軍生成式AI領域的台灣企業家來說，「現在絕對不算太晚」。
就台灣而言，現在正是投入AI領域的好時機，吳恩達指出，台灣擁有的獨特優勢，將是在台灣已經很強的領域上加以開闢，比如精密製造，也就是利用硬體生態系的實力，強化軟體產業。
「如果我想為精密製造領域打造AI（應用），我不知道在美國矽谷該如何做到這一點」，吳恩達表示，但台灣有數以百計間精密製造相關企業，同時，台灣的保險、金融服務方式與他國不盡相同，若結合AI，都將是非常獨特的應用；唐鳳也同意吳恩達的觀點。
至於監管與創新之間的該如何權衡，吳恩達提及，他觀察到監管產品可能比監管技術更有效，舉例來說，當人們試圖監管汽車產業，會得到某些想要的結果，比如安全性，或是監管金融，希望人們能取得公平服務等。
吳恩達說，AI就像是一種新型態的電力，電力不會只對單一產業帶來挹注，因此就監管框架而言，比起監管通用性的技術，監管產品或特定產業似乎是種更可行的方法。
台灣位處地緣政治中心，如何因應AI對民主制度的挑戰，成為重要課題，唐鳳表示，在台灣有很多人希望政府展示負責任的AI使用方式，這與許多國家形成鮮明對比，台灣已有公部門使用生成式AI指引，國科會也在發展融合台灣元素的「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE），這些都是政府必須做的基礎建設工作。
唐鳳進一步指出，如果用台語跟ChatGPT交談，可能會得到粵語的回覆，因此對台灣來說，在布局長照、高齡相關的AI技術時，也要加倍投資除了華語以外的台灣語言。
談及如何打造一間AI新創，吳恩達表示，以AI產業的各個層次來說，媒體多把焦點放在硬體（輝達、超微）、雲端設施（亞馬遜雲端運算服務）、開發者工具（OpenAI、Landing AI）層次，但若要使上述這些領域的公司取得成功，需要靠鮮少被討論到的「應用」層次蓬勃發展。
吳恩達說明，因為唯有當應用端開始賺到足夠營收，才能付錢給工具開發者等，逐步建立起商業模式；事實上，應用層次往往有著龐大市場需求帶來的機會，但競爭並不是那麼激烈，因此是新創的突破口。
自嘲是不懂浪漫的「AI先生」，吳恩達說，他與團隊找上「更懂感情」的前Tinder執行長奈伯（Renate Nyborg）合作，各自提供「專長」，將AI與談情說愛結合，打造出非常獨特的AI愛情教練應用，「世上有多少團隊同時是AI和愛情領域的專家，其實蠻少的」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！