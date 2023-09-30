輕颱「小犬」發布陸警機率高，東北部將有局部大雨，建議南台東先防颱

東北部受東北風影響水氣稍增，將有局部大雨

（中央社）中央氣象署表示，今（30）天台灣附近為東北風環境，水氣稍增加，尤其迎風面東北部雲量較多，有不定時短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，桃園以北地區也有局部短暫陣雨。

花東地區、恆春半島及馬祖則有零星短暫陣雨，新竹以南地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區亦有局部較大雨勢發生機率，建議外出攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署表示，各地高溫普遍為32至34度，其中苗栗地區有36度高溫發生機率，南部近山區平地亦有35度高溫出現的可能，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨低溫約為25至27度。

10月2日之前適逢天文大潮，新北至雲林沿海低窪地區及澎金馬於漲潮期間注意防範海水倒灌。

此外，原先在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天清晨2點增強為今（2023）年第14號輕度颱風「小犬」，中心距離鵝鑾鼻東南東方約1480公里，往西北西方向進行，氣象署正密切注意中。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

輕颱小犬生成，10/4後影響台灣東半部降雨增加

（中央社）根據中央氣象署訊息，輕度颱風「小犬」生成，今天凌晨2時中心位置在北緯15.5度，東經133.0度，以每小時12公里速度向西北西進行，依照目前路徑發布陸警機率高。

氣象署發布颱風形成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第14號（國際命名：KOINU，中文譯名：小犬），預測朝西北西轉西北移動，請注意氣象署發布最新颱風動態。

氣象署預報員趙竑今天告訴《中央社》記者，依照最新路徑，小犬發布陸警機率高，未來預估受到北方冷空氣影響，10月3日前會朝西北前進，冷空氣減弱後就會往西，也就是巴士海峽方向移動。

趙竑指出，4日後就會開始受到小犬颱風影響，目前確定的是東半部降雨會增加，北部跟中南部的影響程度則要視小犬的路徑而定。

氣象站：建議南台東預先防颱

（中央社）颱風「小犬」生成，中央氣象署台東氣象站今天表示，依目前路徑，建議台東南端鄉鎮能夠預先做好防颱準備。

根據中央氣象署今早訊息，輕度颱風「小犬」生成，今天凌晨2時中心位置在北緯15.5度，東經133.0度，以每小時12公里速度向西北西進行，依照目前路徑發布陸警機率高。

台東氣象站主任黃嘉美今天在媒體群組貼文表示，颱風小犬目前預測路徑較為一致，但速度略有些差異，大約4日晚間開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地，歐洲模式的資料也是顯示4日晚上會開始接近陸地。

黃嘉美說，建議台東較為南端的鄉鎮（達仁、大武、金峰、太麻里4鄉鎮）能夠預先做防颱準備。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航