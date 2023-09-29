為什麼iPhone現在才改用Type-C？一條充電線，背後是歐盟與蘋果14年的戰爭
我們想讓你知道的是
花3秒的時間想一下，iPhone15系列最大的改動是什麼？相信大多數人會想到充電接口由Lightning改用 USB Type-C。 為什麼自詡擁有創新靈魂的蘋果，直到iPhone 15才願意改用Type-C？背後的原因，其實跟中海一個人口只有52萬的小國馬爾他，有密不可分的關係......
文：12（只有做過寫字的工作〔目前〕，人生KPI是退休。撰寫內容涵蓋科技、商業、新創與宅物）
iPhone 15再次掀起了搶購熱潮，哪次不是呢？
國內電信業者台灣大哥大表示，iPhone 15系列手機開放預購後，僅五分鐘iPhone 15 Pro Max（建議售價新台幣44900元起）全數預購完畢，整體預購量較去年iPhone 14增長七成。
花三秒的時間想一下，iPhone 15系列最大的改動是......？相信大多數人最有感的是充電接口由Lightning改用USB Type-C，動搖國本、山崩地裂、神羅天征。
相較於USB Type-C，Lightning在充電速度、資料傳輸速度都遠遠落後，考量到Lightning首次出現在2012年的iPhone 5，已經是超過10年前的產品，似乎也不忍苛責。但為什麼自詡擁有創新靈魂的蘋果，直到iPhone 15才願意改用USB Type-C？背後的原因又跟地中海一個人口只有52萬的小國——馬爾他，有什麼關係？
最簡單的原因，就是歐盟說要用USB Type-C，而歐洲可以貢獻蘋果25%的營收。2022年10月，歐盟宣布所有手機、平板電腦和相機都要使用USB Type-C充電標準，當然iPhone也無法倖免，才會出現蘋果行銷資深副總裁葛列格．傑斯威克（Greg Joswiak）被各大媒體引用的那句話：「我們別無選擇。」
這不是第一次歐盟希望統一充電接口，在2009年就曾推動micro USB為史上唯一真理。如果對micro USB沒什麼印象，可以回想上一次充電線斷在設備裡是什麼時候，大機率就是micro USB。三星、諾基亞、摩托羅拉都同意歐盟的政策，蘋果當然責無旁貸也加入使用micro USB的協議。這項協議讓全世界從30多種充電線，下降到少於五種。
然後蘋果就推出Lightning了。順便上架了一個售價19美元的Lightning-micro USB轉接頭，用來封住歐盟的嘴。沒有太多人指責蘋果，因為在Lightning在當時的確是一時之選，除了充電速度之外，至少它兩面都可以充電。
直到2014年USB Type-C發布後，歐盟越想越不對勁，指稱蘋果「不能用轉接頭的方式繞過協議」。自此蘋果與歐盟開始長達近10年的對幹，蘋果認為歐盟強硬的統一規格，是在扼殺創新，雙方開始在「統一接口」是否更環保上面，開始了大量研究爭論。
但在爭論之外，是USB Type-C的進步，在各大手機廠不斷改良下，充電速度有明顯的提升，更是Lightning的數倍之多。
後續歐盟在多次協議後，端出了強制使用USB Type-C的政策。《華爾街日報》有一個很有趣的比喻：歐盟迫使蘋果採用USB Type-C是「布魯塞爾效應」的最好例子（歐盟的總部被認為是布魯塞爾），消費者保護就像是足球，歐洲人認為他們做得比任何人更好。
而在歐盟最小國家馬爾他，一名叫做亞歷克斯．阿久斯．薩利巴（Alex Agius Saliba）的政治家，代表這個人口約50多萬的小島前進布魯塞爾。許多關於歐盟充電接口的討論，都會使用一張照片，就是他左手拿著一大團充電線、右手拿著一條USB Type-C充電線。
他是這項政策重要的推動者之一，也讓他被任命為該政策的報告員（rapporteur）。針對特定的議題，歐盟會指派報告員，負責在內部及各種團體間帶動討論，直到政策最後端到議會上做最後決定。
所以在政策最後通過後，薩利巴也說：「過去我不會觀看蘋果產品發表的直播，但這次，我會的。」不要誤會，他不是蘋果黑，甚至是果粉，擁有iPhone、MacBook、iPad、Apple Watch的全家餐，但如果充電線可以簡單，誰想要複雜？
或許另外一個該問的問題是，為什麼蘋果現在才願意使用USB Type-C？
在2015年的MacBook上，蘋果就採用了USB Type-C，是相當早期的採用者，也是貢獻了USB Type-C的設計，所以說他們不願意使用這種技術也不正確。
許多媒體的推測都會提到蘋果的「MFI政策」（Made for iPhone）。MFI政策是蘋果給第三方配件廠的官方認證，為了得到這個認證，第三方配件廠每年需要繳交會費、審核費用，以及分潤，每年為蘋果貢獻的利潤媒體各有估計，從1億美元到5億美元都有。
不過，從2022年蘋果的營收為3943億美元，不論1億還是5億美元，所佔的比例都非常微小。而且轉換成USB Type-C後，蘋果還是可以繼續採用MFI政策向第三方配件廠收取費用。
最好的解釋（通靈），就是蘋果對於「充電規格」的進展有自己的規劃，也許還在憋一個大招，又或是Lightning後就要全面轉往無線充電MagSafe，只是沒有想到歐盟會動的這麼快。
不管怎麼樣，消費者算是接口之戰後的贏家，one for all——除了在價格之外。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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