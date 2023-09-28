Disney+在台灣推出新方案「變相漲價」？迪士尼：更具吸引力的價格、更有彈性的選擇
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外界盛傳即將漲價的Disney+，於9月26日正式宣布將在台灣地區推出全新方案與價格，而迪士尼指出，全新價格與方案，是基於迪士尼持續為廣大消費者提供全球品牌內容、獨家原創內容以及高品質的在地故事，所做的調整。
外界盛傳即將漲價的Disney+，於9月26日正式宣布將在台灣地區推出全新方案與價格，2023年11月1日後訂閱之新用戶，將適用於全新方案，分成標準與高級2種方案，兩種方案皆可按月費或年費訂閱。
標準方案費用為每月270新台幣或每年2790新台幣，而高級方案費用，則為每月320新台幣或每年3280新台幣。
根據目前Disney+在台灣的訂閱方案，是每月270元新台幣，年費的部分，一年則為2790新台幣。而同時能有4個裝置同時觀賞、10個裝置無線下載，最多7個不同使用者，並且擁有個人化推薦介面、家長模式、GroupWatch等功能。
不過，迪士尼也表示，在2023年10月31日前訂閱的現有用戶，將自2023年11月1日起，其訂閱方案名稱將更名為Disney+高級方案，並將自2023年12月6日起，依計費周期陸續以調整後的價格計價。
許多人也表示，Disney+的新方案等於變相漲價，而迪士尼指出，全新價格與方案，是基於迪士尼持續為廣大消費者提供全球品牌內容、獨家原創內容以及高品質的在地故事，所做的調整，全新價格方案，將提供消費者更具吸引力的價格以及更有彈性的選擇。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。