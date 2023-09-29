朴研美《趁我們還有時間》：比起酷刑、監禁或身體的折磨，精神奴役才是我心中社會主義的縮影
我們想讓你知道的是
在這本書中，朴研美一一點出美國社會中打著「覺醒」和「社會正義」之名，實際上卻是偽善、集體霸凌和威權主義的各種危險現象，於是苦口婆心對美國人發出警訊。她在書中砲火全開，針砭嘴上說關心弱勢和勞工階級、實際上卻對所有敢於獨立思考的人漠然處之的社會菁英，令人大開眼界。
文：朴研美
〈真正的專制和真正的自由〉（摘錄）
北韓之所以被稱為「隱士王國」，其來有自。國內的網路、廣播和電視無不受到政府的全面掌控。北韓的所有新聞和節目，都是為了把視聽大眾網羅到宣傳與洗腦的無盡循環中。許多脫北者第一次發現美國人其實頭上沒長角，身上也不像爬蟲類長滿冰冷的鱗片時，都非常驚訝，因為北韓呈現的美國人就是這副模樣。同樣地，當脫北者發現美國和韓國街上滿滿都是車，而且這種景象已經維持數十年，也同樣不敢置信。
對脫北者來說，最大的震撼或許是他們第一次發現（之後才漸漸接受），韓戰打到最後美國並沒有使用核彈，北韓也沒有「贏得」戰爭，這些全都是謊言。唯一能貼切形容脫北者此種感受的比喻，我想到的是《駭客任務》裡吃了紅色藥丸的感覺（譯注：《駭客任務》中，男主角有兩個選擇，吞下藍色藥丸就能繼續活在假象中，吞下紅色藥丸則會看見殘酷的現實）。
在北韓，即使你把嘴巴閉緊，即使你謹言慎行、安分認命，甚至接受吃不飽的事實，還是無法享有任何公民自由。被送進集中營的門檻低得可笑。要是當局發現偉大領袖肖像的相框積了灰塵，要是小孩被逮到吹口哨吹的是自己編的曲子而非國家認可的歌曲，一家三代人都可能被圍捕、監禁、槍斃，藉以「消滅異議者的種子」。淪落到北韓集中營的第一鐵則，就是絕對不要問你為什麼在那裡。那樣會延長你的刑期，或直接讓你沒命，或害你的親友跟著遭殃。
一九九七年，北韓高官黃長燁逃出北韓。順帶一提，他正是提出主體思想的人，因此後來《華盛頓郵報》形容他的出逃「有如納粹宣傳部長戈培爾脫離納粹德國」。他脫北後不久，他的妻子「自殺」身亡，女兒「跌落卡車」猝逝，其他家人（其中很多甚至不知道自己跟他有親戚關係）被送進集中營。如今，北韓高官要是出國，例如到中國，他們的家人就會被當作人質拘押，直到他們回國。
近年來，逃到韓國的一萬一千名脫北者，證實了遍布北韓的集中營系統。將他們的證詞跟無人機、隱形戰機和人造衛星拍攝的空中影像比對之後，韓國、日本和西方的情報單位高度掌握了哪些營區具有哪些用途，包括拘禁、勞役、苦刑、處決等。其中最大也最知名的營區是鐵原集中營，有時人們會拿來跟奧斯威辛集中營相提並論。據說已經在二○一四年改建，但全盛期曾經關押好幾萬、甚至好幾十萬人。鐵原集中營分為兩區：一區是「革命區」，用來懲罰批評政府政策或非法收聽外國廣播等犯人的再教育營；另一區是「完全控制區」，用來監禁被視為「國家敵人」的囚犯，進來的人就再也沒出去過。
集中營以外，放眼望去幾乎到處是殘酷的景象。公開行刑在北韓的城市和鄉下都很常見。絞刑開始前，把死囚帶出來的行刑者通常會在他們嘴裡塞滿石頭，確保他們無法再發表異議。有時候，死囚還得被拖上絞刑台，因為早已被拷打得不成人形。行刑之前，獄方幾乎都會把死囚的家人帶來，當眾批鬥他們或用石頭丟他們，所以囚犯死前看到的最後畫面，就是心愛的家人被迫加入殺害自己的行列。另一種處決方式名為「熱箱」（hotboxing），就是把一個全身赤裸的人關進鐵箱裡幾週，不給他水或食物，讓他脫水而死。
逃到中國的女性脫北者若是被遣送回國，經常已經懷了中國男人的小孩。這種情況下，政府通常會強迫她們墮胎。有時是為懷孕的女性（也很常是女孩）注射未消毒的溶液，使胎兒（有時是母親）感染致死。有時是派穿長統靴的警察或其他官員去踢孕婦的肚子、直到她嘔吐，或在孕婦的肚子上放塊木板，逼小孩在上面跳來跳去壓死胎兒。若是經過種種努力，胎兒仍活了下來，他們有時會把新生兒丟進箱子，任其自生自滅。這就是北韓堅持的「種族淨化」。
長久以來，北韓政府不只擁有核子武器，還有生化武器。所謂的「罪犯」有時會被抓去參與「研究」或「實驗」，從此消失，因為吸了毒氣或染上作為武器的病原體而犧牲喪命。中國和俄羅斯政府提供的科學家、工程師和其他專家，都是金氏王朝得以持續這些計畫的重要推手。
這些大規模毀滅武器，不但對北韓平民造成危害，也能有效威嚇外面的世界。此外，北韓的現役軍力有一百二十八萬人，排名世界第四大（在中國、印度和美國之後）；軍隊總規模更是世界第二大，僅次於越南，估計有七百八十萬（包含後備軍和準軍事力量）。這表示在北韓，每三個人就有一人跟「朝鮮人民軍」有關。這個可怕的組織令人想起中世紀的奴隸軍隊。北韓實施徵兵制，強制規定男性服役十年（！），女性至少七年。軍中的居住環境和生活品質，可想而知非常糟糕，女兵有時會累到經期亂掉，甚至停經，受到性侵當然也是常有的事。
即使服完了兵役，北韓人的生活也沒有比較好過。定期的「集體動員」主要是去做苦工，清晨五點就要起床，晚上八點才能回家。工作本身很辛苦，多半是到鄉下地區的煤礦場或煉鐵廠工作。在那裡，常會看到年僅十歲的小孩，也沒有規定做到幾歲可以退休。「我們都是革命分子。」口號是這麼說的。換句話說，能為國家奉獻生命是一種榮幸。
我在這裡詳細說明北韓生活對身體造成的折磨，因為唯有如此，我才能夠表達「這跟精神傷害比起來根本不算什麼」的事實。每當我這麼告訴別人，他們往往難以相信。電視或課堂上的宣傳洗腦，怎麼可能會比實際的監禁、酷刑或處決更可怕？但確實如此。北韓的大多地方，每週都有批鬥大會，每個人都被編入一個小隊，互相監視舉報，互揭瘡疤，同時透過大眾的羞辱和嘲諷互相懲罰。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心