為什麼iPhone現在才改用Type-C？一條充電線，背後是歐盟與蘋果14年的戰爭

文：12（只有做過寫字的工作〔目前〕，人生KPI是退休。撰寫內容涵蓋科技、商業、新創與宅物）

iPhone 15再次掀起了搶購熱潮，哪次不是呢？

國內電信業者台灣大哥大表示，iPhone 15系列手機開放預購後，僅五分鐘iPhone 15 Pro Max（建議售價新台幣44900元起）全數預購完畢，整體預購量較去年iPhone 14增長七成。

花三秒的時間想一下，iPhone 15系列最大的改動是......？相信大多數人最有感的是充電接口由Lightning改用USB Type-C，動搖國本、山崩地裂、神羅天征。

相較於USB Type-C，Lightning在充電速度、資料傳輸速度都遠遠落後，考量到Lightning首次出現在2012年的iPhone 5，已經是超過10年前的產品，似乎也不忍苛責。但為什麼自詡擁有創新靈魂的蘋果，直到iPhone 15才願意改用USB Type-C？背後的原因又跟地中海一個人口只有52萬的小國——馬爾他，有什麼關係？

最簡單的原因，就是歐盟說要用USB Type-C，而歐洲可以貢獻蘋果25%的營收。2022年10月，歐盟宣布所有手機、平板電腦和相機都要使用USB Type-C充電標準，當然iPhone也無法倖免，才會出現蘋果行銷資深副總裁葛列格．傑斯威克（Greg Joswiak）被各大媒體引用的那句話：「我們別無選擇。」

這不是第一次歐盟希望統一充電接口，在2009年就曾推動micro USB為史上唯一真理。如果對micro USB沒什麼印象，可以回想上一次充電線斷在設備裡是什麼時候，大機率就是micro USB。三星、諾基亞、摩托羅拉都同意歐盟的政策，蘋果當然責無旁貸也加入使用micro USB的協議。這項協議讓全世界從30多種充電線，下降到少於五種。

然後蘋果就推出Lightning了。順便上架了一個售價19美元的Lightning-micro USB轉接頭，用來封住歐盟的嘴。沒有太多人指責蘋果，因為在Lightning在當時的確是一時之選，除了充電速度之外，至少它兩面都可以充電。

直到2014年USB Type-C發布後，歐盟越想越不對勁，指稱蘋果「不能用轉接頭的方式繞過協議」。自此蘋果與歐盟開始長達近10年的對幹，蘋果認為歐盟強硬的統一規格，是在扼殺創新，雙方開始在「統一接口」是否更環保上面，開始了大量研究爭論。

但在爭論之外，是USB Type-C的進步，在各大手機廠不斷改良下，充電速度有明顯的提升，更是Lightning的數倍之多。

後續歐盟在多次協議後，端出了強制使用USB Type-C的政策。《華爾街日報》有一個很有趣的比喻：歐盟迫使蘋果採用USB Type-C是「布魯塞爾效應」的最好例子（歐盟的總部被認為是布魯塞爾），消費者保護就像是足球，歐洲人認為他們做得比任何人更好。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 左一為Micro USB，左二為USB Type-C

而在歐盟最小國家馬爾他，一名叫做亞歷克斯．阿久斯．薩利巴（Alex Agius Saliba）的政治家，代表這個人口約50多萬的小島前進布魯塞爾。許多關於歐盟充電接口的討論，都會使用一張照片，就是他左手拿著一大團充電線、右手拿著一條USB Type-C充電線。

他是這項政策重要的推動者之一，也讓他被任命為該政策的報告員（rapporteur）。針對特定的議題，歐盟會指派報告員，負責在內部及各種團體間帶動討論，直到政策最後端到議會上做最後決定。

所以在政策最後通過後，薩利巴也說：「過去我不會觀看蘋果產品發表的直播，但這次，我會的。」不要誤會，他不是蘋果黑，甚至是果粉，擁有iPhone、MacBook、iPad、Apple Watch的全家餐，但如果充電線可以簡單，誰想要複雜？

或許另外一個該問的問題是，為什麼蘋果現在才願意使用USB Type-C？

在2015年的MacBook上，蘋果就採用了USB Type-C，是相當早期的採用者，也是貢獻了USB Type-C的設計，所以說他們不願意使用這種技術也不正確。

許多媒體的推測都會提到蘋果的「MFI政策」（Made for iPhone）。MFI政策是蘋果給第三方配件廠的官方認證，為了得到這個認證，第三方配件廠每年需要繳交會費、審核費用，以及分潤，每年為蘋果貢獻的利潤媒體各有估計，從1億美元到5億美元都有。

不過，從2022年蘋果的營收為3943億美元，不論1億還是5億美元，所佔的比例都非常微小。而且轉換成USB Type-C後，蘋果還是可以繼續採用MFI政策向第三方配件廠收取費用。

最好的解釋（通靈），就是蘋果對於「充電規格」的進展有自己的規劃，也許還在憋一個大招，又或是Lightning後就要全面轉往無線充電MagSafe，只是沒有想到歐盟會動的這麼快。

不管怎麼樣，消費者算是接口之戰後的贏家，one for all——除了在價格之外。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航