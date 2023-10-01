【對談】新銳創作者田子平Ｘ學者暨策展人邱誌勇：科技表演藝術的新視野，媒材對於不同世代的意義是什麼？

文：黃上容（數位藝術基金會）

國家兩廳院（以下簡稱兩廳院）從2018年開始開始了數位轉型，從內部的劇場展演系統、場地租用申請服務，一直到外部售票系統的建立，積極進行一連串的改變。近三年的疫情更進一步加速兩廳院在科技與藝術創作上的融合，思考如何讓兩廳院為表演團隊最強而有力的支援與後盾。

為了將積累的製作經驗轉化成實際應用的工作方法，同時梳理臺灣科技表演藝術的現況，兩廳院於8/24（四）起至9/1（五）為止，於國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」。

除了分享5G技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理臺灣科技表演藝術的現況與發展。系列講座並與數位藝術基金會合作側記，希望能為劇場的數位化歷程留下文字足跡。

講座第四場邀請新銳創作者田子平，與學者暨策展人邱誌勇展開師生對談，除了透過作品梳理新一代創作者的思考脈絡演變外，亦看見媒材對於不同世代的意義區別與轉化。

在系列講座第一場，邱誌勇提到在科技表演的演進過程中，數位科技介入藝術領域主要體現在視覺藝術，隨著時間的推移才逐漸擴展到表演藝術領域；田子平畢業於臺北藝術大學新媒體藝術學系，他的作品亦是由視覺裝置逐漸轉向表演形式，並且在學期間即獲得第二屆桃園科技表演藝術獎競技組首獎。

本場講座田子平即以年輕世代的新媒體藝術創作者為出發，談如何將新型態的表演形式灌注在創作脈絡跟歷程中。

Photo Credit: 兩廳院提供 邱誌勇、田子平對談「科技表演藝術的新視野：策展人和創作人的對話」

從材料到互動：新媒體藝術的多重階段探索

回顧創作歷程，田子平提及自己在高中之前未曾接受與美術相關的學科訓練，他的藝術之路始於新媒體藝術領域，因此分析新媒體材料與媒介，成為創作過程相當重要的一環：而如何系統性地探討主題、如何解構元素、如何組合這些元素，將會形成一個有機的創作脈絡。

他提到：「什麼是觀看的關係？到底是真互動，還是假互動？我們希望觀眾依照創作者的意願去跟作品互動，還是觀眾可以自主地去跟作品產生對話？」

藉由對觀演互動的提問，田子平開始探詢何謂共感、何謂連結，希望統合觀眾與舞者的體感，創造出情感連結，使觀眾能夠感知作品所呈現的力度，並深化舞者與裝置之間的連結。

田子平的《失重計畫》系列，便從上述思辨出發，展現了從動力裝置、錄像裝置、以及新媒體舞蹈等創作階段轉變，同時，這些轉變亦反映了他的思考和發展過程。

《失重計畫》的暴力美學

2020年發表的《失重計畫》，田子平以「暴力」作為核心概念，將動態和視覺暴力的概念，運用液晶螢幕和彈力球元素表達。

三島由紀夫《金閣寺》中主角對美的執著，啟發田子平對一種不尋常的「暴力」概念的思考，這種暴力並非表面上的戲劇性或激烈，而是一種內斂的情感力量；另一個「暴力」情境則是動態性的表現，類似工業革命時期勞動身體的經驗，重複的勞動過程使軀體麻痺，進而對行為和價值觀產生了影響。

《失重計畫》結合了動態暴力和視覺暴力兩樣元素，在動態暴力的呈現裡，彈球成為一種媒介，反覆地砸落在破碎的液晶螢幕上，田子平運用液晶螢幕的破碎變化為語彙，指涉媒體第四面牆的框架；同時作品也隱喻資訊導致的視覺暴力，資訊不僅長期存在於意識流或文化遺傳因子，亦持續透過演算法以及光反射穿透視網膜，進入大腦意識。

《失重計畫──非日常篇》：從機械複製到數位複製

2021年《失重計畫──非日常篇》延續《失重計畫》的概念，探討COVID-19後疫情時期的「非日常」。作品延伸先前以彈力球砸向液晶螢幕的象徵性動作，將媒介擴展至舞者身軀，運用舞者的體重來製造螢幕上的裂痕：直接以身體撞擊呈現純粹的暴力，更容易讓觀眾感同身受，沉浸至舞者的感知並與之共鳴。

《失重計畫──非日常篇》分為五個段落：首先，人類在充斥液晶螢幕的環境中甦醒，開始試探並與之互動；接著進行一段接近無聲的演出，著重於舞者接觸螢幕時，螢幕的碾壓過程與破裂的細碎變化；第三部分舞者肆意地踩踏和碰撞液晶螢幕，呈現出人類對於「破碎」狀態的吸引力；隨之，舞者反思自身的人性，思考為何他們對「破碎」情節如此著迷；最後，透過即時攝錄方式轉播現場畫面，探討這些過程被資訊媒體傳遞後，對觀看者產生的影響。

田子平放大破碎螢幕的細部，突顯其紋理和特徵，同時透過即時攝錄的延遲效果，試圖實現媒材語言的轉換，將《失重計畫》中關注的機械複製主題擴展到對數位複製的反思。

螢幕碎裂的和弦：《失重計畫III：摺疊震盪》的身體詩學

2022年田子平交出新作《失重計畫III：摺疊震盪》，同時憑藉此作品獲得第二屆桃園科技表演藝術獎競技組首獎作品。延續前兩部作品的暴力元素，本次以「液晶」的流體特性為靈感來源，進一步將「暴力」概念轉化為一種流動、濺射，意指暴力的滲透狀態。

相較《失重計畫──非日常篇》，螢幕的細小碎裂和光亮的變化，本次以LED顯示器放大呈現，同時也增加了液晶螢幕的數量和機械吊桿升降動態，讓液晶螢幕墜落於舞者身上，更直接明白地揭示科技的壓迫與衝突。

作品以人類作為掌控者或被意識流主宰的想法為中心，舞者與液晶互動，觸發人類是否僅是物質世界之一的哲學思辯；液晶螢幕代表數位時代訊息影像的載體，舞者的身體接觸和重量會在液晶玻璃上留下裂痕，成為肉體消耗的有形證據。