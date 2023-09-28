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2023/09/28,
歐洲

法國禁止運動員在巴黎奧運期間佩戴頭巾，聯合國回應：任何人都不應告訴女性她該與不該穿什麼

法國禁止運動員在巴黎奧運期間佩戴頭巾，聯合國回應：任何人都不應告訴女性她該與不該穿什麼
Photo Credit: Getty Images

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法國政府將禁止法國代表隊運動員在2024巴黎奧運期間戴頭巾，因為他們須符合「公共服務使命」，不得表達特定宗教觀點或信仰，聯合國人權機構對此強力譴責。事實上，法國長久以來就因對世俗主義的嚴守，對穆斯林女性服裝上有許多禁令，而和人權委員會一直衝突不斷。

在法國政府表示將基於對世俗主義的遵守，禁止代表法國的運動員在2024年巴黎奧運期間佩戴頭巾後，聯合國依據國際人權標準對法國關於世俗主義和女性服裝的辯論發表了看法，稱女性不應被迫遵守任何著裝規定。法國對宗教與性別的歧視行為，再度成為其和聯合國人權委員會間衝突的焦點。

聯合國：任何人都不應告訴女性她該與不該穿什麼

法國體育部長卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）強調了政府對世俗主義的承諾，並反對在體育賽事中展示宗教標誌。根據《衛報》《法廣》，聯合國人權辦公室（ UN’s human rights office）發言人烏爾塔多（Marta Hurtado）26日時對此回應，在被問及該禁令是否符合聯合國的人權標準時，她表示任何人都不應強迫性地告訴女性她需要穿什麼，或不需要穿什麼。

卡斯特拉24日時，對法國電視3台（France 3）說，這項對運動員著裝規定的禁令，意味著禁止任何形式的傳教活動，以及公共服務部門的絕對中立。並再次強調法國代表隊中的運動員將不會在奧運期間戴頭巾，表示將在體育領域實施嚴格的世俗主義制度。

對此，法國體育部26日告訴《CNN》，卡斯特拉部長 「只是重申了法律」並且符合法國運動員的「公共服務使命」（public service mission），亦即他們必須保持中立，不得表達特定宗教觀點或信仰。而法律則是指法院今（2023）年6月做出的​​維持禁止在足球比賽中佩戴頭巾的決定，根據這項裁決，公共服務中立原則也適用於負責公共服務的體育聯合會。因此，在代表法國參加國內或國際體育比賽時，運動員不得佩戴頭巾，或其他任何表達宗教信仰的飾物或服裝。

26日時，烏爾塔多針對此項禁令回應，法國作為《消除對婦女一切形式歧視公約》（The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW）簽署國，有義務採取一切適當措施，改變任何基於男女尊卑觀念的社會或文化模式，認為針對一個群體的歧視性做法可能會產生有害的後果。

烏爾塔多還引用了國際人權標準，表示只有在真正特殊的情況下，如出於對公共安全、公共秩序或公共健康的合理關切，這些對宗教或信仰表達的限制（如對服裝的選擇）才可以被接受，且這些限制必須以符合比例的方式頒布。

嚴守世俗主義，法國和人權委員會衝突不斷

法國長久以來關於世俗主義和女性服裝的爭論，早已蔓延至體育領域。

今年6月，法國最高行政法院維持了一項禁止女足運動員在比賽時戴頭巾的禁令。法院認為該禁令 「適當且合乎比例」（appropriate and proportionate），並稱體育聯合會有權對其球員提出保持中立之要求，以確保比賽的順利進行，並防止衝突或對抗。

這一項禁令遭到了Les Hijabeuses（意指「戴頭巾的女性」），一個由戴頭巾的女性球員組成的法國團體，的質疑與挑戰，認為這項禁令與國際足球總會（FIFA） 2014年取消其多年禁令的決定不符。她們的努力遭到了法國強硬派內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）的蔑視，他指責她們意圖為法國帶來打擊，並補充說道：「當你踢足球時，你不需要戴頭巾。」 他還說：「當你踢足球時，你不需要知道你面前的人的宗教信仰。」

從那以後，法國政府加強了透過打擊宗教服飾以推行世俗主義的力度。8月時，法國政府宣布將在公立學校中禁止一些穆斯林婦女穿戴阿巴雅（abaya，穆斯林婦女常見長罩袍），導致數十名女學生被學校遣送回家。雖然政府為自己的決定進行了辯護，稱其符合2004年的一項法律，但批評人士指責政府為了與極右翼對手競爭，而逐漸右傾化。

激進左翼政黨「不屈法國黨」（La France Insoumise, LFI）的議員奧坦（Clémentine Autain）認為，這項禁令象徵對穆斯林「執著而強烈的排斥」（an obsessional rejection of Muslims），而不屈法國黨的領導人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）則指責政府發動了一場「荒謬的宗教戰爭」。

法國對世俗主義的嚴格承諾，使其經常與聯合國人權委員會（UN human rights committee.）發生衝突。

2018年時，委員會由來自各地的18名專家組成，他們認為法國對2名佩戴面紗「Niqab」（尼卡布）的女性罰款，已經侵犯了她們的權利。在2項具有里程碑意義的裁決中，委員會表示法國未能支持其關於面紗對公共安全構成威脅的說法。相反地，該委員會表示法國禁止遮蓋臉部的相關禁令，可能會變相地將婦女限制在家中，阻礙她們獲得公共服務，最終導致她們被邊緣化。

去（2022）年，法國再次遭到聯合國人權委員會的譴責。委員會認為法國因禁止一名穆斯林婦女戴頭巾參加公立學校的職業訓練，已對其構成了歧視，是種「基於性別和宗教的歧視行為」。

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核稿編輯：翁世航


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