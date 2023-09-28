因應氣候變遷及再生能源成本下降，東協各國擬發展聯合電網
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由於氣候變遷及再生能源的成本下降，東協國家計劃實施區域性共享電力的計畫。跨國電網預計可以縮小地區差異並減少發電成本，但也有專家指出，「互不干涉」的原則以及建設成本高昂。可能會成為東協國家發展聯合電網的障礙。
《美聯社》報導，由於氣候變遷及再生能源的成本下降，東協國家（ASEAN）正積極實施區域性共享電力的計畫。
如馬來西亞和印尼於8月在峇里島簽署了一項協議，兩國將共同研究18個可以建立跨國電路的潛在地點，據估計，這些跨國電路生產的電力相當於33座核電廠一年的發電量。
印尼雅加達東協能源中心的電力專家蘇里亞迪（Beni Suryadi）表示，這些計畫在經濟和技術上都是可行的，而且現在得到了地方政府的支持。
《全球聯合雜誌》報導，2017年跨國電力貿易僅佔東南亞地區發電量的2.7%，主要由泰國和寮國2國進行。現在越來越多的東協國家將共享電力視為經濟上擺脫燃煤和其他化石燃料依賴的一種方式。
例如，越南希望透過離岸風電，建立一個區域性電網，以便向鄰國出售再生能源，而馬來西亞砂拉越州則希望向鄰國印尼出售其水力發電。
實際上，東協10國在20年前就開始構思區域電網計畫，但因技術障礙及各國之間的政治不信任，進展陷入停滯。然而，各國意識到必須加緊腳步。
據2021年聯合國氣候會議的報告，到21世紀中葉，氣候變遷可能會使東南亞減少三分之一以上的經濟潛力、威脅該地區的發展及擴大貧富差距。
蘇里亞迪表示，由於電力需求仍持續上升，東協各國政府已經意識到，在擺脫化石燃料的過渡期間，需要區域性聯合的電網。
「這已成為每個國家的迫切需求。」蘇里亞迪說。
過去，東南亞高度依賴化石燃料，但近年來再生能源的成本下降，水力發電、太陽能和風電變得更加便宜；以及氣候變遷的考量，東協各國越發支持聯合電網。
人口700萬的寮國在過去15年裡建造了50多座水壩，向泰國、越南和中國出售電力來獲利，奠定「東南亞電池」的地位；擁有600萬人口的新加坡，幾乎沒有自然資源，必須透過進口才能實現其再生能源目標。
此外，區域電網可以縮小電力需求地區和供電地區之間的差距，並協助各國應對如石油價格上漲的外部衝擊，甚至可以削減電力成本：例如，歐洲監管機構估計，2021年歐洲透過電力貿易節省了360億美元（約新台幣1兆6千億元）。
聯合電網還可以為偏遠地區的社區提供可靠的電力。地處偏遠的婆羅洲島西加里曼丹村落長期供電不穩，無預警的停電迫使商店關門、人們使用柴油發電機已成為生活常態，直到2016年，來自鄰國馬來西亞砂拉越的一條170公里長的跨境電線改善了這種狀況。
總部位於巴黎的國際能源總署能源分析師a庫瓦哈塔（Rena Kuwahata）表示：「跨境電網是一種不用動腦筋就能做到的方法，因為其他地區也曾這樣做過，而好處是顯而易見的。」
東協發展聯合電網的困境
然而，東協作為一個政治和經濟聚集體，其核心原則是「互不干涉」，意味著成員國往往迴避聯合計畫，而聯合電網的潛在好處可能會與各國能源優先議程不一致。
例如，馬來西亞每年只有1%電力來自再生能源；印尼為了試圖發展國內的再生能源，曾在2021年禁止出口再生能源。
東協能源中心另一位專家沙妮（Nadhilah Shani）表示，聯合電網的野心為各國帶來了一個「困境」，因為各國可以自行向鄰國出售再生能源以擺脫化石燃料，也可以利用自身的資源達成防止氣候變遷的目標。
技術問題也是另一個障礙，每個國家的電壓可能有所不同，電網容量也可能不盡相同。
此外，東協能源中心稱，電力產業至少需要約2800億美元（約新台幣9兆300億元）的投資。
過去，中國透過「一帶一路」投資了東南亞地區部分的能源基礎設施建設，但一帶一路也為東協各國帶來債務壓力，如寮國在2021年賦予一家中資控股公司25年的電網營運特許權。
東協能源中心電力專家沙妮表示，由於成本高昂，因此建造電網所需的私人融資可能會影響工程的建造方式和地點。不過，她也指出在電力傳輸方面，東協國家會將其視作優先事項，會比中國投資發揮更大的作用。
「東協各國處於有利地位，可以在貿易方面進行合作，我們也達成了共識。」沙妮說。
新聞來源
- Climate change and the shift to cleaner energy push Southeast Asia to finally start sharing power（美聯社）
- Adaptation and Resilience in ASEAN: managing disaster risks from natural hazards（Gov.UK）
- Regional power connectivity in Southeast Asia: the role of regional cooperation（全球聯合雜誌）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45