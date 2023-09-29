中秋烤肉教戰守則：如何判斷食材新鮮度？怎麼做才可以避免烤焦？

每逢佳節烤肉去！烤肉活動已漸漸和中秋節融為一體，烤肉前號召親友採購烤肉用品，挑選想吃的食材，烤肉食材要怎麼挑選？前置處理食材、烤肉時通常很忙亂，尤其烤肉多在家門口、戶外進行，很容易忽略細節，趁採買、準備前，趕緊送上食材採購與烤肉小密技！

買烤肉食材：豬肉鮮紅、丸子類無異味不死白

前往傳統市場或超市購買，記得留意食材新鮮度，如豬肉應呈現新鮮的鮮紅色，而非久放的暗紅色，海鮮可當日採買。有些人會選購業者先醃製的肉品，挑選有明確品牌來源、成分標示，是篩選的一步。

各式加工食材選擇可信任的來源，挑選零售加工丸子時，先觀察食材外觀及保存狀況，像花枝丸、魚漿丸等顏色不應過於白皙，有可能添加亞硫酸鹽類等漂白而吸引購買，食材是否放在冷藏設備中，不應在室溫下販賣過久。

別忘了挑點蔬菜類，平衡肉類與蔬食，外表不軟塌、水分少者適合烘烤，如玉米筍、青椒、洋蔥、蔥等，而香菇、杏鮑菇、金針菇等菇類，低熱量又具膳食纖維，能幫助消化、腸胃蠕動，務必放入清單中！

烤肉器具、餐具應挑選有明確來源與完整標示者，留意外觀、無材質剝落、刮痕、耐熱度。

烤肉前：食材先切、醃，省時絕招！

烤肉前，在家先完成食材清洗、切塊以及醃肉等前置作業，以免烤肉地點處理食材不便、缺乏乾淨水源。先行使用蒜頭、香料搭配不同醬料等醃漬肉類，除了能讓肉類有多種滋味，先醃好也能增加烤肉時前置作業的速度。

而提前針對肉質醃漬、改善，能避免烤出硬邦邦的肉片，可使用鳳梨、奇異果等果泥，再搭配醬料醃漬，水果中的酵素分解肉類蛋白質，幫助肉質變軟，烤肉時口感更好！

烤肉時：生熟食、餐具不交叉使用

戶外烤肉缺乏冷藏設備，一定要準備保溫箱、保冰袋把生鮮裝入，才能延長食物保冷，但保冷效果也有限，應盡快烤製、食用，避免在室溫下放太久，再把食材完全烤熟。

烤肉最容易漏掉區分生、熟食專用餐具，烤肉夾拿取生肉後，又用來將熟肉翻面，這可千萬不行！為了避免細菌交叉感染導致食物中毒引起嚴重不適，參考作法：

分開使用生、熟食的烤肉專用夾，以顏色、明顯貼紙等先行註記 生熟食材、餐具「分區」放置 生熟食的餐具採用不同材質更易辨別，如生食以紙盤裝，熟食則用一般碗盤承裝

烤肉時：拒絕烤焦！先蒸煮才烤

烤肉時食物烤焦或食材未烤熟都令人擔憂。肉類燒烤後、烤焦時容易產生多環芳香族碳氫化合物等可能致癌物質，烤肉時油脂滴到炭火上也可能產生含致癌物的煙霧，建議多留意狀況，如果食材烤焦，要斷然堅決不食用。

食材需要悶熟或要避免烤焦、油脂滴落，可搭配錫箔紙使用，並多備用錫箔紙與烤架適時替換。較難熟的食材，可在家先「蒸煮」過，再烤製，比較不容易因為久烤而燒焦。

食材烘烤後的中心溫度應達到70度左右，才是烤熟的標準，魚類、海鮮可透過叉子測試是否能穿透而不沾黏餐具上，肉類則多觀察是否烤熟無血水，為了腸胃與健康著想，記得幫自己和親友多點貼心。

烤肉時只要多點警覺和方法，就能吃得開心又安心。如果缺乏烤肉與料理搭配的點子，推薦一道大人味的義式烤羊肉，適合來上一盤吧！暢快團聚與享受的時刻，就靠每個細節的防守喔！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：中秋烤肉防守戰！烤肉食材怎麼挑選？減少烤焦這樣做！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九