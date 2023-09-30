輕颱「小犬」發布陸警機率高，東北部將有局部大雨，建議南台東先防颱
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輕颱「小犬」今（30）日凌晨，從原先在菲律賓海東側的熱帶性低氣壓，增強為今年第14號輕度颱風「小犬」，並以每小時12公里速度向西北西前進。依目前路徑發布陸警機率高，預計東北部將有局部大雨，氣象站也建議南台東先做好防颱準備。
東北部受東北風影響水氣稍增，將有局部大雨
（中央社）中央氣象署表示，今（30）天台灣附近為東北風環境，水氣稍增加，尤其迎風面東北部雲量較多，有不定時短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，桃園以北地區也有局部短暫陣雨。
花東地區、恆春半島及馬祖則有零星短暫陣雨，新竹以南地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區亦有局部較大雨勢發生機率，建議外出攜帶雨具備用。
氣溫方面，氣象署表示，各地高溫普遍為32至34度，其中苗栗地區有36度高溫發生機率，南部近山區平地亦有35度高溫出現的可能，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨低溫約為25至27度。
10月2日之前適逢天文大潮，新北至雲林沿海低窪地區及澎金馬於漲潮期間注意防範海水倒灌。
此外，原先在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天清晨2點增強為今（2023）年第14號輕度颱風「小犬」，中心距離鵝鑾鼻東南東方約1480公里，往西北西方向進行，氣象署正密切注意中。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
輕颱小犬生成，10/4後影響台灣東半部降雨增加
（中央社）根據中央氣象署訊息，輕度颱風「小犬」生成，今天凌晨2時中心位置在北緯15.5度，東經133.0度，以每小時12公里速度向西北西進行，依照目前路徑發布陸警機率高。
氣象署發布颱風形成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第14號（國際命名：KOINU，中文譯名：小犬），預測朝西北西轉西北移動，請注意氣象署發布最新颱風動態。
氣象署預報員趙竑今天告訴《中央社》記者，依照最新路徑，小犬發布陸警機率高，未來預估受到北方冷空氣影響，10月3日前會朝西北前進，冷空氣減弱後就會往西，也就是巴士海峽方向移動。
趙竑指出，4日後就會開始受到小犬颱風影響，目前確定的是東半部降雨會增加，北部跟中南部的影響程度則要視小犬的路徑而定。
氣象站：建議南台東預先防颱
（中央社）颱風「小犬」生成，中央氣象署台東氣象站今天表示，依目前路徑，建議台東南端鄉鎮能夠預先做好防颱準備。
根據中央氣象署今早訊息，輕度颱風「小犬」生成，今天凌晨2時中心位置在北緯15.5度，東經133.0度，以每小時12公里速度向西北西進行，依照目前路徑發布陸警機率高。
台東氣象站主任黃嘉美今天在媒體群組貼文表示，颱風小犬目前預測路徑較為一致，但速度略有些差異，大約4日晚間開始影響東南部海面跟東半部恆春半島陸地，歐洲模式的資料也是顯示4日晚上會開始接近陸地。
黃嘉美說，建議台東較為南端的鄉鎮（達仁、大武、金峰、太麻里4鄉鎮）能夠預先做防颱準備。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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