朴研美《趁我們還有時間》：比起酷刑、監禁或身體的折磨，精神奴役才是我心中社會主義的縮影

文：朴研美

〈真正的專制和真正的自由〉（摘錄）

北韓之所以被稱為「隱士王國」，其來有自。國內的網路、廣播和電視無不受到政府的全面掌控。北韓的所有新聞和節目，都是為了把視聽大眾網羅到宣傳與洗腦的無盡循環中。許多脫北者第一次發現美國人其實頭上沒長角，身上也不像爬蟲類長滿冰冷的鱗片時，都非常驚訝，因為北韓呈現的美國人就是這副模樣。同樣地，當脫北者發現美國和韓國街上滿滿都是車，而且這種景象已經維持數十年，也同樣不敢置信。

對脫北者來說，最大的震撼或許是他們第一次發現（之後才漸漸接受），韓戰打到最後美國並沒有使用核彈，北韓也沒有「贏得」戰爭，這些全都是謊言。唯一能貼切形容脫北者此種感受的比喻，我想到的是《駭客任務》裡吃了紅色藥丸的感覺（譯注：《駭客任務》中，男主角有兩個選擇，吞下藍色藥丸就能繼續活在假象中，吞下紅色藥丸則會看見殘酷的現實）。

在北韓，即使你把嘴巴閉緊，即使你謹言慎行、安分認命，甚至接受吃不飽的事實，還是無法享有任何公民自由。被送進集中營的門檻低得可笑。要是當局發現偉大領袖肖像的相框積了灰塵，要是小孩被逮到吹口哨吹的是自己編的曲子而非國家認可的歌曲，一家三代人都可能被圍捕、監禁、槍斃，藉以「消滅異議者的種子」。淪落到北韓集中營的第一鐵則，就是絕對不要問你為什麼在那裡。那樣會延長你的刑期，或直接讓你沒命，或害你的親友跟著遭殃。

一九九七年，北韓高官黃長燁逃出北韓。順帶一提，他正是提出主體思想的人，因此後來《華盛頓郵報》形容他的出逃「有如納粹宣傳部長戈培爾脫離納粹德國」。他脫北後不久，他的妻子「自殺」身亡，女兒「跌落卡車」猝逝，其他家人（其中很多甚至不知道自己跟他有親戚關係）被送進集中營。如今，北韓高官要是出國，例如到中國，他們的家人就會被當作人質拘押，直到他們回國。

近年來，逃到韓國的一萬一千名脫北者，證實了遍布北韓的集中營系統。將他們的證詞跟無人機、隱形戰機和人造衛星拍攝的空中影像比對之後，韓國、日本和西方的情報單位高度掌握了哪些營區具有哪些用途，包括拘禁、勞役、苦刑、處決等。其中最大也最知名的營區是鐵原集中營，有時人們會拿來跟奧斯威辛集中營相提並論。據說已經在二○一四年改建，但全盛期曾經關押好幾萬、甚至好幾十萬人。鐵原集中營分為兩區：一區是「革命區」，用來懲罰批評政府政策或非法收聽外國廣播等犯人的再教育營；另一區是「完全控制區」，用來監禁被視為「國家敵人」的囚犯，進來的人就再也沒出去過。

集中營以外，放眼望去幾乎到處是殘酷的景象。公開行刑在北韓的城市和鄉下都很常見。絞刑開始前，把死囚帶出來的行刑者通常會在他們嘴裡塞滿石頭，確保他們無法再發表異議。有時候，死囚還得被拖上絞刑台，因為早已被拷打得不成人形。行刑之前，獄方幾乎都會把死囚的家人帶來，當眾批鬥他們或用石頭丟他們，所以囚犯死前看到的最後畫面，就是心愛的家人被迫加入殺害自己的行列。另一種處決方式名為「熱箱」（hotboxing），就是把一個全身赤裸的人關進鐵箱裡幾週，不給他水或食物，讓他脫水而死。

逃到中國的女性脫北者若是被遣送回國，經常已經懷了中國男人的小孩。這種情況下，政府通常會強迫她們墮胎。有時是為懷孕的女性（也很常是女孩）注射未消毒的溶液，使胎兒（有時是母親）感染致死。有時是派穿長統靴的警察或其他官員去踢孕婦的肚子、直到她嘔吐，或在孕婦的肚子上放塊木板，逼小孩在上面跳來跳去壓死胎兒。若是經過種種努力，胎兒仍活了下來，他們有時會把新生兒丟進箱子，任其自生自滅。這就是北韓堅持的「種族淨化」。

長久以來，北韓政府不只擁有核子武器，還有生化武器。所謂的「罪犯」有時會被抓去參與「研究」或「實驗」，從此消失，因為吸了毒氣或染上作為武器的病原體而犧牲喪命。中國和俄羅斯政府提供的科學家、工程師和其他專家，都是金氏王朝得以持續這些計畫的重要推手。

這些大規模毀滅武器，不但對北韓平民造成危害，也能有效威嚇外面的世界。此外，北韓的現役軍力有一百二十八萬人，排名世界第四大（在中國、印度和美國之後）；軍隊總規模更是世界第二大，僅次於越南，估計有七百八十萬（包含後備軍和準軍事力量）。這表示在北韓，每三個人就有一人跟「朝鮮人民軍」有關。這個可怕的組織令人想起中世紀的奴隸軍隊。北韓實施徵兵制，強制規定男性服役十年（！），女性至少七年。軍中的居住環境和生活品質，可想而知非常糟糕，女兵有時會累到經期亂掉，甚至停經，受到性侵當然也是常有的事。

即使服完了兵役，北韓人的生活也沒有比較好過。定期的「集體動員」主要是去做苦工，清晨五點就要起床，晚上八點才能回家。工作本身很辛苦，多半是到鄉下地區的煤礦場或煉鐵廠工作。在那裡，常會看到年僅十歲的小孩，也沒有規定做到幾歲可以退休。「我們都是革命分子。」口號是這麼說的。換句話說，能為國家奉獻生命是一種榮幸。

我在這裡詳細說明北韓生活對身體造成的折磨，因為唯有如此，我才能夠表達「這跟精神傷害比起來根本不算什麼」的事實。每當我這麼告訴別人，他們往往難以相信。電視或課堂上的宣傳洗腦，怎麼可能會比實際的監禁、酷刑或處決更可怕？但確實如此。北韓的大多地方，每週都有批鬥大會，每個人都被編入一個小隊，互相監視舉報，互揭瘡疤，同時透過大眾的羞辱和嘲諷互相懲罰。