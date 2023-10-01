Sam Altman用「回覆email的速度」判斷對方優秀或平庸，這有道理嗎？
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OpenAI創辦人Sam Altman在接受雜誌專題報導時表示，他認為對方回覆電子郵件和簡訊的速度，是優秀和平庸創辦人之間最明顯的一項區別，而《Google模式》一書中也有提到快速回信、內容精簡扼要的重要性。但這表示我們該開始在收信後就按下計時碼表嗎？
文：顏誌廷
你觀察過同儕間工作能力強的同事如何回覆電子郵件嗎？管理顧問公司麥肯錫於2012年做過一項研究，上班族平均花費28%的時間處理電子郵件。根據RADICATI的報告，2012年全世界的電子郵件為1448億封，2021年已經達到3196億，成長兩倍有餘，如何快速回覆電子郵件已被視為必備的工作技能之一。
回信的速度，決定你是優秀或是平庸
在25日出版的《New York Magazine》一篇專題報導，OpenAI創辦人Sam Altman對此發表看法。他認為回應電子郵件和簡訊的速度，決定對方究竟是「優秀」或是「平庸」，他表示會追蹤對方回覆電子郵件和簡訊的速度，比如Y Combinator創辦人。
由於ChatGPT的推出，這位38歲執行長被視為改變科技與網路產業的重要推手。他曾於2014年擔任新創公司育成中心Y Combinator的總裁達五年之久。根據《New York Magazine》記者Elizabeth Weil報導，Altman任職總裁期間，會記錄創始人回覆電子郵件和簡訊的時間，因為他相信快速回覆信息是「優秀和平庸創辦人之間最明顯的區別之一」。
Altman曾在2014年1月一篇部落格文章中提過這個觀點，並列出他眼中成功公司及創辦人的其他16項特質。但讓眾多閱聽大眾好奇的是，不論Altman的文章或是《New York Magazine》的專題報導，Altman都未提在多久內收到對方的回覆，在這位ChatGPT之父眼中才稱得上優秀。
此話題也在經濟學家Tyler Cowen於2019年與Altman的對談被提及。在「與Tyler的對話」的Podcast中被問到需要多快回覆電子郵件，才能達到「快速俐落」的標準？Altman表示他撰寫了一個程式比較Y Combinator最好的創辦人與「糟糕」的創辦人的回信速度。他表示：
我不記得實際時間，但平均回應時間的差距令人印象深刻，就像是分鐘與天相比一樣。
用回信速度判斷工作能力？「精準」才是最大關鍵
不少人或許認為回信速度只是小事，但在高階主管眼中，這能見微知著，反應對方能否今日事今日畢，也能看出員工是否律己甚嚴且具為他人著想的同理心。前Alphabet執行董事長Eric Schmidt及Alphabet管理團隊和董事會顧問Jonathan Rosenberg合著的《Google模式》一書中，列出九個職業生涯中處理Email的規則。前兩名分別是：
- 回信速度快
- 內容簡潔扼要
不只是快，還要簡潔扼要的切中核心。就像籃球場的射手，出手快但準度不夠便流於浪擲，量多質精才讓人激賞。以NBA金州勇士隊當家射手Stephen Curry為例，運動數據公司Stats LLC分析Curry出手約為0.3秒，NBA球員平均為0.54秒；快速的出手讓Curry生涯投進超過3300顆三分球，史上第一，但他命中率也高居史上前十五。
迅速簡潔，從回信開始
Altman與Y Combinator的淵源起始於2004年，Altman在Stanford就學時從Y Combinator的夏季創始人計劃中得到6000美元。Altman將這筆款項用在他創立的媒體新創公司Loopt，讓用戶透過Loopt尋找周邊朋友，但此功能未能引起消費者共鳴，因此Altman在2012年以4300萬美元將Loopt賣給Green Dot。
根據《New York Magazine》報導指出，當Altman擔任Y Combinator的總裁時，每年會收到大約四萬家嶄露頭角的新創公司申請資金挹注，只有1000家能得到簡報邀請，最後如願以償的公司當然更少。
所以當收到Sam Altman寄來的電子郵件，請立刻拿起電腦或手機並按下計時碼表，因為他可能正根據回覆速度評分：拖得越久，分數越低。幾分鐘的差距，或許就決定你跟夢想的距離。
本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：Sam Altman的回覆郵件速度測試：優秀或是平庸？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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