Sam Altman用「回覆email的速度」判斷對方優秀或平庸，這有道理嗎？

文：顏誌廷

你觀察過同儕間工作能力強的同事如何回覆電子郵件嗎？管理顧問公司麥肯錫於2012年做過一項研究，上班族平均花費28%的時間處理電子郵件。根據RADICATI的報告，2012年全世界的電子郵件為1448億封，2021年已經達到3196億，成長兩倍有餘，如何快速回覆電子郵件已被視為必備的工作技能之一。

回信的速度，決定你是優秀或是平庸

在25日出版的《New York Magazine》一篇專題報導，OpenAI創辦人Sam Altman對此發表看法。他認為回應電子郵件和簡訊的速度，決定對方究竟是「優秀」或是「平庸」，他表示會追蹤對方回覆電子郵件和簡訊的速度，比如Y Combinator創辦人。

由於ChatGPT的推出，這位38歲執行長被視為改變科技與網路產業的重要推手。他曾於2014年擔任新創公司育成中心Y Combinator的總裁達五年之久。根據《New York Magazine》記者Elizabeth Weil報導，Altman任職總裁期間，會記錄創始人回覆電子郵件和簡訊的時間，因為他相信快速回覆信息是「優秀和平庸創辦人之間最明顯的區別之一」。

Altman曾在2014年1月一篇部落格文章中提過這個觀點，並列出他眼中成功公司及創辦人的其他16項特質。但讓眾多閱聽大眾好奇的是，不論Altman的文章或是《New York Magazine》的專題報導，Altman都未提在多久內收到對方的回覆，在這位ChatGPT之父眼中才稱得上優秀。

此話題也在經濟學家Tyler Cowen於2019年與Altman的對談被提及。在「與Tyler的對話」的Podcast中被問到需要多快回覆電子郵件，才能達到「快速俐落」的標準？Altman表示他撰寫了一個程式比較Y Combinator最好的創辦人與「糟糕」的創辦人的回信速度。他表示：

我不記得實際時間，但平均回應時間的差距令人印象深刻，就像是分鐘與天相比一樣。

用回信速度判斷工作能力？「精準」才是最大關鍵

不少人或許認為回信速度只是小事，但在高階主管眼中，這能見微知著，反應對方能否今日事今日畢，也能看出員工是否律己甚嚴且具為他人著想的同理心。前Alphabet執行董事長Eric Schmidt及Alphabet管理團隊和董事會顧問Jonathan Rosenberg合著的《Google模式》一書中，列出九個職業生涯中處理Email的規則。前兩名分別是：

回信速度快 內容簡潔扼要

不只是快，還要簡潔扼要的切中核心。就像籃球場的射手，出手快但準度不夠便流於浪擲，量多質精才讓人激賞。以NBA金州勇士隊當家射手Stephen Curry為例，運動數據公司Stats LLC分析Curry出手約為0.3秒，NBA球員平均為0.54秒；快速的出手讓Curry生涯投進超過3300顆三分球，史上第一，但他命中率也高居史上前十五。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

迅速簡潔，從回信開始

Altman與Y Combinator的淵源起始於2004年，Altman在Stanford就學時從Y Combinator的夏季創始人計劃中得到6000美元。Altman將這筆款項用在他創立的媒體新創公司Loopt，讓用戶透過Loopt尋找周邊朋友，但此功能未能引起消費者共鳴，因此Altman在2012年以4300萬美元將Loopt賣給Green Dot。

根據《New York Magazine》報導指出，當Altman擔任Y Combinator的總裁時，每年會收到大約四萬家嶄露頭角的新創公司申請資金挹注，只有1000家能得到簡報邀請，最後如願以償的公司當然更少。

所以當收到Sam Altman寄來的電子郵件，請立刻拿起電腦或手機並按下計時碼表，因為他可能正根據回覆速度評分：拖得越久，分數越低。幾分鐘的差距，或許就決定你跟夢想的距離。

本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：Sam Altman的回覆郵件速度測試：優秀或是平庸？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航