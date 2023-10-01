中國、俄羅斯、北韓外交動作頻頻，他們有可能形成「軸心國」嗎？
我們想讓你知道的是
北韓需要能源、食物和援助，目前俄羅斯經濟捉襟見肘，無法滿足北韓的戰略需求。即使北韓能夠提供俄羅斯一些老舊武器，而俄羅斯能夠向北韓提供一些技術援助，這一因素不足以決定雙方更全面的戰略訴求——例如中國的經濟實力和不斷提升的國際影響力。
文：孫韻（美國智庫史汀生中心東亞計畫共同主任、中國計畫主任、布魯金斯客座研究員）
北韓領導人金正恩於9月12日至17日對俄羅斯進行了訪問。
在將近一週的訪問期間，金正恩與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行了正式雙邊會晤，展示了兩國之間的親密關係。雙方討論了多個重大議題和合作事項，並達成共識。這次訪問使得俄朝軍事合作以及相互提供武器與技術的問題成為舉世關注的焦點。
西方固然擔心北韓有可能提供俄羅斯武器，但是俄羅斯向北韓提供涉核軍事技術也是各國擔憂的重要議題。雖然在訪問結束後雙方都未就此問題發布聲明，但留下的懸念將始終成為西方國家關注的潛在威脅。
有趣的是，中國是外界對金正恩這次訪問俄羅斯關注的核心議題之一。關注的方向主要有兩個。
第一，許多媒體認為俄朝關係深化是架空中國對兩國影響力的具體表現。如果北韓與俄羅斯合作，兩國對中國的依賴可能會降低，從而削弱中國在結束俄烏戰爭和限制北韓核計畫的影響力。由此得出的結論是中國並不樂見俄朝之間更密切的關係。
外部關注的第二個角度是中俄朝由此向著三邊「軸心國」的又邁進了一步，鑑於中俄、中朝之間的特殊關係，三組特別雙邊關係的進展被認為是等同於三邊關係的推進。中朝1961年簽訂的《友好同盟互助條約》目前仍然存續，中俄之間也已經建立戰略協作夥伴關係，如果三國能夠將雙邊合作轉化為三邊協作，提高安全合作水平，那麼「軸心國」一說並非空穴來風。
中俄朝之間無疑是存在三角關係的。而在三角關係中的勢力均衡中，兩國走近孤立第三國最具戰略想像空間的一種。三角關係也給予實力相對較弱的一方，透過平衡策略和避險策略不斷調整自己的策略選擇，從而實現利益最大化的可能性。
冷戰期間，北韓曾經縱橫捭閔、利用中蘇分歧將這一戰略發揮到極致，為自己謀求最大利益，這一點沈志華先生在《最後的天朝》一書中論述得淋漓盡致。
但是今天中俄朝之間的三角關係是否還留有此空間呢？答案同冷戰期間的經歷大相逕庭。
首先同冷戰期間的中蘇實力比較，今天的中俄實力對比已經產生了重大變化。1962年蘇聯的GDP大致為2600億美元，而同期中國的GDP只有470億美元，大約是蘇聯的18％；雖然中國的GDP在1970年大致翻了一倍達到920億美元，蘇聯的GDP 同期也成長到了4330億美元，大體是中國的5倍，二者之間的差距顯見一斑。
然而在2022年，中俄之間的實力差異已經天翻地覆，中國的國內生產總值達到18兆美元，而同期俄羅斯的國內生產總值為2.2兆美元，為中國經濟總量的12％。中國連續13年維持俄羅斯最大貿易夥伴地位，2022年中俄雙邊貿易達1900億美元，佔俄羅斯全部對外貿易的22％。
鑑於目前俄羅斯面臨的國際經濟、貿易、金融制裁，中國已成為在可以預見的未來俄羅斯經濟中不可或缺、甚至不可取代的存在。
同時，中國在北韓經濟中所扮演的角色，也呈現出絕對主導的狀態。根據大韓貿易投資振興公社的數據，2022年北韓對外貿易總額為15.8億美元，其中對華貿易佔比達96.7％，對越南、俄羅斯等其他國家的貿易額僅佔3.3％。
鑑於中國同俄羅斯以及北韓之間極不平衡的經濟關係，即使北韓與俄羅斯有意提高雙邊關係的水平，兩國也無法滿足雙方的經濟需求。俄羅斯需要對外出口增加收入，但北韓的經濟體量和水準，無力取代中國作為俄羅斯出口目的地的地位。
北韓需要能源、食物和援助，目前俄羅斯經濟捉襟見肘，無法滿足北韓的戰略需求。即使北韓能夠提供俄羅斯一些老舊武器，而俄羅斯能夠向北韓提供一些技術援助，這一因素不足以決定雙方更全面的戰略訴求，例如中國的經濟實力和不斷提升的國際影響力。
即便中國對俄朝接近並不完全滿意，由於俄朝無法取代中國在其經濟和戰略訴求上的關鍵作用，在目前這一階段，朝俄關係深化也很難以各自的對華關係作為代價。
朝俄關係深化對中國外交甚至可能提供一些助力。儘管俄羅斯和北韓的國際聲望慘淡，但他們公開相互支持有助於緩解中國在烏克蘭戰爭和朝核問題上的國際孤立。朝俄能為對方提供的物質援助或許有限，但仍可降低中國需要提供的水準。
但這三組雙邊關係距離三邊聯盟的高度仍然遙遠。
中、俄、朝三方各自存在獨立的戰略訴求和考量，並不願為他人作嫁被綁上別國的戰車。例如，俄羅斯對台海危機的態度始終曖昧不明，不願為中國的統一背上共同防禦的負擔。而中朝友好同盟互助條約雖然有共同防禦的條款，但是在北韓「有事」的情況下，中國將會採取的反應策略仍然未知。
冷戰期間中俄朝三方具有共同的戰略威脅感知，但是由於中蘇分裂、北韓平衡避險以及三國之間的戰略互疑尚無法形成三方戰略協同。今天三國的戰略訴求各異、目標互有矛盾、採取的因應方式更是天差地別，這是導致三國無法形成多邊政策協調的根本原因。
儘管中俄朝目前擁有所謂的共同敵人，他們的威脅感知存在細微但是重大的差別。俄羅斯視北約東擴為心腹大患，但是中國的目標更集中於與之進行大國戰略競爭的美國，對歐洲——包括歐洲的北約成員國仍然存在經濟合作以及政治交好的訴求。
Tags：
Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心