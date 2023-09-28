屏東明揚工廠大火再傳憾事，中央和地方何不參考新北市建立「化學災害防救資訊平台」？

文：高品柔（臺北市立大學社會暨公共事務學系碩士生）

2015年桃園新屋保齡球館大火，六名消防員殉職，事後政府增加預算添購熱顯示儀、消防衣等裝備；2018年桃園平鎮敬鵬工廠大火，五名消防員殉職，政府開始對「高風險場所」普查加強指導工廠繪製配置圖；2019年台中大雅工廠火災，事後政府將「生命三權」納入消防法。

如今屏東明揚工廠大火，各界議論紛紛，明明已經經過多次修法及調整設備，但仍發生這次的憾事。我們應該問：「哪個環節出錯了？」該怎麼找出錯誤之後即時修正以預防未來同樣的事情再發生。

工廠資料不完整不正確，造成今天的憾事

這次事件有個關鍵點在於「工廠資料的完整性」，也就是工廠危險物資存放的正確數量揭露。

依循傳統的救災SOP，以台北市為例，即是民眾通報後消防局透過勤務受理派遣系統進行派遣救災，而在抵達事故現場前，若非被列為搶救困難地區之工廠，就不會取得平面配置圖。如此一來，對現場情況完全不清楚，若想知道現場有無化學物質及配置圖等等，僅能抵達現場後，靠現場僅有的現況資料進行救災判斷。

大家試想，在現場兵慌馬亂取得的資料正確性是否堪憂？以此次屏東案例來看，答案就是不準確！

目前，全台除了新北市外，其他縣市做法是採列管為搶救困難地區，即危險物品超過管制量，就需要申報。若非管制對象則不會特別去抽查，且沒有任何法律依據。

而如何杜絕這種工廠自欺欺人的問題？大家應該注意新北市於2018年時創立了一套系統叫「化學災害防救資訊平台」。

預先納入平台管制，發生火災時即刻資訊同步

侯友宜於2018年第一屆市長任期內，因為看到桃園敬鵬工廠大火救災過程的問題，立刻檢討研擬相關系統。此系統強制新北市境內「所有工廠」，只要有儲放危險物品，包括種類、數量、位置，以及廠區救災應變指南等，就必須全部納入這套平台管制，透過資訊的同步傳遞，連結119智慧派遣系統、火災搶救決策系統。

相較於其他縣市在面對火場狀況時，可做到避免資料取得不的透明，甚至是不正確資訊的風險。

再者，此系統做到「資訊同步」，當119系統接獲報案，只要是火災地址，或是工廠名稱和平台上的危險物品工廠有關，就會立刻同步將相關資訊在第一時間連結搶救決策系統，提醒並要求出勤人員，注意救災安全。這可以讓消防員出勤時不會是一知半解，而是清楚知道現場存有什麼樣的危險物質，該如何救援等。

最後，救災人員抵達現場，指揮人員會再根據資訊平台上提供的資訊與工廠人員就現場配置圖，「再次確認」危險物品的種類、數量和存放位置等，決定搶救方式。與其他縣市比較，此套系統可以做到再次確認，讓消防員能更清楚知道應運用何種搶救方式做救援。

Photo Credit: 中央社

以上此系統三個層面，讓消防員在發生意外當下可以快速取得配置圖和內容物等資訊，即可較有效的避免像此次屏東大火一樣的消防人員憾事發生。

知己知彼才能百戰不殆，這個道理大家都懂，可惜的是，明明中央和各地方政府有這樣的他山之石，可以做到提前預防的準備，但此次的屏東大火在消防員衝入火場時，根本不清楚工廠裡存有什麼危險物品，就因工廠投幾取巧的申報不實，而導致了這次的悲劇。

為什麼在2018年前後，不斷有大火造成消防員殉職的意外傳出，卻未有其他縣市首長提出甚至是跟進類似系統？遇到問題後解決，並且提前預防下次憾事的發生，這才是有責任感的政府應該做的事。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航