前五大高股息ETF大比拼：0056、00878、00929、00919、00713，該選哪個好？

文：碎念女子

今（2023）年以來台股大盤多在震盪，前陣子AI類股暴衝也帶動相關題材ETF，尤其以「高股息」為訴求的ETF一下子變成成交量、成長最快的ETF。但是女子問了身邊很多人（甚至連爸爸媽媽都在問），到底「高股息ETF」訴求的是什麼？是賺價差還是領股息？很多人想要「一魚兩吃」？但真的有辦法這樣操作嗎？

女子今天從最近熱門的「高股息ETF」開始跟大家聊聊。首先，我們先來看一下績效表現，大盤從去（2022）年10月25日低點反彈以來，至今年9月20日收盤，波段漲幅約30%，0056同期間的表現則高達54%，也是前幾大高股息ETF（元老級0056、第二大高股息00878以及火紅的00919相比）表現最好。

先以這三檔ETF來看，女子認為0056績效表現較佳關鍵有二：一是成份股從30檔擴增至50檔。

0056去年底宣布重大變革，幾乎可以說讓0056從原來1.0版到2.0版，主要是近年0056規模大增，將成分股從原來30檔擴增到50檔，不僅降低單一個股的持股比重（簡單來說風險更分散），也是目前唯二高股息ETF成份股檔數是50檔。

此外，0056是唯一高股息中從市值前150大企業為選股邏輯的高股息ETF，中大型企業在景氣復甦階段往往是股市的領頭羊，這也是帶動0056績效表現勝出的重要關鍵，更可避免有些高股息ETF配置小型股的比重過高，以致ETF持有資本額很小的企業，規模成長太快，就一下成為大股東的問題，這樣可能導致單一個股影響ETF整體績效表現，更可能面臨流動性問題，這是在選擇高股息ETF時需要特別留意的。

前五大高股息ETF組成比較

從ETF組成來看，收益平準金為可分配部分，概念是「後來買進的投資人，要先繳納一部分金額成為配息來源，避免前面買進的人配息金額被稀釋」，有一點類似本金，是不課稅項目。至於資本平準金與基本面額原則上不可分配。

換言之，從上表的五檔高股息ETF近期配息狀況來看，大家應該都可以發現00919、00929不少來源都是配「財產交易所得」（也就是ETF買賣個股的收入所得）。前陣子00919「宣示」未來配息不低於0.54元（新聞來源：〈群益投信：00919未來4季息值不低於0.54元〉）。試想，00919去年10月成立，今年剛好經過6-8月除權息旺季，所以確實持有股息可以發放，但能夠做出「宣示」，那表示未來發放除了「股息」之外，「收益平準金」一定是他要維持穩定配息的重要來源。而如果00919成長快速，那麼收益平準金的比例就會越來越高，除非「保證」00919可以賺到資本利得。

「資本利得」這點可以從00878最近一次配0.35元看到，因為00878「收益平準金」幾乎配光，「剛好」00878在最近一次規模成長的過程有搭上成分股成長，所以0.35元的配息幾乎都是「資本利得」。像00919、00878的選股邏輯這樣來看，「剛好」碰上市場行情下跌的話，那配息穩定度可能就會受到很大考驗。當然，以「首檔台股月配息ETF」為訴求的00929也是，00929近期的配息都是「資本利得」為主，其中單押科技股（甚至很多是中小型股）突然轉變，那00929的配息也會大受影響。

從選股邏輯來看，老字號0056還是禁得起考驗

0056是唯一一檔高股息是以選取未來一年之預測現金股利殖利率排序，並以未來一年現金股利殖利率進行加權，配置成份股權重，這樣的選股方式目的就是為投資人篩選高股息個股，每年都能保持高息率。相較之下，目前其他高股息都是以過去配息的歷史資料來進行篩選，很有可能出現買到低股息的個股，而影響配息率表現。

更重要的是，現在各家投信官網都會揭露淨值組成，由於0056上市已經達16年，今年才納入平準金機制並改為季配息，因此不論是從收益平準金或是資本平準金來看，都可以算是擁有最豐厚配息實力的高股息ETF。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：高股息ETF大比拼！老字號們 v.s. 00919、00929誰更強？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航