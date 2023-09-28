屏東明揚工廠大火再傳憾事，中央和地方何不參考新北市建立「化學災害防救資訊平台」？
我們想讓你知道的是
一般來說各縣市政府都只要求列管工廠申報危險物品量，新北市則是從2018年起，強制境內「所有工廠」只要有儲放危險物品，種類、數量、位置，以及廠區救災應變指南等，都必須全部納入平台管制，當119接獲報案，就能立刻將相關資訊第一時間連結搶救決策系統，提醒救災人員。明明有這樣的他山之石，為何這次屏東明揚工廠大火仍發生消防人員枉死的狀況？
文：高品柔（臺北市立大學社會暨公共事務學系碩士生）
2015年桃園新屋保齡球館大火，六名消防員殉職，事後政府增加預算添購熱顯示儀、消防衣等裝備；2018年桃園平鎮敬鵬工廠大火，五名消防員殉職，政府開始對「高風險場所」普查加強指導工廠繪製配置圖；2019年台中大雅工廠火災，事後政府將「生命三權」納入消防法。
如今屏東明揚工廠大火，各界議論紛紛，明明已經經過多次修法及調整設備，但仍發生這次的憾事。我們應該問：「哪個環節出錯了？」該怎麼找出錯誤之後即時修正以預防未來同樣的事情再發生。
工廠資料不完整不正確，造成今天的憾事
這次事件有個關鍵點在於「工廠資料的完整性」，也就是工廠危險物資存放的正確數量揭露。
依循傳統的救災SOP，以台北市為例，即是民眾通報後消防局透過勤務受理派遣系統進行派遣救災，而在抵達事故現場前，若非被列為搶救困難地區之工廠，就不會取得平面配置圖。如此一來，對現場情況完全不清楚，若想知道現場有無化學物質及配置圖等等，僅能抵達現場後，靠現場僅有的現況資料進行救災判斷。
大家試想，在現場兵慌馬亂取得的資料正確性是否堪憂？以此次屏東案例來看，答案就是不準確！
目前，全台除了新北市外，其他縣市做法是採列管為搶救困難地區，即危險物品超過管制量，就需要申報。若非管制對象則不會特別去抽查，且沒有任何法律依據。
而如何杜絕這種工廠自欺欺人的問題？大家應該注意新北市於2018年時創立了一套系統叫「化學災害防救資訊平台」。
預先納入平台管制，發生火災時即刻資訊同步
侯友宜於2018年第一屆市長任期內，因為看到桃園敬鵬工廠大火救災過程的問題，立刻檢討研擬相關系統。此系統強制新北市境內「所有工廠」，只要有儲放危險物品，包括種類、數量、位置，以及廠區救災應變指南等，就必須全部納入這套平台管制，透過資訊的同步傳遞，連結119智慧派遣系統、火災搶救決策系統。
相較於其他縣市在面對火場狀況時，可做到避免資料取得不的透明，甚至是不正確資訊的風險。
再者，此系統做到「資訊同步」，當119系統接獲報案，只要是火災地址，或是工廠名稱和平台上的危險物品工廠有關，就會立刻同步將相關資訊在第一時間連結搶救決策系統，提醒並要求出勤人員，注意救災安全。這可以讓消防員出勤時不會是一知半解，而是清楚知道現場存有什麼樣的危險物質，該如何救援等。
最後，救災人員抵達現場，指揮人員會再根據資訊平台上提供的資訊與工廠人員就現場配置圖，「再次確認」危險物品的種類、數量和存放位置等，決定搶救方式。與其他縣市比較，此套系統可以做到再次確認，讓消防員能更清楚知道應運用何種搶救方式做救援。
以上此系統三個層面，讓消防員在發生意外當下可以快速取得配置圖和內容物等資訊，即可較有效的避免像此次屏東大火一樣的消防人員憾事發生。
知己知彼才能百戰不殆，這個道理大家都懂，可惜的是，明明中央和各地方政府有這樣的他山之石，可以做到提前預防的準備，但此次的屏東大火在消防員衝入火場時，根本不清楚工廠裡存有什麼危險物品，就因工廠投幾取巧的申報不實，而導致了這次的悲劇。
為什麼在2018年前後，不斷有大火造成消防員殉職的意外傳出，卻未有其他縣市首長提出甚至是跟進類似系統？遇到問題後解決，並且提前預防下次憾事的發生，這才是有責任感的政府應該做的事。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%