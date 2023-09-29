中秋烤肉教戰守則：如何判斷食材新鮮度？怎麼做才可以避免烤焦？
我們想讓你知道的是
戶外烤肉缺乏冷藏設備，一定要準備保溫箱、保冰袋把生鮮裝入，才能延長食物保冷，但保冷效果也有限，應盡快烤製、食用，避免在室溫下放太久，再把食材完全烤熟。烤肉最容易漏掉區分生、熟食專用餐具，烤肉夾拿取生肉後，又用來將熟肉翻面，這可千萬不行！
每逢佳節烤肉去！烤肉活動已漸漸和中秋節融為一體，烤肉前號召親友採購烤肉用品，挑選想吃的食材，烤肉食材要怎麼挑選？前置處理食材、烤肉時通常很忙亂，尤其烤肉多在家門口、戶外進行，很容易忽略細節，趁採買、準備前，趕緊送上食材採購與烤肉小密技！
買烤肉食材：豬肉鮮紅、丸子類無異味不死白
前往傳統市場或超市購買，記得留意食材新鮮度，如豬肉應呈現新鮮的鮮紅色，而非久放的暗紅色，海鮮可當日採買。有些人會選購業者先醃製的肉品，挑選有明確品牌來源、成分標示，是篩選的一步。
各式加工食材選擇可信任的來源，挑選零售加工丸子時，先觀察食材外觀及保存狀況，像花枝丸、魚漿丸等顏色不應過於白皙，有可能添加亞硫酸鹽類等漂白而吸引購買，食材是否放在冷藏設備中，不應在室溫下販賣過久。
別忘了挑點蔬菜類，平衡肉類與蔬食，外表不軟塌、水分少者適合烘烤，如玉米筍、青椒、洋蔥、蔥等，而香菇、杏鮑菇、金針菇等菇類，低熱量又具膳食纖維，能幫助消化、腸胃蠕動，務必放入清單中！
烤肉器具、餐具應挑選有明確來源與完整標示者，留意外觀、無材質剝落、刮痕、耐熱度。
烤肉前：食材先切、醃，省時絕招！
烤肉前，在家先完成食材清洗、切塊以及醃肉等前置作業，以免烤肉地點處理食材不便、缺乏乾淨水源。先行使用蒜頭、香料搭配不同醬料等醃漬肉類，除了能讓肉類有多種滋味，先醃好也能增加烤肉時前置作業的速度。
而提前針對肉質醃漬、改善，能避免烤出硬邦邦的肉片，可使用鳳梨、奇異果等果泥，再搭配醬料醃漬，水果中的酵素分解肉類蛋白質，幫助肉質變軟，烤肉時口感更好！
烤肉時：生熟食、餐具不交叉使用
戶外烤肉缺乏冷藏設備，一定要準備保溫箱、保冰袋把生鮮裝入，才能延長食物保冷，但保冷效果也有限，應盡快烤製、食用，避免在室溫下放太久，再把食材完全烤熟。
烤肉最容易漏掉區分生、熟食專用餐具，烤肉夾拿取生肉後，又用來將熟肉翻面，這可千萬不行！為了避免細菌交叉感染導致食物中毒引起嚴重不適，參考作法：
- 分開使用生、熟食的烤肉專用夾，以顏色、明顯貼紙等先行註記
- 生熟食材、餐具「分區」放置
- 生熟食的餐具採用不同材質更易辨別，如生食以紙盤裝，熟食則用一般碗盤承裝
烤肉時：拒絕烤焦！先蒸煮才烤
烤肉時食物烤焦或食材未烤熟都令人擔憂。肉類燒烤後、烤焦時容易產生多環芳香族碳氫化合物等可能致癌物質，烤肉時油脂滴到炭火上也可能產生含致癌物的煙霧，建議多留意狀況，如果食材烤焦，要斷然堅決不食用。
食材需要悶熟或要避免烤焦、油脂滴落，可搭配錫箔紙使用，並多備用錫箔紙與烤架適時替換。較難熟的食材，可在家先「蒸煮」過，再烤製，比較不容易因為久烤而燒焦。
食材烘烤後的中心溫度應達到70度左右，才是烤熟的標準，魚類、海鮮可透過叉子測試是否能穿透而不沾黏餐具上，肉類則多觀察是否烤熟無血水，為了腸胃與健康著想，記得幫自己和親友多點貼心。
烤肉時只要多點警覺和方法，就能吃得開心又安心。如果缺乏烤肉與料理搭配的點子，推薦一道大人味的義式烤羊肉，適合來上一盤吧！暢快團聚與享受的時刻，就靠每個細節的防守喔！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：中秋烤肉防守戰！烤肉食材怎麼挑選？減少烤焦這樣做！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%