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TNL+ 2023/10/05,
展覽

【關鍵專訪】《一一重構：楊德昌》影視聽中心文物典藏組（上）：寄存文物和回顧展，從職場日常談起

【關鍵專訪】《一一重構：楊德昌》影視聽中心文物典藏組（上）：寄存文物和回顧展，從職場日常談起
楊德昌繪製自畫像作為其公司工作證，約於2001年｜Photo Credit: 影視聽中心提供

我們想讓你知道的是

這次我們，藉著專訪來認識《一一重構：楊德昌》，而比起展覽本身，聊得更多的，反而是楊德昌相關文物分批抵達片庫之後，他們在漫天的黴菌、灰塵，與混亂瑣碎的工作事項夾殺之間，仍支撐著完成一個又一個艱困任務的過程。換句話說，若要理解這一批寄存文物和回顧展的關係，必須從文物典藏組的職場日常談起。

文：趙正媛

今（2023）年8月中炎熱的午後，正當楊德昌的各式手稿、劇本和私人收藏，在北美館的《一一重構：楊德昌》回顧展中盛大展出。

我與《關鍵評論網》的藝文編輯祖鵬，一同來到位於樹林的國家影視廳中心片庫，採訪了在展覽的籌備前期，擔起文物整飭、修復與數位化主力的「文物典藏組」。

當中的三位專員沈郁為、李若嘉和柯伊庭，也為了受訪一事，特意擱下手邊繁忙的工作，而空出整個下午的時段，帶領我們參觀他們所在的庫房。

除了藉專訪來認識本次展覽文物的構成，我們在實際來到片庫之前，原先不無期待能聽到更多兩館合作的幕後趣聞。卻沒想到，比起展覽本身，聊得更多的，反而是楊德昌相關文物分批抵達片庫之後，他們在漫天的黴菌、灰塵，與混亂瑣碎的工作事項夾殺之間，仍支撐著完成一個又一個艱困任務的過程。

換句話說，若要理解這一批寄存文物和回顧展的關係，必須從文物典藏組的職場日常談起。

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Photo Credit: 影視聽中心提供

專業帶：煩悶與驚喜的往復

負責文物中專業帶整飭的沈郁為，首先為我們解釋何謂「專業帶」：一般在進行電影作業時，為了能在製作中看一些拍下來的影像細節，通常會先將電影膠卷拷貝到專業用的磁帶上。再加上電視台也是使用磁帶系統，若想剪出能在電視上播放的電影預告，用膠捲並不方便，就會需要這些專業帶。

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