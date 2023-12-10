【書評】《為愛造塔的男人》：昆德拉一輩子想寫但不敢寫出來的奢望，居然被名不見經傳的作者處女作給寫了
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盧郁佳：如同《鐵達尼號》滿足許多女性觀眾對被愛的理想，《為愛造塔的男人》也能滿足許多男性讀者被愛的欲望、重溫對被愛的恐懼。這段戀情不像讀第一遍時那麼一目瞭然，書裡看得見的是勇於奔赴浪漫熱戀，寫的是看不見的臨陣退縮，徘徊不前。
文：盧郁佳
【書評】你為我犧牲，我替你無悔
以建艾菲爾鐵塔為題材，在真人建築師身邊虛構一個叛逆千金，引燃一場世紀悲戀。歷史浪漫法國小說《為愛造塔的男人：因為妳，我改變巴黎的天際線》改編愛情片《艾菲爾情緣》上映時，製作人譽為《鐵達尼號》：偉大愛情跨越階級，千金偶遇窮小子，引燃內心狂野，背叛上流階級的做作，兩人叉腰比賽誰吐口水更遠。未婚夫富家子當眾侮辱窮小子，但她夜奔訂情跟窮小子上床，有如《洛基》、《賭神》男主角被對手輾壓後逆轉勝，滿足了觀眾的男性自尊。
這些《為愛造塔的男人》都不缺，也讓純潔戀情直撞階級冰山。讀者看第一遍，會讀到第一個故事，被有錢人圈子瞧不起的外來小伙子，透過千金愛情加持，事業反敗為勝，卻被階級鴻溝拆散。中年重逢，他名滿天下，謗亦隨之，造鐵塔不斷遭各方阻撓破壞，但只要有愛人相伴，雖千萬人吾往矣，他無所畏懼，完成使命。
家族從德國移民法國第戎，因德國姓氏遭人排斥，青年建築師遂改用法國姓氏艾菲爾，決心出人頭地。二十七歲時，在加龍河上建波爾多鐵路的鐵橋。包商剋扣搭鷹架用的木板，工人鷹架失足落河。艾菲爾英勇跳河救起，又直闖鷹架木板供應商花園宅邸，為工安請命，討更多木板。在這位富商的沙龍午宴上，艾菲爾因救人大出風頭，富家子忌妒嘲諷他。但供應商美艷貓眼的獨生女亞提安娜挺身挽救了艾菲爾的面子，也替他討到了木板，把他捧上了雲端。
女主角亞提安娜主動追求、夜奔告白，寒冬跳河表明愛不到他、不惜一死。有如《鐵達尼號》男女主角船難跳海逃生，互約「你跳，我就跳」；艾菲爾跟著跳河、救起她，而定情上床。
但讀者的第一個疑問是，艾菲爾為什麼始終被動，不需要向女方證明他的愛，戀情全靠女主角一人做完兩人的戲份走下去。愛情來了他害怕，愛情走了他面無表情。
第二個疑問，《鐵達尼號》結尾男主角選擇為愛喪命，《為愛造塔的男人》艾菲爾卻選擇分手換取事業停損。怎可坐視心愛的人為他犧牲，坐享其成？羅曼史必定讓男主角付出一切阻止。但艾菲爾理所當然接受，給妥妥的羅曼史留下異樣餘味。
如同《鐵達尼號》滿足許多女性觀眾對被愛的理想，《為愛造塔的男人》也能滿足許多男性讀者被愛的欲望、重溫對被愛的恐懼。這段戀情不像讀第一遍時那麼一目瞭然，書裡看得見的是勇於奔赴浪漫熱戀，寫的是看不見的臨陣退縮，徘徊不前。
看第二遍，會讀到第二個故事：勇者艾菲爾在地下城迷宮中，被怪物突襲殺死，被公主亞提安娜復活。一遍又一遍。
說回前述男女主角初次邂逅的富商午宴。席後人散，魔法消逝，沒人理艾菲爾，連亞提安娜也變回主人扮好客，稱職對每個人笑，不再獨寵他一人，像是單純當他供應商。艾菲爾失寵，暗罵中產階級就是粗野、笨拙，愛輕蔑別人，怕人忘記其祖先低下，他想亞提安娜也只是「普通的長舌婦、傻大姐吧」。
艾菲爾以為亞提安娜不在乎他，她卻回頭邀他來她生日派對。派對上不惜拋開眾人和他獨處，並肩坐在花園樹下，冷不防吻了他。他要回吻，她卻跳起來說「我要生氣了」。艾菲爾萬念俱灰，這輩子不想再看到她，站起來就跑掉了。
艾菲爾走時，見到她父親忙著與伯爵夫人聊天，連過來向艾菲爾致意都沒有。只遠遠向他點個頭，就繼續聊，也沒盛情挽留他。艾菲爾不開心地轉身就走。賓客全都在冷落他，因此沒有人注意到他身影朝出口逐漸遠去。
這段描繪，慘綠年少，寫盡了局外人被排斥之苦，艾菲爾自卑孤獨，陌生千金向他攀談、眾人傾聽，他就感到自己魅力無窮。一失去別人的熱烈關注，他就會失溫凍傷，自感一文不值，並以人身攻擊撫平自尊傷痛。他忘了自己改姓隱瞞出身，卻暗罵別人「怕人忘記祖先低下」，把心病投射到別人身上。等到亞提安娜夜奔告白，他才脫離內心小劇場的泥沼，棲息於戀愛枝頭歡唱。
這解答了第一個疑問，艾菲爾戀愛為何被動。因為他對任何人都被動，宴席上不敢主動破冰，等人招呼，哀嘆沒人理他、生不如死。別人看他高傲霸總，他內心卻是山道猴子。只有別人有權給予他認可，他無權肯定別人。
第二個疑問：艾菲爾怎麼能坐視愛人為他犧牲？因為她已神格化了。亞提安娜的青睞，對他就代表整個上流社會捧他為王子。散席女主角亞提安娜送客招呼別人沒理他，對他是被上流社會判死刑。亞提安娜在他心中不是一個人，而是「全世界」，令他喪失現實感，周圍一切都已消失，唯有亞提安娜宣判他的貴賤存亡。
因此他時常落入尷尬痛苦的社恐深淵。不是艾菲爾跳河拯救女主角，而是女主角反覆從他頻發的自尊危機中拯救他。他二十七歲時，痛苦在富商夫妻、管家、賓客看低他，反覆逃跑，靠女主角示愛才起死回生。他五十四歲時，只想蓋地鐵（象徵逃避，渴望隱藏自己），不想造醒目鐵塔（表現自我給大家看）參加紀念建築競圖，是女主角一言激發他「要大膽」，他才豁然開朗變回王子，投身鐵塔藍圖，競圖獲勝，把巴爾札克縱情聲色的貪婪揮霍態度，用在工作上，瘋狂追求成就。此後也兩度靠她愛情賦權，令他無所不能、解除危機。
艾菲爾就是那句老話「只要有一個人站在我這邊，就算與全世界為敵，我也能走下去」的寫照。因為女主角就是全世界。
但當女主角和全世界對決時，就不同了。全世界要他交出女主角當祭品，所以女主角主動分手，對艾菲爾來說，那並不是死亡般的被上流圈子拒斥，而是女主角再次拯救了他，這才是神聖且唯一的價值。他的成功，透過巴黎鐵塔，名垂千古，就像告訴女主角：你為我犧牲，我替你無悔。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）