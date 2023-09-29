朱家安：國文註釋需要背，因為學的是「死去的詞彙」
我們想讓你知道的是
背註釋枯燥又耗時，但背註釋只是症狀之一而不是病灶本身。背註釋會成為某些國文課的一部分，代表的不只是教學方法的問題，而且是教學內容的問題：國文課需要學生學許多已經死去的詞彙，這些詞彙已經不算通用，大致只能用來解讀和研究文言文。
文：朱家安
從「原核生物」到「正斷層」，從「聯邦制」到「安培」，所有知識領域都會不斷累積新概念來描述世界，所以學知識就得學詞彙，很難避免，每個科目都一樣。但是為什麼大致上只有國文科出現要學生背誦詞彙註釋的爭議？大家提過很多說法，諸如國文課生詞較多、其他評量方式不夠「公正」或者學生語言能力難以應付、教學時間不夠等等。不過在我看來這些現象都來自更根本的原因：只有國文科以不合理的比例要學生學已經死去的詞彙，這些詞彙能讓我們讀懂古代作品，但在當代已經沒有什麼人應用來表達和創作。已經死去的詞彙難以應用，只好背誦。
「背註釋」的實務功能
實務上，國文課裡學生需要背註釋，是因為考試時需要學生說明詞彙的意思來證明自己懂。不是所有學生都有能力用自己的語言說明某個詞彙，所以把給定的註釋背起來是最快的方法。稍微想一下就會發現這種證明自己懂一個詞彙的方式不是很「直接」，例如說，下面這些詞彙你都懂，但你不見得能單靠語言說明它們的意思：
- 扭打
- 指甲
- 可愛
- 藍牙
隨便找個台灣人來，他一定懂怎麼用這些詞，而且用的方式跟你我相似到能溝通無礙，即便如此，他不見得能純靠中文說明這些詞彙的意思。如果國文課的目標是讓台灣人獲得使用中文的能力，能做到這樣早已及格。對我們來說閱讀和運用才是重點，你不會因為某個台灣人無法把「扭打」說明成「互相揪握毆打」而認為他沒有掌握這詞的意思。生活上使用的詞彙，你不見得每個都有辦法說明或解釋其意思，但是你依然會用，而且用起來很順暢沒問題，因為人的語言能力就是如此。
若閱讀和運用才是實務關鍵，那實際上更貼近一個人語言能力的測驗方式應該是閱讀測驗和造句。閱讀測驗不直接關心你是否懂特定的某個詞，而是測驗你是否懂某個詞和上下文搭配之後整體展現的意義。造句也不直接關心你是否懂特定的某個詞，而是測驗你能否寫出一個句子，來展現特定詞彙的常見用法。
順便一提，就算要以中文說明這些詞彙的意思，來檢驗一個人是否懂詞彙，這裡的檢驗標準也在於提供有解釋力的說明，而不是一字不差的把註釋背誦出來。我們都體驗過，有些註釋並沒有說明的效果，只是讓我們知道一個我們不懂意思的詞和另一個我們不懂意思的詞有一樣的意思。若將來有機會，我也會再寫文章分享如何用哲學系的方法來引導學生理解詞彙並提供自己的說明。
死去的詞彙很難用，所以很難學，所以很難教
國文課確實也用閱讀測驗和造句來檢驗人是否懂詞彙，只是這樣一來反而凸顯了問題癥結：在國文課裡，有些需要背誦註釋的詞彙不但不新，而且死去已久：這些詞彙不實際通用，幾乎沒有人用它們來溝通，也幾乎沒有人用它們來創作，它們離應用最接近的時候，是做為中文學者的研究對象。在這種情況下，越要替它們設計應用場景，就越顯尷尬。
以許多人熟悉的國中國文課文〈五柳先生傳〉來說，幾個詞彙註釋：
- 晏然：悠然自得的樣子
- 穿結：形容衣服破爛
- 極：推究
你很難要學生用這些詞造句，因為現代幾乎沒人以這些意思使用這些詞彙。閱讀測驗的處境相差不遠，你很難找到現代通行的文字段落去替這些詞出閱讀測驗，因為這些詞和意思的組合大致只出現在古文裡，這就是詞彙已經死去的意思。
可以比較一下，同樣出自〈五柳先生傳〉，若一個詞彙還活著有人使用，那不管是要出閱讀測驗或者造句，都相當容易：
- 賦詩：創作詩
- 期：期望
- 會意：領悟
再比較一下，也有些詞彙還活著，雖然一般人生活上不會使用，但在學術脈絡裡會使用。像是開頭提到的「原核生物」、「正斷層」、「聯邦制」和「安培」。以我比較熟悉的哲學領域來說，雖然一般人不會使用「證成」（justify）、「命題」（proposition）和「真值條件」（truth condition），但這些詞彙都在學術討論上實際通用，就像一般人使用「扭打」、「指甲」、「可愛」和「藍牙」一樣。哲學系不需要考學生背誦這些詞的註釋，因為這些詞在哲學溝通上都活著，我們能以實際應用的脈絡去檢查學生是否懂這些詞。（不過即便如此，如果一個學生沒有要學哲學，我也不會認為他非得學會這些詞不可）
這也說明問題不在於教師為了教學而提供註釋，而是在於學生為了測驗而被要求提供註釋。詞彙的解釋在教育中常見且必要，不管是教文言文、白話文，還是物理化學，教師若不主動說明生詞的意思，教學都很難有進展。但當我們需要反過來檢驗學生是否懂得詞彙的意思，事情就一翻兩瞪眼：如果這個詞彙大致已經死亡，那我們就不好以應用的方式去檢驗，最後就容易落到要學生背誦註釋。
有些人替背註釋辯護，說學生不見得有能力用自己的語言說明詞彙的意思，因此照樣背誦最公平無爭議。這種反應恰好說明了，以國文科裡的許多生詞來說，其教學目的並不是為了讓學生運用它們，只是要讓學生讀懂特定的幾篇古文。如果目的是運用，那當然非得教到學生會運用為止，輪不到「語言能力不足」、「不夠公平」這類理由出現。
「背註釋」只是症狀而不是病灶本身
背註釋枯燥又耗時，但背註釋只是症狀之一而不是病灶本身。背註釋會成為某些國文課的一部分，代表的不只是教學方法的問題，而且是教學內容的問題：國文課需要學生學許多已經死去的詞彙，這些詞彙已經不算通用，大致只能用來解讀和研究文言文。
當然，一般人在生活上大概也不會常常使用「原核生物」、「正斷層」、「聯邦制」或「安培」這類詞彙，但這些詞彙至少還是活著的學術語言，不像某些文言文詞彙，連學術語言都不算，頂多只是學術語言使用者的研究對象。總之，當一個詞彙已經沒人在用了，自然不能要求學生以使用或操作的方式去習得，只能強硬要求背誦。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心