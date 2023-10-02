「去風險」的敘事論調，導致很多德國企業產生「中國業務一切如常」的印象
我們想讓你知道的是
今年德國經濟界在中國的投資仍然勢頭不減，其中緣由既來自中國，也在於德國自身。而這種發展與所謂的「去風險」政策卻是背道而馳。
文：Kersten Knipp
2023年上半年，德國企業在中國投資總額達到103億歐元——這個數字仍然很高。這是德國經濟研究所（IW）一份分析報告所得出的結果。
雖然這一數字比去年同期要略低一些，但這仍是有史以來第二高的水準。最近這兩年的數據已經創造了一個經濟記錄：在2010年到2020年之間，德國企業在上半年6個月裡在中國的投資，最多只能達到去年和今年同樣時段投資額的一半。這樣中國在德國對外直接投資中所佔的份額已經達到了16.4％。「這個國家與其他國家（在海外投資方面）相比，從來沒有這麼重要過」，德國經濟研究所的專家馬特斯（Jürgen Matthes）表示。
「中小企業在投資中國方面變得更謹慎」
德國艾德諾基金會駐北京辦事處主任福爾曼（Johann Fuhrmann）表示，這些數字是令人印象深刻的。不過這巨大的投資額其實主要來自數量相對較少的一些大型德國企業，尤其是化工和汽車領域的大企業。
「但當你跟經濟界一些協會的代表談論時，就會發現中小企業在（投資中國）這方面更加保守了一些。疫情期間中國嚴格的封控措施讓他們變得謹慎。此外供應鏈的不確定性和地緣政治風險也讓他們感到擔憂。」
柏林的「去風險」政策
在這方面，中小企業和德國聯邦政府的擔憂是一致的。今年7月，德國政府出台的對華關係「去風險」政策文件主要著眼於保障中國和歐洲之間的供應鏈。
「疫情使我們暴露了（對中國的）依賴性，比如在醫療技術和藥品方面」，這份在德國外交部網站上公佈的文件寫道，「在其它一些重要領域，比如稀土，以及我們在能源轉型領域所需要的初級產品方面，也存在危險的依賴性。在過去，中國曾經利用過這些依賴性來對付其它國家。台海局勢也彰顯了供應鏈的脆弱性，尤其是在半導體領域。
德國工業聯合會（BDI）對這份戰略文件表示歡迎。「去風險並不等於脫鉤——這項戰略是正確的」，該聯合會主席魯斯烏爾姆（Siegfried Russwurm）今年7月在其官方網頁上發表的聲明指出，「這份文件指出了地緣政治風險所在，同時也強調了德國在對華經濟關係方面的利益，以及與中國合作共同應對全球挑戰的興趣。」
經濟與安全
德國漢堡全球與地區研究所（GIGA）的政治經濟學家屈爾茨道夫（Nora Kürzdörfer）指出，然而2022／23年的投資數據顯示，很多企業，尤其是化工業和汽車製造業的巨頭，仍然將經濟利益和安全問題割裂來看。「這一戰略從長遠來看仍然隱藏著巨大的風險。」
去風險的原則中隱藏著一種承諾，那就是可以無需在經濟上做出太多讓步就可以實現安全政策利益。然而現實的數據顯示，這種敘事論調導致很多德國企業產生「中國業務一切如常」的印象。
德國經濟研究所也持同樣的觀點。該機構9月中旬發布的一份題為《去風險已經開始了嗎？》的報告指出，「目前最多也就是在進口側開始出現降低風險的初步跡象。」
大德企業投資熱情為何不減？
這份報告同時指出了尤其是汽車製造商等德國大型企業，仍然對於投資中國有著很高熱情的原因所在。這些企業多年來一直在將生產線轉移到中國，顯然在高端產品線領域尤其明顯。報告認為，這些投資的背景反映了德國以及中國的發展。「主要是中國作為銷售市場的重要地位，以及能源轉型，和燃油汽車即將退出歷史舞台的前景。」
總而言之，德國經濟研究所認為，人們對於經濟關係所隱藏的風險還知之甚少。必須對依賴性所造成的潛在風險進行更深入研究。「我們急需一些訊息，包括哪些產品是不可或缺的，這些產品在企業的供應鏈中扮演什麼角色，它們能否由其它國家供應商替代，以及如果要德國自己生產的話，產能是否足夠，在短時間內是否可以完全替代等等。這裡還有一個問題，那就是歐洲是否還具備相關的專業技術。」
中國本身也在「去風險」
屈爾茨道夫表示，中國方面也在密切關注德國有關所謂去風險的辯論。中國政府對德國的這一計劃持批評性態度，並指責這是保護主義和分裂。
與此同時，中國也在遵循著自己的所謂「雙循環」戰略。根據中共2020年提出的這一戰略，中國應該刺激內需，減少整體經濟對於出口的依賴性。然而，和之前的「中國製造2025」一樣，這些戰略所追求的目標其實更高：「它所尋求的不僅僅是加強中國的經濟區位勢力，而且還要建立其它國家對自己的依賴性」，屈爾茨道夫補充道。
艾德諾基金會駐北京辦事處主任福爾曼也認為，在與德國和歐盟對話時，中國採用了雙重標準。北京一方面在反對去風險政策，反對經濟關係脫鉤，「他們表現出的態度是，好像『中國製造2025』這樣的降低本國經濟對外依賴性的戰略，和德國現在的所作所為有所區別。但事實並非如此。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：德國與中國：搖擺在搞貿易和「去風險」之間
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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