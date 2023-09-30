數位科技如何應用於舞台？安娜琪舞蹈劇團藝術總監謝杰樺，談AI與身體的融合
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安娜琪舞蹈劇團藝術總監謝杰樺以「理性與身體圖像：科技與創作如何共舞」為題，透過梳理過往作品，分享數位科技應用於舞台上，以及創作過程中的技術創新和合作的實驗與挑戰。
文：黃上容（數位藝術基金會）
國家兩廳院（以下簡稱兩廳院）從2018年開始開始了數位轉型，從內部的劇場展演系統、場地租用申請服務，一直到外部售票系統的建立，積極進行一連串的改變。近三年的疫情更進一步加速兩廳院在科技與藝術創作上的融合，思考如何讓兩廳院為表演團隊最強而有力的支援與後盾。
為了將積累的製作經驗轉化成實際應用的工作方法，同時梳理台灣科技表演藝術的現況，兩廳院於8/24（四）起至9/1（五）為止，於國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」。
除了分享5G技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理台灣科技表演藝術的現況與發展。系列講座並與數位藝術基金會合作側記，希望能為劇場的數位化歷程留下文字足跡。
講座第二場邀請安娜琪舞蹈劇團藝術總監謝杰樺以「理性與身體圖像：科技與創作如何共舞」為題，透過梳理過往作品，分享數位科技應用於舞台上，以及創作過程中的技術創新和合作的實驗與挑戰。
超越媒材的實驗──創新科技與身體藝術的結合
成立於2010年的安娜琪舞蹈劇場以當代舞蹈為主要表現形式，藝術總監謝杰樺擁有建築和舞蹈的雙重跨界藝術背景，善於將空間概念與科技媒材相結合，並將它們融入舞蹈和身體創作之中，賦予跨界舞蹈作品獨特的藝術性。在這場講座裡，謝杰樺以舞蹈和科技之間的互動為主題，分享理性與感性之間的交互作用，以及這樣的交互如何創造出新的實踐。
謝杰樺提到，安娜琪舞蹈劇場創團至今已有14年，在這段時間裡一直致力於探索舞蹈和科技的結合，並透過實驗來突破傳統藝術形式的界限。科技在舞蹈中的應用通常涉及新的想像，而這種想像必須經過各種技術媒材的實驗後，創作出新的作品。
科技媒體的視覺詩意：《第七感官》中的身體與科技交融
從2011年安娜琪舞蹈劇場發表的第一個計畫《第七感官》（Seventh Sense）開始，就試圖以觀賞者的體驗為核心，建構一個互動性表演場域。
透過感測技術和影像即時互動，觀眾所在的空間可以被科技控制或呈現，讓舞台上的表演和觀眾的反應產生動態影像。融合當代舞蹈、新媒體科技，以及抽象的光影投映，在白盒子的劇場空間呈現詩意，反映了科技改變了人們對空間的知覺，以及科技在藝術中的互動性本質。
謝杰樺也提到，為了實現更細微的互動，他們必須努力解決投影機的光源限制和攝影機視角的問題，因為投影機是光源直射的，因此表演者的位置和方向必須精細考量，當有多名表演者參與時，需要同時追蹤並處理每位表演者的動作和位置。這麼做也是為了建立起科技和舞蹈之間的平衡，讓影像不僅僅是一個獨立的呈現，而是成為舞者的延伸。
《Second Body》：當自然身體與數位身體交互演變
2014年，安娜琪舞蹈劇場推出《Second Body》，藉由自身的駕車經驗，車輛成為身體的延伸，探討科技如何改變身體，並質疑身體是否等同於肉身，實驗如何從自然運動的身體（First Body）經過機器訓練非自然身體（Second Body）的轉換過程。
作品利用360度全息投影、地面的互動投影以及Kinect感應器，呈現舞者的身體如何被數位影像改變。透過影像投映，肉身變成了第二身體，身體移動的軌跡如同地圖，游動的光點象徵著身體印記的存在。
為了讓表演可以適應不同的場域，《Second Body》運用不同的演算法進行光譜校正。研發、校正、製作，目的便是為了將舞者和第二身體的互動帶入現實，呈現出身體既是意識性存在，也是肉身性存在的觀點。
生死邊界的探索：《永恆的直線》中的存在與虛實
2019年，謝杰樺聯手科技藝術創作團隊「叁式」、燈光設計團隊「瓦豆」，與煙霧藝術家林書瑜，進行了第三個大型作品《永恆的直線》，結合舞蹈、光影和煙霧，挑戰物理和情感的極限，呈現一個關於生死邊界的詩意敘事。謝杰樺描述這個作品意圖探討「當科技改變了身體的定義、當生命可以永恆的延續，『人』的價值會怎麼被挑戰」。
謝杰樺直言，這部作品在執行上困難重重，其中最主要的困難之一便是如何控制煙霧，使其能夠生動地與舞者互動，並呈現出特定的形態。煙霧是一種不穩定的物質，難以預測和掌握，必須考慮溫度、濕度、煙霧噴射的位置和方式等因素，以找到最適合的效果。
另一個挑戰是如何使用光影投影技術來處理煙霧，創造出具有生命感的存在。這需要精密的設計和調整，確保投影效果符合作品的美學需求；同時，還要讓煙霧在舞台上形成環繞感，才能控制燈光營造出可見和不可見之間的感覺。
《肉身賽博格》： AI融合與身體多維景觀
2023年推出的《肉身賽博格》則是一場前衛的身體藝術表演，結合舞者動態與AI數位訊號，透過螢幕串接不同舞者肢體的畫面、AI分析舞蹈運動轉換成數位圖像，現場和線上觀眾以不同視角觀賞，並進行互動。
謝杰樺坦言，這個作品思考的是身體如何被AI所理解：「AI如何看待我們？我們的身分如何被AI所認識？」。當身體的律動透過AI的肢體偵測，舞者的身體動態轉換成數位符碼，AI所認知的身體已不再是一般肉身。
此表演透過三種視野（現場觀眾、「現場」數位互動、「線上」數位互動）巧妙呈現，觀眾須自備電腦，在演出的同時開啟網路攝影機鏡頭，視訊的即時影像會隨機傳輸至舞台大銀幕上，不僅在視覺上傳遞了身體與AI的互動，亦讓觀眾反思虛實的模糊界線。
辯證科技空間中的身體美學
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！