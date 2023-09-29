註冊成為用戶後，對JPEX事件的10點看法

自從9月13日證監會點名批評JPEX並無申請牌照，且經營手法有眾多可疑之處，至今（28日）警方拘捕15人，接獲2407人報案，涉款近15億港元。

很多人奇怪，我為甚麼對JPEX事件不發一言，明明無論事件的範疇還是地理位置，似乎都是我的「地盤」。我的確是基於一些考量不熱衷於討論JPEX，但既然社群再三問及，我還是決定「不回應地」回應一下。再說，這可是流量密碼啊（迷之聲：你已經慢了一週，流量早就跑光啦）

零、我剛註冊為JPEX用戶並入金

我說過「讀萬卷書不如直接上路」，強調學習區塊鏈的最佳方法是使用它，很難接受自己去評論沒有用過的產品，於是乾脆跑跑流程，親身體驗一下。這次搞不好是直接走上黃泉之路，我就不建議大家輕易嘗試了。

我透過Cloudflare WARP 1.1.1.1 VPN使用香港IP，成功打開JPEX網站，以郵件註冊，收到驗證碼並完成新帳號註冊。登錄後首個畫面是「DAO持份者分紅方案」公投，我選了No並成功投票，這點跟網上說投No會返回原點讓用戶重新投票不同，可能是官方已經修正。我再嘗試入金0.0001 ETH，約5分鐘後版面更新，顯示我的資產，但一直沒收到確認郵件；再然後，我以market order把資產全數兌換成0.15902567 USDT。

整個過程，界面清晰合理，用戶體驗流暢，無須認證身分，就能以香港IP使用。

圖片由作者提供

一、DHK dao 社群兩年前開始提醒公眾警惕JPEX

有參與DHK dao Telegram群組的都知道，每隔一段時間就有成員提醒大家小心JPEX，討論始於2021年，當時有成員提出JPEX的疑點並請社群小心。希望DHK dao的成員，這次都能逃過一劫。

我不是要跑出來領功，此事我一點功勞都沒有，我從不清楚JPEX是甚麼，對事件一直是CD-ROM的態度，只讀不寫。警惕JPEX是社群的力量，榮耀歸於社群。

二、我只知JPEG，對JPEX的認識近零

我兩年來沒討論過JPEX，最主要的原因是不懂，既不知道它的創辦人是誰，又不知道在哪裡註冊，更不知道有沒有幕後投資方之類，總之，我知道的並不比普羅大眾多，搞不好更少。不認識就不寫，這是我的基本原則。

藉此事件，希望能再次提醒KOL「只重KO不重L」，不懂就別談，哪怕它是流量密碼，更不要輕易代言，「永遠記得影響力是工具而不是終點，影響越大，責任越大，好好運用，改善世界。」

三、哀莫大於沒人討論

做內容、賣產品、提供服務的人都知道，正評固然好，但就算是負評都有助提升品牌熱度，令社會有所關注，產生宣傳效果；小打小鬧當幫忙，最懂得經營社群的，甚至會找人配合批評自己，然後氣定神閒讀出公關事前準備的回應，政策上做些小調整，營造接納社會的質疑，而且已經完美解決的良好形象。至於哪些組織懂得而且有海量資源做這種事，我不敢說，免得違法。

哀莫大於沒人討論，你有見過主流媒體、普羅大眾評論「區塊鏈社會學」，哪怕是批評嗎？搞不好那就是我一臉哀愁的原因了。對待壞產品，要不就拿出確鑿證據，否則，冷待可能是更好的方法。

四、Don't Trust. Verify.

我也不是沒有想過，如果自己更努力去做公眾教育，是否就能幫到更多人避開這個伏。

撫心自問，我已經盡了最大努力講解自主管理資產的理念、原理和方法，比如剛好三年前在《蘋果日報》發表的文章〈選擇題：保命靠黃金還是24個英文字？〉，就是討論以助記詞管理個人資產；此外，我也多番解釋依賴體制管理資產的缺點（也不是說沒有好處，但用不著我去講），並分享自身在這個轉化過程中的種種疑惑與體會，相關文章很多，大都收錄在《所謂「我不投資」，就是all in在法定貨幣》。

你問，我就不能跳過理念直接說答案，列出可靠的交易所麼？我有列舉過較可靠的交易所，但不能苟同跳過解釋，叫大家「總之用這間就對了」，況且一刻可靠不代表一直可靠，用戶需要持續評估。我知道不少人的確不想要解釋，就是純粹想要答案，但這份態度正正跟我主張的「Don't trust. Verify」背道而馳，即使大家說「得啦，信得過你啦」，即使我有能力叫大家總之用某某就對了，我都不會因此而高興，並拒絕使用這份能力。

五、離地深入骨子裡

你又問，我就不能別那麼離地，改用「正常人」接收資訊的方式，談「正常人」有興趣的話題麼？大家只是想買幣而已，想賺錢是人之常情。

這是個好問題，我也經常問自己，能不能以比如YouTube、Podcast、懶人包等方式呈現文章表達的概念。我的答案是，可以嘗試，不過我個人既沒有能力，也沒有時間。但是，我一向以CC-BY公開授權文章，任何人都可以拿去remix，為甚麼就非我不可呢，比如上月TTS fighter文音戰士就把我的週報以AI朗讀製作成YouTube，相對於忿恨內容「被盜」，我只覺很棒，世界本來就該如此。

載體離地可說是我力有不逮，內容離地卻是我有意為之，甚至是我的核心主張。這裡說的「離地」，不是指住豪宅開名車吃高檔餐廳（你比我生活樸素、熟悉巴士線路和熱衷小店再說我離地也不晚），而是「離開地表政權的管轄範圍」，拋開傳統的觀念，避免依賴體制，以區塊鏈等分散式技術去持有資產、出版內容、體現民主。