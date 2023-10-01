抖音一響，認知作戰開打：銳實力的目標就是所謂的「說好中國故事，說壞民主故事」
我們想讓你知道的是
黃兆年表示，資訊操作或認知作戰的運作模式，可以理解為「銳實力」的典型案例，而中國的認知作戰不外乎傳遞兩個訊息：「中國很棒」跟「民主很爛」。因此只要在攝取資訊時意識到這一點，就能辨別中國資訊操弄的話術。
文：陳洧農
曾柏瑜：「沒有人承認自己被假訊息騙。」
認知作戰的情況在台灣到底有多嚴重？抖音在其中又扮演了什麼樣的角色？
台灣公共策益舉辦座談「抖音一響父母白養？假訊息與認知戰真的很嚴重嗎？」，邀請到陳方隅、曾柏瑜、黃兆年、林穎佑、董思齊共同與談，並由台灣韜略策進學會副秘書長吳瑟致擔任主持人，探討認知戰與假訊息對台灣的影響。內容包括：抖音的各種危害、個資外流的嚴重性、因應認知作戰的方式等。
不可忽視的抖音現象
台灣智庫副執行長董思齊表示，抖音所代表的短影音，已成為時下青少年溝通的重要形式。2016年，抖音推出後，以其上傳便利、後製容易等優點，顛覆過去社群媒體以圖文為主的傳播模式，席捲了這個世代的年輕人。
抖音的成功使得其他社群平台紛紛跟進，但先行者的優勢已經使其成為世上最多年輕人使用的影音平台。然而，抖音所帶來的種種疑慮也使得許多國家開始進行管制。英、美、日等先進民主國家都在思考，如何在不傷害言論自由與民主生活的前提下，有系統地立法或使用行政規範來管制抖音。
抖音的魅力讓台灣的政治人物開始使用短影音來和群眾溝通；另一方面，抖音也成為中國政治宣傳與認知作戰的重要管道。在這樣的情境下，以短影音與青年進行有效溝通、有效率地進行事實查核，以及增進公民媒體識讀能力，已經成為政府與社會的重要課題。
世界各國紛紛管制
抖音到底有多紅？東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，抖音在全球有超過10億的活躍用戶、年營收超過120億美金，連YouTube、Facebook等老牌社群媒體只能瞠乎其後。
台灣目前約有五、六百萬的抖音使用者。一份去年的調查顯示，台灣18至24歲的抖音使用者占了33%，25歲至34歲的使用者則佔了30%。到了今年，18至24歲的使用者佔比已經來到四成。在美國，有三分之一的使用者年齡在14歲以下。
由於抖音在各國不斷引起爭議，已經有越來越多的國家對抖音進行管制。美國聯邦政府在超過20個州限制公用設備安裝，今年五月，蒙大拿州全面禁止抖音上架；印度在2020年全面下架抖音。阿富汗、巴基斯坦、印尼等國也紛紛採取若干程度的限制。我國目前已禁止公部門設備安裝。
人為操弄的熱門影片
就跟其他影音平台一樣，抖音也會推播影片給使用者，但是根據美國媒體《Forbes》的調查，被推播的影片並不全然是由演算法計算的結果。根據抖音內部流出的文件，錄音等資料，發現內部員工可以手動推播影片。也就是說，抖音可以決定讓那些影片變得熱門。
那麼，抖音到底會手動讓哪些影片變熱門？「就是中共希望我們看到的東西。」陳方隅說，抖音有時會突然出現許多解放軍跟民眾溫馨互動的影片，就是典型中國大外宣的內容。除了手動推播之外，抖音內部人員也可以手動篩選，刪除所有不利中共的影片。例如去年年底中國發生的「白紙運動」，在抖音上面就找不到任何相關的資訊。
個資不斷外流
所有社群平台都會收集使用者的個資，問題在於：誰有權限使用這些資料？抖音執行長周受資在國會的聽證會中表示，使用者的資料都是存放在美國公司，不會有任何政府使用內部的資料。但陳方隅指出，根據中國的法律，只要是中國的公司，都必須隨時應政府要求交出使用者資料。
美國媒體《BuzzFeed》的報導指出，抖音的使用者個資不斷被中國工程師取用；並且，在抖音的內部文件中，美國的工程師直接稱呼北京的工程師為「老闆」。可以看出，不管抖音的資料存在哪裡，中國的總公司都可以取用。
根據《Forbes》的報導，抖音透過使用者資料來監視媒體記者。英國媒體《衛報》也指出，抖音承認監視使用者。今年四月，抖音更因違規取用兒童個資而被罰款1270萬英鎊。
越多個資外流，假訊息越有效
淡江大學國略所助理教授林穎佑表示，從社會大眾開始關注假訊息議題至今，已有四、五年的時間。儘管民眾的媒體識讀能力已經逐步成長，但誤信假訊息的依然大有人在。原因在於：假訊息也不斷在進化中。
中國製作的假訊息在用字遣詞上越來越接近台灣，而且會透過名人效應來加強可信度。相對過往以文字為主的假訊息，現在則使用越來越多的圖像，因為面對查核軟體，圖像迴避軟體辨識的機率更高。此外，還有錄音檔的假訊息，能夠規避更多的傳統反制技術。
他說，現在假訊息之所以受到高度關注，是因為在資訊科技跟行銷心理學的推波助瀾下，假訊息的效力大幅提升，能夠對特定的受眾進行精準打擊。當中國大量收集民眾個資並加以分析，就能更加有效地製作「客製化」的假訊息，針對目標受眾進行投放。許多國家之所以禁用抖音等中國製作的資訊產品，原因便在此。
台灣的假訊息和認知作戰狀況到底有多嚴重？台灣民主實驗室前副執行長曾柏瑜表示，台灣民主實驗室是研究認知作戰和資訊戰的智庫，曾針對全球82個國家進行「中國滲透指標」的檢測。台灣在「媒體」和「社會」兩項指標上位居全球第一。而在美國非營利組織「自由之家」的「北京媒體影響力」調查報告中，台灣也受到最密集的影響。
「相信假訊息」是一件平凡的事
曾柏瑜說，民主實驗室在每次選舉後都會做出口民調，調查假訊息對選民的影響。去年的研究發現，民眾還是認為選舉受假訊息影響非常嚴重，但是其中只有三至四成的選民會進行查核。而在查核的人當中，進行「無效查核」的人多達三成。何謂無效查核？就是在遇到可疑訊息時，向自己的同溫層進行查核。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！