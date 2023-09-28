加拿大國會表揚的英雄其實是「納粹」？98歲老兵洪卡反映烏克蘭二戰時的複雜背景
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烏克蘭的民族主義存在「兩面性」，人們選擇性的記得這些士兵為烏克蘭獨立而奮鬥，卻「遺忘」了他們爭取獨立的手段。這也反映在9月22日的加拿大國會中，當議長羅塔介紹老兵洪卡時，他只稱洪卡曾在二戰期間「為爭取烏克蘭獨立、對抗俄羅斯人」，卻忽略了洪卡是「如何」為烏克蘭獨立而戰。
加拿大國會下議院上週五（22日）邀請一名98歲的烏克蘭二戰老兵擔任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）演說嘉賓，孰料這名被稱作「烏克蘭與加拿大英雄」的老兵洪卡（Yaroslav Hunka），後被爆料曾替德國納粹作戰，在國際間引發軒然大波。不過學者分析，這起事件不僅反映加拿大政壇對二戰期間的東部戰線缺乏了解，也點出烏克蘭民族主義者在二戰期間複雜的歷史真相。
「我們歡迎這名烏克蘭和加拿大的英雄，他在二戰時為烏克蘭獨立與俄羅斯作戰，直至今日也繼續支持軍隊。」加拿大下議院議長羅塔（Anthony Rota）22日在國會歡迎老兵洪卡，國會議員隨之起立鼓掌。
孰料這則發言後來隨著洪卡與德國納粹的牽連曝光，讓加拿大顏面掃地。下議長羅塔26日辭去議長一職，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）27日也公開向烏克蘭與澤倫斯基道歉。
這起事件在國際間持續發酵，波蘭教育部長恰內克（Przemysław Czarnek）表示已採取行動要引渡洪卡到波蘭受審，加拿大阿爾伯塔大學（The University of Alberta）也宣布退還洪卡家人過去捐贈價值3萬加幣的基金。
在國會殿堂受到讚揚的老兵，一夕之間成為人人喊打的狗熊？
引起爭端的老兵洪卡，在二戰期間加入親衛隊第14武裝擲彈兵師（以下簡稱親衛隊第14師），該師成立於1943年，是二戰期間納粹德國指揮下，一個主要由加利西亞地區烏克蘭志願者組成的部隊，後更名為「烏克蘭第一師」。德國戰敗後，該師許多人後來移居加拿大，洪卡也於1954年在加拿大定居。
烏克蘭英文媒體「Euromaidan Press」指出，多數在二戰期間加入親衛隊第14師的烏克蘭人，並不是想協助希特勒和納粹實現種族滅絕的願望，而是希望利用這個機會抵抗蘇聯，試圖建立一個獨立的國家。
報導指出，大多數的新兵來自烏克蘭的加利西亞地區。1939年之前，加利西亞是波蘭的一部分，擁有相對的文化自治權，直到1939年蘇聯佔領加利西亞，導致大規模鎮壓。因此，當德軍第一次抵達加利西亞時，許多當地人將其視為擺脫蘇聯佔領的機會。
澳洲研究型網站「The Conversation」也發表專文，指出烏克蘭在二戰期間的複雜背景。文章指出，第一次世界大戰結束後，烏克蘭的少數民族領土劃分給波蘭、捷克斯洛伐克、羅馬尼亞和蘇聯。1930年代，數百萬名烏克蘭人在蘇聯大饑荒中挨餓，導致許多身在波蘭的烏克蘭人在1930年代加入
了極端民族主義組織。二戰爆發後，納粹更提供了建立烏克蘭國家的新機會，儘管納粹實際上並未支持烏克蘭建國。
雖然部分研究指出，親衛隊第14師在二戰期間參與屠殺猶太人、波蘭人甚至烏克蘭人，不過「Euromaidan Press」指出，紐倫堡法庭並未認定親衛隊第14師犯下戰爭罪。加拿大政府1985年成立加拿大戰犯調查委員會，花了近兩年時間調查，也未判任何居住加拿大、曾參與烏克蘭第一師的人在二戰期間犯下戰爭罪。
寧與魔鬼合作：烏克蘭爭取獨立的「兩面性」
烏克蘭歷史學家柴瑟夫（Oleksandr Zaitsev）2018年受訪時指出，1943年的背景，對於想要為獨立而戰的烏克蘭愛國者來說是困難的，當時烏克蘭的主要敵人是蘇聯，這些人一心想要建立一支烏克蘭軍隊，即使是在德國的幫助下，他們相信即使與魔鬼合作「也是可行的。」不過柴瑟夫也說，「這些人事實上保衛的不是烏克蘭，而是第三帝國（納粹）。」
「香港01」專文也稱，烏克蘭的民族主義存在著「兩面性」。在一戰與二戰之間，烏克蘭民族主義的主要政黨為一溫和民族主義政黨，反對以暴力或恐怖活動爭取獨立。1939年烏克蘭併入蘇聯、並逐步進行集體化之後，極端份子如「烏克蘭民族主義者組織」（OUN）成為主流，而在二戰的背景之下，烏克蘭的民族主義者也成為納粹德國的「幫兇」。
「香港01」指出，今日人們選擇性記得這些士兵為烏克蘭獨立而奮鬥，卻「遺忘」他們爭取獨立的手段。這種傾向也反映在9月22日的加拿大國會，當議長羅塔介紹洪卡時，他只稱洪卡曾在二戰期間「曾為爭取烏克蘭獨立，對抗俄羅斯人」，卻忽略洪卡是「如何」為烏克蘭獨立而戰。
就連烏克蘭對親衛隊第14師也存在分歧。2021年，首都基輔有數百名烏克蘭人參與慶祝第14師成立78週年的活動。不過烏克蘭總統澤倫斯基辦公室發出反對遊行的聲明，表示烏克蘭譴責任何極權主義的宣傳，也批評慶祝行為「試圖修改有關第二次世界大戰的真相。」
俄羅斯利用機會譴責「新納粹」
過去幾年，俄羅斯密切關注烏克蘭對第二次世界大戰的參與，並創造新論述來譴責烏克蘭，正如普亭（Vladimir Putin）稱烏克蘭存在「新納粹」，以合理化入侵烏克蘭的行動。
而針對洪卡引起的風波，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日表示，加拿大議會需要公開譴責納粹主義，並呼籲加拿大當局「將這名罪犯繩之以法或引渡」。
延伸閱讀
- 《民族重建》：烏克蘭人和波蘭人的敵人都是共產蘇聯和納粹德國，卻在戰爭中相互敵對
- 為什麼普亭認為，選出猶太裔總統的烏克蘭為何需要「去納粹化」？
- 【關鍵專訪】波蘭作家沙博爾夫斯基談新書《克里姆林宮的餐桌》：耗時3年訪問前蘇聯廚師，「獨裁者要你相信的都是狗屁」
核稿編輯：邱宜君
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
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不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
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2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心