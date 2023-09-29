註冊成為用戶後，對JPEX事件的10點看法
我們想讓你知道的是
很多人有公司規模越大越可靠的定見，認為貌似巨型的交易所一定比貌似蚊型的找換店可靠，先不說巨型和蚊型很可能是錯覺，就算是實情，找換店都會比交易所可靠得多，因為主要風險源自資產託管，你把資產委托交易所管理，當它胡亂拿你的資產去投資然後輸光、（自稱）被駭、跑路或乾脆裝死，你都不能取回託管的資產，但是找換店純綷銀貨兩訖，沒有託管元素。
自從9月13日證監會點名批評JPEX並無申請牌照，且經營手法有眾多可疑之處，至今（28日）警方拘捕15人，接獲2407人報案，涉款近15億港元。
很多人奇怪，我為甚麼對JPEX事件不發一言，明明無論事件的範疇還是地理位置，似乎都是我的「地盤」。我的確是基於一些考量不熱衷於討論JPEX，但既然社群再三問及，我還是決定「不回應地」回應一下。再說，這可是流量密碼啊（迷之聲：你已經慢了一週，流量早就跑光啦）
零、我剛註冊為JPEX用戶並入金
我說過「讀萬卷書不如直接上路」，強調學習區塊鏈的最佳方法是使用它，很難接受自己去評論沒有用過的產品，於是乾脆跑跑流程，親身體驗一下。這次搞不好是直接走上黃泉之路，我就不建議大家輕易嘗試了。
我透過Cloudflare WARP 1.1.1.1 VPN使用香港IP，成功打開JPEX網站，以郵件註冊，收到驗證碼並完成新帳號註冊。登錄後首個畫面是「DAO持份者分紅方案」公投，我選了No並成功投票，這點跟網上說投No會返回原點讓用戶重新投票不同，可能是官方已經修正。我再嘗試入金0.0001 ETH，約5分鐘後版面更新，顯示我的資產，但一直沒收到確認郵件；再然後，我以market order把資產全數兌換成0.15902567 USDT。
整個過程，界面清晰合理，用戶體驗流暢，無須認證身分，就能以香港IP使用。
一、DHK dao 社群兩年前開始提醒公眾警惕JPEX
有參與DHK dao Telegram群組的都知道，每隔一段時間就有成員提醒大家小心JPEX，討論始於2021年，當時有成員提出JPEX的疑點並請社群小心。希望DHK dao的成員，這次都能逃過一劫。
我不是要跑出來領功，此事我一點功勞都沒有，我從不清楚JPEX是甚麼，對事件一直是CD-ROM的態度，只讀不寫。警惕JPEX是社群的力量，榮耀歸於社群。
二、我只知JPEG，對JPEX的認識近零
我兩年來沒討論過JPEX，最主要的原因是不懂，既不知道它的創辦人是誰，又不知道在哪裡註冊，更不知道有沒有幕後投資方之類，總之，我知道的並不比普羅大眾多，搞不好更少。不認識就不寫，這是我的基本原則。
藉此事件，希望能再次提醒KOL「只重KO不重L」，不懂就別談，哪怕它是流量密碼，更不要輕易代言，「永遠記得影響力是工具而不是終點，影響越大，責任越大，好好運用，改善世界。」
三、哀莫大於沒人討論
做內容、賣產品、提供服務的人都知道，正評固然好，但就算是負評都有助提升品牌熱度，令社會有所關注，產生宣傳效果；小打小鬧當幫忙，最懂得經營社群的，甚至會找人配合批評自己，然後氣定神閒讀出公關事前準備的回應，政策上做些小調整，營造接納社會的質疑，而且已經完美解決的良好形象。至於哪些組織懂得而且有海量資源做這種事，我不敢說，免得違法。
哀莫大於沒人討論，你有見過主流媒體、普羅大眾評論「區塊鏈社會學」，哪怕是批評嗎？搞不好那就是我一臉哀愁的原因了。對待壞產品，要不就拿出確鑿證據，否則，冷待可能是更好的方法。
四、Don't Trust. Verify.
我也不是沒有想過，如果自己更努力去做公眾教育，是否就能幫到更多人避開這個伏。
撫心自問，我已經盡了最大努力講解自主管理資產的理念、原理和方法，比如剛好三年前在《蘋果日報》發表的文章〈選擇題：保命靠黃金還是24個英文字？〉，就是討論以助記詞管理個人資產；此外，我也多番解釋依賴體制管理資產的缺點（也不是說沒有好處，但用不著我去講），並分享自身在這個轉化過程中的種種疑惑與體會，相關文章很多，大都收錄在《所謂「我不投資」，就是all in在法定貨幣》。
你問，我就不能跳過理念直接說答案，列出可靠的交易所麼？我有列舉過較可靠的交易所，但不能苟同跳過解釋，叫大家「總之用這間就對了」，況且一刻可靠不代表一直可靠，用戶需要持續評估。我知道不少人的確不想要解釋，就是純粹想要答案，但這份態度正正跟我主張的「Don't trust. Verify」背道而馳，即使大家說「得啦，信得過你啦」，即使我有能力叫大家總之用某某就對了，我都不會因此而高興，並拒絕使用這份能力。
五、離地深入骨子裡
你又問，我就不能別那麼離地，改用「正常人」接收資訊的方式，談「正常人」有興趣的話題麼？大家只是想買幣而已，想賺錢是人之常情。
這是個好問題，我也經常問自己，能不能以比如YouTube、Podcast、懶人包等方式呈現文章表達的概念。我的答案是，可以嘗試，不過我個人既沒有能力，也沒有時間。但是，我一向以CC-BY公開授權文章，任何人都可以拿去remix，為甚麼就非我不可呢，比如上月TTS fighter文音戰士就把我的週報以AI朗讀製作成YouTube，相對於忿恨內容「被盜」，我只覺很棒，世界本來就該如此。
載體離地可說是我力有不逮，內容離地卻是我有意為之，甚至是我的核心主張。這裡說的「離地」，不是指住豪宅開名車吃高檔餐廳（你比我生活樸素、熟悉巴士線路和熱衷小店再說我離地也不晚），而是「離開地表政權的管轄範圍」，拋開傳統的觀念，避免依賴體制，以區塊鏈等分散式技術去持有資產、出版內容、體現民主。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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