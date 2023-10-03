中國半導體製程技術突破，但錢不夠用恐怕是「晶片自主」的最大障礙
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中國的科學家們宣稱已經初步掌握了利用粒子加速器生產先進晶片的相關技術。如果成功，將意味著中國可以擺脫美國的制裁，真正走上晶片自產的道路。但同時，低迷的經濟，也讓中國晶片研發產業面臨「貧血」的困境。
文：德國之聲中文網
中國科學家宣佈計劃構建一個由粒子加速器驅動的巨型晶片工廠，這項前所未有的技術將有可能使中國在半導體晶片行業中超越美國的制裁，並成為新的行業領導者。
據香港媒體《南華早報》報導，中國清華大學的研究團隊正在與雄安新區政府積極討論選定建設地點，為粒子加速器驅動的巨型晶片工廠這個前沿計畫提供支持。與像荷蘭這樣的參與者不同，中國的計畫力求通過在單一加速器周圍，建立多台微影機的巨大工廠來實現高精密晶片的本地化生產。
新型發光機制SSMB
相關報導稱，團隊的研究基於一個名為穩態微束（SSMB）的新型發光機制。這一理論首先由史丹佛大學的趙午教授及其學生萊特納（Daniel Ratner）於2010年提出。
2017年，清華大學的唐傳祥教授組建了一個專門的研究團隊來進一步探索此技術。該團隊首次在德國柏林的計量光源實驗室（Metrological Light Source）進行了驗證實驗。2019年，這一實驗取得了成功，並於2021年在《自然》雜誌上發表了一篇相關論文。
SSMB理論利用加速過程中釋放的帶電粒子能量作為光源。穩態微束與目前ASML公司的極紫外光微影（EUV）技術相比，是更理想的光源。
報導指出：如果該技術成功，它將促進大量、低成本的晶片製造，有可能將中國推向2奈米（nm）及以下晶片的工業生產領導地位。
團隊領導者、清華大學的唐傳祥教授在一份科研報告中表示：「基於SSMB的EUV光源為我們提供了一個可以替代受制裁技術的選擇。」他強調，為了構建可用的微影系統，需要基於SSMB光源持續的技術創新並與上下游產業合作。
然而，唐教授在清華報告中提到，儘管這種技術為中國提供了一個繞過未來制裁的機會，但要實現完全自主開發的EUV微影機仍有很長的路要走。
技術有了，錢呢？
這一雄心勃勃的計畫突顯了中國在科技創新方面的決心，並預示著半導體行業可能出現的巨大轉變。
但同時，中國整體經濟面臨的巨大下行壓力，也給它在為晶片科研進行融資的過程中，帶來了不小的阻礙。英國《金融時報》近日援引三位消息人士的表態報導稱，中國為支持半導體產業啟動的最具雄心的融資計劃目前遇到了困難。據稱相關融資規模大約為3000億元人民幣（約合410億美元），中國經濟面臨的困境被視為主要原因。
報導稱，北京最近批准了「國家集成電路產業投資基金」（也稱為「大基金」）的第三輪融資方案。自2014年成立以來，該基金對推動中國半導體產業的增長起到了關鍵作用，也是習近平主席推動技術自給自足的關鍵工具之一。
該基金在其前兩輪中分別籌集了1390億元和2000億元的資金，並支持中國半導體行業領軍者進行研發投資。目前尚不清楚，上面提及的粒子加速器光源晶片工廠計畫的研發資金，是否也來自於此。
「更為謹慎」的投資方
但如今，瞭解情況的三名消息人士向《金融時報》透露：由於經濟放緩，負責這一計畫的工業和訊息化部在從地方政府和國有企業籌資時遇到了困難。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行管制措施結束後，經濟的緩慢恢復對地方政府造成了經濟壓力，部分地方政府面臨嚴重的債務問題，使其在投資上變得「更為謹慎」。
在大基金的第一和第二輪中，財政部是最大的出資方，分別提供了超過44％和近15％的資金。北京鼓勵中國企業參與並利用其專長來幫助確定晶片領域可能的國家領軍者。
基金在第二階段已採取了更為謹慎的策略。據《金融時報》的分析，當時籌集的金額中有超過30％用於首輪參與企業的後續融資。
自去年7月以來，與基金關聯的10多名高管已被調查，這也影響了投資節奏和市場信心。
儘管面臨這些挑戰，大基金仍在努力堅守五年的籌資計劃。策緯諮詢公司（Trivium China）的分析師包凌豪向《金融時報》表示：「是時候進行下一輪了。不這麼做會損害市場信心。」
三名知情人士表示，最新一輪的資金將主要用於晶片製造設備，之前兩輪則重點關注了半導體制造。
由於美國及其盟友在過去一年加大了對先進半導體生產設備出口到中國的限制，包括長江存儲等中國領先的存儲晶片製造商不得不更多地依賴國內設備。
關於此事，中國國務院新聞辦公室、工業和訊息化部以及國家集成電路產業投資基金均未回應《金融時報》的評論請求。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：「中國芯」真的要「遙遙領先」？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
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