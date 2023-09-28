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2023/09/28,
印太

叛逃北韓的駐韓美軍已遭平壤驅逐出境，官員透露已被美方拘留

叛逃北韓的駐韓美軍已遭平壤驅逐出境，官員透露已被美方拘留
美國二等兵崔維斯・金恩（Travis King）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

國營北韓《中央通信社》27日報導，金恩在承認「對不平等的美國社會幻想破滅」因而非法侵入北韓之後，已經被驅逐出境。一名美方官員告訴《路透社》，金恩被北韓驅逐到中國後，現正遭到美方拘留。這名官員未提供更多細節。

美國士兵兩韓邊界叛逃入北韓，遭平壤驅逐出境

（中央社）國營北韓《中央通信社》（KCNA）27日報導，平壤已經決定將7月越過兩韓交界而被捕的美國二等兵崔維斯・金恩（Travis King）驅逐出境。

北韓《中央通信社》報導，完成調查後，「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）有關機構決定驅逐非法進入國境的美國士兵崔維斯・金恩（Travis King）。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

報導沒有提到金恩將於何時、在哪裡獲釋的細節。

北韓指稱，金恩是為了躲避美國軍隊不當對待和種族歧視而叛逃。

北韓《中央通信社》報導指出：「根據朝鮮民主主義人民共和國有關機構調查，崔維斯・金恩承認，由於美軍不仁道虐待和種族歧視令他反感，而且對不平等的美國社會幻想破滅，因而非法侵入朝鮮民主主義人民共和國領土。」

7月18日參加南北韓非軍事區（DMZ）觀光行程的金恩於行程中越過兩韓交界進入北韓。

因傷害罪入獄服刑近2個月的金恩先前被帶到機場，本來應該返美受懲，卻從登機門開溜，大約24小時後越界闖進北韓。

此事發生於兩韓關係陷入歷來最低點之一的時刻，不僅雙邊外交停滯，北韓領導人金正恩更要求提升包括戰術核彈頭在內的武器研發。

美士兵闖北韓遭驅逐出境，官員透露已被美方拘留

美國二等兵崔維斯・金恩7月越過兩韓交界進入北韓，遭北韓驅逐出境，美國官員27日表示，金恩在被驅逐至中國後，目前已被美方拘留。

國營北韓《中央通信社》27日報導，金恩在承認「對不平等的美國社會幻想破滅」因而非法侵入北韓之後，已經被驅逐出境。

一名美方官員告訴路透社，金恩被北韓驅逐到中國後，現正遭到美方拘留。這名官員未提供更多細節。

《路透社》無法立刻聯繫上美國國務院與白宮要求評論。

駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）與聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）未立即回覆置評請求。

金恩7月18日參加南北韓非軍事區觀光行程，於行程中越過兩韓交界進入北韓。因傷害罪入獄服刑近2個月的金恩先前被帶到機場，本來應該返美受懲，卻從登機門開溜，大約24小時後越界闖進北韓。

北韓指稱，金恩是為了躲避美國軍隊不當對待和種族歧視而叛逃。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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