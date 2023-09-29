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TNL+ 2023/09/29,
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反戰學者盧倩儀的思路其實非常清晰，她只是迴避自己左統的民族情感

反戰學者盧倩儀的思路其實非常清晰，她只是迴避自己左統的民族情感
Photo Credit: 公視「主題之夜SHOW」節目影片截圖 授權方式

我們想讓你知道的是

檢討公視的言論，反而才像是法西斯或獨裁政權的媒體立場，認為媒體必須要替特定意識形態服務。不客氣說，就是不給左派發言的機會。這完全違背世界主流民主國家的趨勢。即使是歐美在認定邪教上，也有嚴格的審查機制，一些知名邪教在言論自由與宗教自由的前提下，在某些民主國家，例如英國，也沒有被禁止結社。批判公視的人，蠻多反而都缺乏言論自由與民主思想。

日前，公視「主題之夜SHOW」推出一集「【百靈果News 凱莉X呱吉X盧倩儀X汪浩】總統、歐洲與戰爭X如何跟獨裁者談判？可能嗎? 你要確定欸！」，由百靈果跟呱吉主持，邀請「反戰聲明」發起人之一的盧倩儀，與媒體評論人汪浩與談，並連線紀錄片導演Guy Lagache。整集的重點分成兩個，一個是Guy Lagache談自己拍攝法國跟俄羅斯調停俄烏戰爭的元首對話紀錄，另一個則是以兩岸問題出發，談民主VS獨裁，以及戰爭與防禦的問題。

主題根據俄烏戰爭延續而來，作為對比，自然也談到台灣面對中國的問題。但因為主持人呱吉一個低層次的發言，加上盧倩儀的反戰言論，使議題整個失焦。

原本延續俄烏戰爭議題，有觀眾舉東歐歷史情勢的問題，在談國界線的防禦，對國家擴張的影響。結果呱吉用了水準極低的「惡鄰居比喻」，把原本複雜的北約東擴是否為引發戰爭的主因的分析，直接拉低，就讓觀眾直接聯想到中國的這個惡鄰居，引發盧倩儀那段，被公視做成主題梗圖的發言：「你若是一個小國家，你旁邊有一個大國，然後他是個流氓的時候，你該做的事情，就是不要惹他」。

而盧倩儀的發言，在網路上引發軒然大波，各方立場加入參戰，使得單純的討論直接擴大，引爆了三大討論點：

一、盧倩儀是否頭殼壞掉？
二、公視沒有嚴守媒體分際
三、台灣左右派的立場與統獨關係

就第一點來說，盧倩儀的思路，居然比今年3月她與其他三名學者發表的反戰聲明，來得頭殼清楚。雖然面對中國威脅，她的「不要來煩」、「不要惹流氓」，成為網路笑柄，其實她的立場相當清楚，盧開場就批評普亭的侵略，並舉美國的擴張主義，試圖表示只要戰爭的決策沒受到監督，民主國家與獨裁國家沒有兩樣。雖然只要是民主國家，宣戰行為必須要國會通過，但就盧的思考，這一切都可以被操控，不分獨裁與民主政權。美國因為珍珠港事件，憤而加入太平洋戰爭就是一例。可以說是國會與內閣在情感下的決策，但背後原因，也可能是美國介入東亞局勢的策略。被攻擊不過是個藉口。

而納粹更是以民主體制逐步變成法西斯政權，造成二次大戰。盧是看到了國家與國家之間，為了利益發動戰爭，受害的卻是龐大民眾，無論是發起國或被侵略國的人民。受害的永遠是人民。所以汪浩聽了也批評說，這立場不過是馬克思主義的延伸。

共產國際一開始的發動，就是先扶植共產主義制度的民族國家，然後當世界各國都變成共產國家，就可以打破國界之分。之所以要反戰，是因為只要國界之內的階級制度沒有被打破，壓迫者就永遠存在，戰爭不過是壓迫的擴大而已。所以盧沒說的就是，只要透過人民去實行左派思想，打倒階級對立，國家就自動不會發動戰爭。

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