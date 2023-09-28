開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/09/28,
科學

英國研究：「終極盤古大陸」2.5億年後成形，極端高溫恐致人類等哺乳類滅絕

英國研究：「終極盤古大陸」2.5億年後成形，極端高溫恐致人類等哺乳類滅絕
Photo Credit: Nature Geoscience

我們想讓你知道的是

布里斯托大學高級研究員、報告主筆方斯沃斯（Alexander Farnsworth）指出：「新出現的超級大陸將造成三重打擊，包括大陸性（Continentality）效應、更炎熱的陽光以及大氣中更多二氧化碳。」「攝氏40到50度的溫度司空見慣，每日溫度極值甚至更高，再加上高濕度，最終決定了我們的命運，人類與其他許多物種都會因為無法透過汗水散熱來冷卻身體而死亡。」

（中央社）研究人員預測2.5億年後地球將形成新的「超級大陸」，屆時人類和其他所有仍存活的哺乳動物可能都將滅絕。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國布里斯托大學（Bristol University）科學家使用超級電腦氣候模型預測，大約2.5億年後，各大洲將合而為一，形成超級大陸「終極盤古大陸」（Pangea Ultima），屆時地球將極度炎熱、乾燥，人類和哺乳類幾乎無法居住，因為人類和哺乳動物並未進化到足以應付長期暴露在極度高溫之中。

研究人員模擬超級大陸的溫度、風、雨和濕度趨勢，並使用構造板塊運動、海洋化學和生物模型來計算二氧化碳濃度。

他們發現，終極盤古大陸的形成會導致火山爆發更頻繁，釋放二氧化碳至大氣之中使地球暖化，除此之外，太陽也會變得更亮、釋放更多能量，導致地球進一步暖化。

這項研究報告刊登在25日的自然地球科學（Nature Geoscience）期刊。

布里斯托大學高級研究員、報告主筆方斯沃斯（Alexander Farnsworth）在新聞稿中指出：「新出現的超級大陸將造成三重打擊，包括大陸性（Continentality）效應、更炎熱的陽光以及大氣中更多二氧化碳。」

「攝氏40到50度的溫度司空見慣，每日溫度極值甚至更高，再加上高濕度，最終決定了我們的命運，人類與其他許多物種都會因為無法透過汗水散熱來冷卻身體而死亡。」

方斯沃斯指出，熱度增加，對哺乳動物創造的是一個沒有食物或水源的環境。

預測這麼久的未來儘管存有很大的不確定性，但這群科學家表示，前景「非常黯淡」，超級大陸上只有約8%至16%的土地適合哺乳動物居住。

上一次大規模滅絕發生在大約6600萬年前，當時一顆小行星撞擊地球，消滅了恐龍和地球大多數生命。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。