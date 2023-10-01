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2023/10/01,
社會

抖音一響，認知作戰開打：銳實力的目標就是所謂的「說好中國故事，說壞民主故事」

抖音一響，認知作戰開打：銳實力的目標就是所謂的「說好中國故事，說壞民主故事」
董思齊表示，台灣開始有政治人物使用抖音作為與群眾溝通的方式 | Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝

我們想讓你知道的是

黃兆年表示，資訊操作或認知作戰的運作模式，可以理解為「銳實力」的典型案例，而中國的認知作戰不外乎傳遞兩個訊息：「中國很棒」跟「民主很爛」。因此只要在攝取資訊時意識到這一點，就能辨別中國資訊操弄的話術。

文：陳洧農

曾柏瑜：「沒有人承認自己被假訊息騙。」

認知作戰的情況在台灣到底有多嚴重？抖音在其中又扮演了什麼樣的角色？

台灣公共策益舉辦座談「抖音一響父母白養？假訊息與認知戰真的很嚴重嗎？」，邀請到陳方隅、曾柏瑜、黃兆年、林穎佑、董思齊共同與談，並由台灣韜略策進學會副秘書長吳瑟致擔任主持人，探討認知戰與假訊息對台灣的影響。內容包括：抖音的各種危害、個資外流的嚴重性、因應認知作戰的方式等。

不可忽視的抖音現象

台灣智庫副執行長董思齊表示，抖音所代表的短影音，已成為時下青少年溝通的重要形式。2016年，抖音推出後，以其上傳便利、後製容易等優點，顛覆過去社群媒體以圖文為主的傳播模式，席捲了這個世代的年輕人。

抖音的成功使得其他社群平台紛紛跟進，但先行者的優勢已經使其成為世上最多年輕人使用的影音平台。然而，抖音所帶來的種種疑慮也使得許多國家開始進行管制。英、美、日等先進民主國家都在思考，如何在不傷害言論自由與民主生活的前提下，有系統地立法或使用行政規範來管制抖音。

抖音的魅力讓台灣的政治人物開始使用短影音來和群眾溝通；另一方面，抖音也成為中國政治宣傳與認知作戰的重要管道。在這樣的情境下，以短影音與青年進行有效溝通、有效率地進行事實查核，以及增進公民媒體識讀能力，已經成為政府與社會的重要課題。

世界各國紛紛管制

抖音到底有多紅？東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，抖音在全球有超過10億的活躍用戶、年營收超過120億美金，連YouTube、Facebook等老牌社群媒體只能瞠乎其後。

台灣目前約有五、六百萬的抖音使用者。一份去年的調查顯示，台灣18至24歲的抖音使用者占了33%，25歲至34歲的使用者則佔了30%。到了今年，18至24歲的使用者佔比已經來到四成。在美國，有三分之一的使用者年齡在14歲以下。

由於抖音在各國不斷引起爭議，已經有越來越多的國家對抖音進行管制。美國聯邦政府在超過20個州限制公用設備安裝，今年五月，蒙大拿州全面禁止抖音上架；印度在2020年全面下架抖音。阿富汗、巴基斯坦、印尼等國也紛紛採取若干程度的限制。我國目前已禁止公部門設備安裝。

人為操弄的熱門影片

就跟其他影音平台一樣，抖音也會推播影片給使用者，但是根據美國媒體《Forbes》的調查，被推播的影片並不全然是由演算法計算的結果。根據抖音內部流出的文件，錄音等資料，發現內部員工可以手動推播影片。也就是說，抖音可以決定讓那些影片變得熱門。

那麼，抖音到底會手動讓哪些影片變熱門？「就是中共希望我們看到的東西。」陳方隅說，抖音有時會突然出現許多解放軍跟民眾溫馨互動的影片，就是典型中國大外宣的內容。除了手動推播之外，抖音內部人員也可以手動篩選，刪除所有不利中共的影片。例如去年年底中國發生的「白紙運動」，在抖音上面就找不到任何相關的資訊。

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Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝
陳方隅表示，在抖音只會看到中國好的一面，所有批評中國的資訊都會被刪除

個資不斷外流

所有社群平台都會收集使用者的個資，問題在於：誰有權限使用這些資料？抖音執行長周受資在國會的聽證會中表示，使用者的資料都是存放在美國公司，不會有任何政府使用內部的資料。但陳方隅指出，根據中國的法律，只要是中國的公司，都必須隨時應政府要求交出使用者資料。

美國媒體《BuzzFeed》的報導指出，抖音的使用者個資不斷被中國工程師取用；並且，在抖音的內部文件中，美國的工程師直接稱呼北京的工程師為「老闆」。可以看出，不管抖音的資料存在哪裡，中國的總公司都可以取用。

根據《Forbes》的報導，抖音透過使用者資料來監視媒體記者。英國媒體《衛報》也指出，抖音承認監視使用者。今年四月，抖音更因違規取用兒童個資而被罰款1270萬英鎊。

越多個資外流，假訊息越有效

淡江大學國略所助理教授林穎佑表示，從社會大眾開始關注假訊息議題至今，已有四、五年的時間。儘管民眾的媒體識讀能力已經逐步成長，但誤信假訊息的依然大有人在。原因在於：假訊息也不斷在進化中。

中國製作的假訊息在用字遣詞上越來越接近台灣，而且會透過名人效應來加強可信度。相對過往以文字為主的假訊息，現在則使用越來越多的圖像，因為面對查核軟體，圖像迴避軟體辨識的機率更高。此外，還有錄音檔的假訊息，能夠規避更多的傳統反制技術。

他說，現在假訊息之所以受到高度關注，是因為在資訊科技跟行銷心理學的推波助瀾下，假訊息的效力大幅提升，能夠對特定的受眾進行精準打擊。當中國大量收集民眾個資並加以分析，就能更加有效地製作「客製化」的假訊息，針對目標受眾進行投放。許多國家之所以禁用抖音等中國製作的資訊產品，原因便在此。

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Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 陳洧農攝
林穎佑將認知作戰比喻為黑魔法：「要學黑魔法防禦術之前，要先了解什麼黑魔法。」

台灣的假訊息和認知作戰狀況到底有多嚴重？台灣民主實驗室前副執行長曾柏瑜表示，台灣民主實驗室是研究認知作戰和資訊戰的智庫，曾針對全球82個國家進行「中國滲透指標」的檢測。台灣在「媒體」和「社會」兩項指標上位居全球第一。而在美國非營利組織「自由之家」的「北京媒體影響力」調查報告中，台灣也受到最密集的影響。

「相信假訊息」是一件平凡的事

曾柏瑜說，民主實驗室在每次選舉後都會做出口民調，調查假訊息對選民的影響。去年的研究發現，民眾還是認為選舉受假訊息影響非常嚴重，但是其中只有三至四成的選民會進行查核。而在查核的人當中，進行「無效查核」的人多達三成。何謂無效查核？就是在遇到可疑訊息時，向自己的同溫層進行查核。


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