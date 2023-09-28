Disney+在台灣推出新方案「變相漲價」？迪士尼：更具吸引力的價格、更有彈性的選擇

外界盛傳即將漲價的Disney+，於9月26日正式宣布將在台灣地區推出全新方案與價格，2023年11月1日後訂閱之新用戶，將適用於全新方案，分成標準與高級2種方案，兩種方案皆可按月費或年費訂閱。

標準方案費用為每月270新台幣或每年2790新台幣，而高級方案費用，則為每月320新台幣或每年3280新台幣。

Photo Credit: 華特迪士尼公司提供

根據目前Disney+在台灣的訂閱方案，是每月270元新台幣，年費的部分，一年則為2790新台幣。而同時能有4個裝置同時觀賞、10個裝置無線下載，最多7個不同使用者，並且擁有個人化推薦介面、家長模式、GroupWatch等功能。

不過，迪士尼也表示，在2023年10月31日前訂閱的現有用戶，將自2023年11月1日起，其訂閱方案名稱將更名為Disney+高級方案，並將自2023年12月6日起，依計費周期陸續以調整後的價格計價。

許多人也表示，Disney+的新方案等於變相漲價，而迪士尼指出，全新價格與方案，是基於迪士尼持續為廣大消費者提供全球品牌內容、獨家原創內容以及高品質的在地故事，所做的調整，全新價格方案，將提供消費者更具吸引力的價格以及更有彈性的選擇。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航