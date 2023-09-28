德國聯手波蘭、捷克加強邊境管制措施，應對非法移民激增並打擊人口販運

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）27日宣布，德國將和波蘭和捷克一同實施新的邊境管制措施，以遏止尋求庇護者的湧入。這項新措施主要將針對數量大幅成長的偷渡者與人口販子，並表示應採取更多措施來保護歐盟現行脆弱的開放邊境制度。

德國各市政府呼籲提供更多資金來應對難民的湧入，並指出目前住宿和服務等資源的緊張程度讓人想起了2015年，當時德國接收了超過100萬名逃離中東戰火的難民。

非法入境德國人數激增，新措施擬針對人口販子

德國領導人現正面臨越來越大的壓力，因為要打擊人數越來越多的尋求庇護者，其中許多人現在正跨越波蘭和捷克的邊境。根據《路透社》，德國官方數據顯示，2023年的前7個月，德國首次尋求庇護的申請人數增加了78%。而警方數據顯示，8月登記的非法入境德國的人數已達1萬4701人，比去（2022）年同期增加66%。

費瑟表示，如果不能成功地更好地保護外部邊界，那麼歐盟內部開放的邊界就會面臨危險。而根據《政客》和《CNN》，德國警方將立即延偷渡路線，在和波蘭、捷克接壤的邊境上實施「靈活、彈性的抽查」（flexible spot checks）與流量控制。費瑟並且補充，這些控制措施將在不同的過境點之間交替進行，以打擊人口販運者，因他們協助了四分之一移民非法入境德國，但這也旨在盡可能減少對人民和經濟的影響。

費瑟補充道，德國希望透過機動的控制措施，防止人口販子的迴避行為，而這些措施將與波蘭和捷克共同合作啟動。捷克警察局長馮德拉塞克（Martin Vondrasek）表示，捷克警方加強了對斯洛伐克邊境以及通往德國的高速公路的隨機檢查。

在宣布這一消息的同時，費瑟也提出了在與波蘭和捷克這2個東部鄰國的邊境實施固定管制的可能性，而根據申根地區的規定，這種措施只能是臨時和例外的。因2015至2016年間，歐洲主要經濟體接納了約100萬民難民後遺留的措施，南部臨近奧地利邊境的巴伐利亞州（Bavaria）是德國目前唯一實施固定邊境管制的地區。

移民問題引發德國州選舉前與波蘭的政治風暴

最近幾週，移民問題也因一系列即將舉行的州選舉，再次成為德國政壇的熱門話題。距離傳統保守派大本營巴伐利亞州和中部黑森州（Hesse）的選舉還有不到2週的時間，極右翼希望在這些選舉中擴大其影響力，這可能會讓蕭茲所屬的的中左翼聯盟面臨考驗。

在上週末巴伐利亞州的政治集會上，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將邊境危機與涉嫌以簽證換取賄賂的醜聞聯繫起來，該醜聞轟動了波蘭的反移民政府。蕭茲在紐倫堡向人群表示，他不希望波蘭只是簡單地讓人們通過，然後再去議論德國的庇護政策。他並且要求波蘭政府澄清最近關於波蘭領事館官員向非洲和亞洲發放大量簽證、以賄賂換取歐盟准入的指控。

波蘭右翼的法律與公正黨（Prawo i Sprawiedliwość, PiS）成員，對蕭茲暗示邊境危機與簽證醜聞有關的說法感到憤怒，波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）也要求蕭茲不要發表損害兩國關係的言論。

捷克內政部長拉庫贊（Vít Rakušan）26日表示，捷克警方將在邊境檢查上與德國警方合作。而費瑟也曾尋求與波蘭進行類似的合作，但尚未達成協議。

除了非法入境人數增加外，德國在過去1年內還接收了約100萬烏克蘭難民。這些難民不包括在庇護申請數字中，因為只要提出申請，他們就會自動獲得庇護。巴伐利亞保守派總理索德（Markus Soeder）在該州大選前，建議將尋求庇護者的人數上限設為每年20萬人，但遭到了費瑟的拒絕。

而最近費瑟自己也在家鄉黑森州展開競選活動，她是該州社會民主黨的頭號候選人。然而她沒有透露太多這項措施的具體細節，並補充說這些資訊可能會落入犯罪網絡的手中。此前，德國警方一直在對邊境進行隨機檢查，而自2015年以來德國一直都對巴伐利亞與奧地利邊境保持固定控制。

蘭佩杜薩島危機，帶出歐洲南部邊境管制問題

歐盟最近一波大幅增加的移民人數，是來自於數千名從北非乘船而來的移民在義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）登陸。2週前，德國表示將暫停與義大利達成有關接收部分抵達者之協議，理由是羅馬沒有遵守爭議已久的規定，即庇護申請應在第一個抵達的歐盟國家處理。而鑑於蘭佩杜薩島危機的發展，費瑟在危機爆發後幾天內便撤回了此協議。

而入境人數的激增，也導致德國與鄰國波蘭關係緊張，波蘭表示可能會引入邊境管制措施。波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）向《路透社》表示，德國現在的這項決定是巴爾幹半島移民路線上活動的結果。

波蘭政府認為，有必要加強歐洲的南部邊境管制，以防止這種情況發生，並強調需要解決歐洲南部的邊境封鎖問題。26日時，華沙在全國大選前幾週，開始對一些穿越斯洛伐克邊境的車輛進行檢查，懷疑它們可能載有非法移民。

而隨著歐洲邊境的移民危機愈演愈烈，《明鏡周刊》（Der Spiegel）本週的封面也提出了「我們會再次成功嗎？」（Will we make it again?）的疑問——這是依據前總理梅克爾（Chancellor Angela Merkel）2015年時說過的一句名言「我們會成功的」（We’ll make it），象徵著她的政府對移民的開放態度。

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核稿編輯：翁世航