加拿大國會表揚的英雄其實是「納粹」？98歲老兵洪卡反映烏克蘭二戰時的複雜背景

加拿大國會下議院上週五（22日）邀請一名98歲的烏克蘭二戰老兵擔任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）演說嘉賓，孰料這名被稱作「烏克蘭與加拿大英雄」的老兵洪卡（Yaroslav Hunka），後被爆料曾替德國納粹作戰，在國際間引發軒然大波。不過學者分析，這起事件不僅反映加拿大政壇對二戰期間的東部戰線缺乏了解，也點出烏克蘭民族主義者在二戰期間複雜的歷史真相。

「我們歡迎這名烏克蘭和加拿大的英雄，他在二戰時為烏克蘭獨立與俄羅斯作戰，直至今日也繼續支持軍隊。」加拿大下議院議長羅塔（Anthony Rota）22日在國會歡迎老兵洪卡，國會議員隨之起立鼓掌。

孰料這則發言後來隨著洪卡與德國納粹的牽連曝光，讓加拿大顏面掃地。下議長羅塔26日辭去議長一職，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）27日也公開向烏克蘭與澤倫斯基道歉。

這起事件在國際間持續發酵，波蘭教育部長恰內克（Przemysław Czarnek）表示已採取行動要引渡洪卡到波蘭受審，加拿大阿爾伯塔大學（The University of Alberta）也宣布退還洪卡家人過去捐贈價值3萬加幣的基金。

在國會殿堂受到讚揚的老兵，一夕之間成為人人喊打的狗熊？

引起爭端的老兵洪卡，在二戰期間加入親衛隊第14武裝擲彈兵師（以下簡稱親衛隊第14師），該師成立於1943年，是二戰期間納粹德國指揮下，一個主要由加利西亞地區烏克蘭志願者組成的部隊，後更名為「烏克蘭第一師」。德國戰敗後，該師許多人後來移居加拿大，洪卡也於1954年在加拿大定居。

These are photos of SS Galicia Division veteran who was given standing ovation by Canadian parliament, prime-minister of Canada and president of Ukraine. He published these photos of himself in this division during training in Germany. He is standing in the middle in 1st photo,… pic.twitter.com/YkfKZbJ1i7 — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) September 24, 2023

烏克蘭英文媒體「Euromaidan Press」指出，多數在二戰期間加入親衛隊第14師的烏克蘭人，並不是想協助希特勒和納粹實現種族滅絕的願望，而是希望利用這個機會抵抗蘇聯，試圖建立一個獨立的國家。

報導指出，大多數的新兵來自烏克蘭的加利西亞地區。1939年之前，加利西亞是波蘭的一部分，擁有相對的文化自治權，直到1939年蘇聯佔領加利西亞，導致大規模鎮壓。因此，當德軍第一次抵達加利西亞時，許多當地人將其視為擺脫蘇聯佔領的機會。

澳洲研究型網站「The Conversation」也發表專文，指出烏克蘭在二戰期間的複雜背景。文章指出，第一次世界大戰結束後，烏克蘭的少數民族領土劃分給波蘭、捷克斯洛伐克、羅馬尼亞和蘇聯。1930年代，數百萬名烏克蘭人在蘇聯大饑荒中挨餓，導致許多身在波蘭的烏克蘭人在1930年代加入 了 極端民族主義組織。二戰爆發後，納粹更提供了建立烏克蘭國家的新機會，儘管納粹實際上並未支持烏克蘭建國。

雖然部分研究指出，親衛隊第14師在二戰期間參與屠殺猶太人、波蘭人甚至烏克蘭人，不過「Euromaidan Press」指出，紐倫堡法庭並未認定親衛隊第14師犯下戰爭罪。加拿大政府1985年成立加拿大戰犯調查委員會，花了近兩年時間調查，也未判任何居住加拿大、曾參與烏克蘭第一師的人在二戰期間犯下戰爭罪。

寧與魔鬼合作：烏克蘭爭取獨立的「兩面性」

烏克蘭歷史學家柴瑟夫（Oleksandr Zaitsev）2018年受訪時指出，1943年的背景，對於想要為獨立而戰的烏克蘭愛國者來說是困難的， 當時烏克蘭的主要敵人是蘇聯，這些人一心想要建立一支烏克蘭軍隊，即使是在德國的幫助下，他們相信即使與魔鬼合作「也是可行的。」不過柴瑟夫也說，「 這些人事實上保衛的不是烏克蘭，而是第三帝國（納粹）。」

「香港01」專文也稱，烏克蘭的民族主義存在著「兩面性」。在一戰與二戰之間，烏克蘭民族主義的主要政黨為一溫和民族主義政黨，反對以暴力或恐怖活動爭取獨立。1939年烏克蘭併入蘇聯、並逐步進行集體化之後，極端份子如「烏克蘭民族主義者組織」（OUN）成為主流，而在二戰的背景之下，烏克蘭的民族主義者也成為納粹德國的「幫兇」。

「香港01」指出，今日人們選擇性記得這些士兵為烏克蘭獨立而奮鬥，卻「遺忘」他們爭取獨立的手段。這種傾向也反映在9月22日的加拿大國會，當議長羅塔介紹洪卡時，他只稱洪卡曾在二戰期間「曾為爭取烏克蘭獨立，對抗俄羅斯人」，卻忽略洪卡是「如何」為烏克蘭獨立而戰。

就連烏克蘭對親衛隊第14師也存在分歧。2021年，首都基輔有數百名烏克蘭人參與慶祝第14師成立78週年的活動。不過烏克蘭總統澤倫斯基辦公室發出反對遊行的聲明，表示烏克蘭譴責任何極權主義的宣傳，也批評慶祝行為「試圖修改有關第二次世界大戰的真相。」

For first time ever, parade celebrating 14th Waffen Grenadier Division of SS, made up of ethnic Ukrainians, takes place in capital Kyiv Hundreds in Ukraine attend marches celebrating Nazi SS soldiers. https://t.co/T9D1fPrpbK — Free Speech Media (@media_speech) September 25, 2023

俄羅斯利用機會譴責「新納粹」

過去幾年，俄羅斯密切關注烏克蘭對第二次世界大戰的參與，並創造新論述來譴責烏克蘭，正如普亭（Vladimir Putin）稱烏克蘭存在「新納粹」，以合理化入侵烏克蘭的行動。

而針對洪卡引起的風波，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日表示，加拿大議會需要公開譴責納粹主義，並呼籲加拿大當局「將這名罪犯繩之以法或引渡」。

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核稿編輯：邱宜君