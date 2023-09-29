如果「藍白合」是件容易的事，柯侯就不會直到今日還在糾纏
我們想讓你知道的是
如今國民黨雖仍高呼整合，卻已是「侯柯配」成為主流，且據筆者了解，國民黨地方派系再怎麼不喜侯友宜，都不會接受國民黨禮讓柯文哲，如果黨中央真的一意孤行，地方組織便不會大力動員。因此說得更直接，「柯侯配」看起來是選項，卻基本上不可能實現。
文：劉燕婷
自2024總統選戰開跑以來，在野藍白整合便一直是重要話題。
第一波高峰是6月國民黨內亂開始後，因為侯友宜的支持度崩盤墊底，柯文哲則持續上揚、甚至一度超越賴清德，導致國民黨出現了「藍白合」呼聲，並有部分聲音暗示應該「禮讓柯文哲」，例如立委羅智強提議的「政黨輪替大聯盟」，便被解讀是要「棄侯保柯」，儘管羅智強本人嚴正否認。
第二波高峰是8月下旬郭台銘宣布參選後，因為非綠陣營的候選人多達三組，所以有不少聲音呼籲侯友宜、柯文哲、郭台銘進行協商，希望在三人之中形成一組候選人，以求集中選票「下架民進黨」。其中，由於郭台銘民調墊底，所以呼聲最高的還是「柯侯配」與「侯柯配」。
在筆者看來，郭台銘如今已是強弩之末，不僅副手賴佩霞的美國籍放棄時間成謎，就連原本答應幫忙的國民黨地方派系也紛紛離去，各方不是作壁上觀就是「再倒戈」回侯陣營。被孤立至此，即便郭台銘硬選到底，結果恐怕也是嚴重泡沫化，對藍白都構不成威脅。
從這個視角來看，柯文哲與侯友宜的組合、消長，才是非綠陣營真正能對賴清德構成威脅的關鍵。當然，「藍白合」的現實難度不小，但要集中非綠陣營選票，也不一定非要整合，還可以操作台灣選舉常出現的「棄保」：只要侯友宜與柯文哲當中一人能在選前民調取得較大領先，例如領先對手10%以上，其政黨便能呼籲選民「集中選票支持第二名」，導致第三名的最終得票遠遠小於民調數據，第二名則因此壓過第一名險勝。
筆者已在此前的「賴清德隱憂」兩篇文章中提到，賴清德並非此次中美共同屬意的人選，更面臨民進黨8年執政的弊案連環爆，如果非綠陣營最後又只有一位強勢候選人，那麼賴清德就算眼下風光，也極可能被開票結果甩一耳光。
藍白合的誘因與障礙
回顧藍白合呼聲，這一想法的底層邏輯乃是「政黨輪替」，也就是支持者以「下架民進黨」為最高目標，呼籲柯文哲與侯友宜當中一人犧牲自己的總統夢，來成全非綠陣營的選票集中，並要求國民黨與民眾黨共組執政聯盟，來阻止民進黨再成立法院多數。
平心而論，這一構想有其現實基礎，因為賴清德的聲勢確實不如2020年的蔡英文，後者支持度自2019年下半起便穩定在維持40%以上，甚至還有不少衝破50%的紀錄；反觀這次賴清德，雖然穩定領先其他候選人，其支持度卻只在30%至40%的區間浮動，即便8月訪美後一度衝破40%的天花板，卻很快又因雲豹能源、巴西進口蛋的醜聞跌回30%的區間。從這一視角來看，非綠選民對「藍白合」的期待情有可原。
但話說回來，如果「藍白合」是件容易的事，柯侯就不會直到今日還在糾纏。聚焦現實，不論「侯柯配」或「柯侯配」，兩者都有不小的實現難度與障礙。
首先是「侯柯配」，其核心訴求就是柯文哲的退讓，不論是同意擔任侯友宜副手，或是換取擔任藍白聯合政府的要職，總之就是柯文哲放棄競選總統，成全國民黨與侯友宜。
在這一構想的支持者看來，5月至9月的民調起伏已經證明，所謂「柯文哲崛起」只是曇花一現，因為即便柯能趁國民黨內亂、民進黨攻擊侯友宜的空窗期野蠻生長，在宣傳系統順風推進的情況下，也只能讓民調勉強突破30%。之後面對民進黨鋪天蓋地的網軍側翼攻勢，柯文哲團隊就明顯敗退、打不了逆風宣傳戰，其民調很快跌回20%，與此同時國民黨已逐漸整合，在民眾黨組織戰力幾乎為零的情況下，柯文哲越往後走只會越勢弱，因此不如見好就收，與國民黨進行整合。
以上想法在如今的國民黨可算主流，在民眾黨也有部分贊同者，卻不是非綠民意市場的壓倒性多數。因為在民眾黨的支持基礎中，有部分選民來自極度排斥國民黨的光譜，如果不是民進黨過於腐化墮落，其或許也不會選擇支持民眾黨，因此如果柯文哲選擇成全侯友宜，民眾黨的現有民意必然無法全部轉而支持「藍白合」，而是會有部分不滿者選擇不投、或是乾脆咬牙回歸民進黨。
此外，民眾黨內部也存在堅決不與國民黨合作的「主戰派」。在其看來，民眾黨一旦與國民黨合作，就會失去立黨的理念基礎，支持度可能崩盤，且沒有總統候選人加持，本就弱勢的民眾黨立委選情必定雪上加霜。簡單來說，就是「輸也要選到底」，其代表人物則是柯文哲競辦總幹事、2022年的台北市長參選人黃珊珊。因此即便柯文哲真對「侯柯配」起心動念，如何說服支持者與黨內，將是無法迴避的挑戰。
接著是更加困難的「柯侯配」。基本上這個組合只有在侯友宜嚴重崩盤時才有話題，且主要是國民黨內亂下的產物，其組成又可分為「短視投機派」與「公報私仇派」。
其中，「短視投機派」主要以羅智強等國民黨立委參選人代表，基本上就是一見6月的柯文哲聲勢高漲、侯友宜「勝選無望」，便希望國民黨禮讓柯文哲，來拉抬包括自己在內的立委選情；「公報私仇派」則以蔡正元等人為代表，基本上就是一群在馬英九時代與金溥聰嚴重交惡的國民黨人，眼見金來擔任侯友宜競辦執行長，便寧可國民黨禮讓柯文哲、也不能讓金溥聰得分。
但隨著柯文哲民調再被侯友宜超越，柯陣營的宣傳戰遭遇瓶頸、組織戰力也基本為零，「柯侯配」逐漸喪失了討論正當性。如今國民黨雖仍高呼整合，卻已是「侯柯配」成為主流，且據筆者了解，國民黨地方派系再怎麼不喜侯友宜，都不會接受國民黨禮讓柯文哲，如果黨中央真的一意孤行，地方組織便不會大力動員。因此說得更直接，「柯侯配」看起來是選項，卻基本上不可能實現。
柯文哲的必然殞落是關鍵
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%