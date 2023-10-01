【對談】新銳創作者田子平Ｘ學者暨策展人邱誌勇：科技表演藝術的新視野，媒材對於不同世代的意義是什麼？
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邱誌勇提到在科技表演的演進過程中，數位科技介入藝術領域主要體現在視覺藝術，隨著時間的推移才逐漸擴展到表演藝術領域；田子平畢業於臺北藝術大學新媒體藝術學系，他的作品亦是由視覺裝置逐漸轉向表演形式，並且在學期間即獲得第二屆桃園科技表演藝術獎競技組首獎。本場講座田子平即以年輕世代的新媒體藝術創作者為出發，談如何將新型態的表演形式灌注在創作脈絡跟歷程中。
文：黃上容（數位藝術基金會）
國家兩廳院（以下簡稱兩廳院）從2018年開始開始了數位轉型，從內部的劇場展演系統、場地租用申請服務，一直到外部售票系統的建立，積極進行一連串的改變。近三年的疫情更進一步加速兩廳院在科技與藝術創作上的融合，思考如何讓兩廳院為表演團隊最強而有力的支援與後盾。
為了將積累的製作經驗轉化成實際應用的工作方法，同時梳理臺灣科技表演藝術的現況，兩廳院於8/24（四）起至9/1（五）為止，於國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」。
除了分享5G技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理臺灣科技表演藝術的現況與發展。系列講座並與數位藝術基金會合作側記，希望能為劇場的數位化歷程留下文字足跡。
講座第四場邀請新銳創作者田子平，與學者暨策展人邱誌勇展開師生對談，除了透過作品梳理新一代創作者的思考脈絡演變外，亦看見媒材對於不同世代的意義區別與轉化。
在系列講座第一場，邱誌勇提到在科技表演的演進過程中，數位科技介入藝術領域主要體現在視覺藝術，隨著時間的推移才逐漸擴展到表演藝術領域；田子平畢業於臺北藝術大學新媒體藝術學系，他的作品亦是由視覺裝置逐漸轉向表演形式，並且在學期間即獲得第二屆桃園科技表演藝術獎競技組首獎。
本場講座田子平即以年輕世代的新媒體藝術創作者為出發，談如何將新型態的表演形式灌注在創作脈絡跟歷程中。
從材料到互動：新媒體藝術的多重階段探索
回顧創作歷程，田子平提及自己在高中之前未曾接受與美術相關的學科訓練，他的藝術之路始於新媒體藝術領域，因此分析新媒體材料與媒介，成為創作過程相當重要的一環：而如何系統性地探討主題、如何解構元素、如何組合這些元素，將會形成一個有機的創作脈絡。
他提到：「什麼是觀看的關係？到底是真互動，還是假互動？我們希望觀眾依照創作者的意願去跟作品互動，還是觀眾可以自主地去跟作品產生對話？」
藉由對觀演互動的提問，田子平開始探詢何謂共感、何謂連結，希望統合觀眾與舞者的體感，創造出情感連結，使觀眾能夠感知作品所呈現的力度，並深化舞者與裝置之間的連結。
田子平的《失重計畫》系列，便從上述思辨出發，展現了從動力裝置、錄像裝置、以及新媒體舞蹈等創作階段轉變，同時，這些轉變亦反映了他的思考和發展過程。
《失重計畫》的暴力美學
2020年發表的《失重計畫》，田子平以「暴力」作為核心概念，將動態和視覺暴力的概念，運用液晶螢幕和彈力球元素表達。
三島由紀夫《金閣寺》中主角對美的執著，啟發田子平對一種不尋常的「暴力」概念的思考，這種暴力並非表面上的戲劇性或激烈，而是一種內斂的情感力量；另一個「暴力」情境則是動態性的表現，類似工業革命時期勞動身體的經驗，重複的勞動過程使軀體麻痺，進而對行為和價值觀產生了影響。
《失重計畫》結合了動態暴力和視覺暴力兩樣元素，在動態暴力的呈現裡，彈球成為一種媒介，反覆地砸落在破碎的液晶螢幕上，田子平運用液晶螢幕的破碎變化為語彙，指涉媒體第四面牆的框架；同時作品也隱喻資訊導致的視覺暴力，資訊不僅長期存在於意識流或文化遺傳因子，亦持續透過演算法以及光反射穿透視網膜，進入大腦意識。
《失重計畫──非日常篇》：從機械複製到數位複製
2021年《失重計畫──非日常篇》延續《失重計畫》的概念，探討COVID-19後疫情時期的「非日常」。作品延伸先前以彈力球砸向液晶螢幕的象徵性動作，將媒介擴展至舞者身軀，運用舞者的體重來製造螢幕上的裂痕：直接以身體撞擊呈現純粹的暴力，更容易讓觀眾感同身受，沉浸至舞者的感知並與之共鳴。
《失重計畫──非日常篇》分為五個段落：首先，人類在充斥液晶螢幕的環境中甦醒，開始試探並與之互動；接著進行一段接近無聲的演出，著重於舞者接觸螢幕時，螢幕的碾壓過程與破裂的細碎變化；第三部分舞者肆意地踩踏和碰撞液晶螢幕，呈現出人類對於「破碎」狀態的吸引力；隨之，舞者反思自身的人性，思考為何他們對「破碎」情節如此著迷；最後，透過即時攝錄方式轉播現場畫面，探討這些過程被資訊媒體傳遞後，對觀看者產生的影響。
田子平放大破碎螢幕的細部，突顯其紋理和特徵，同時透過即時攝錄的延遲效果，試圖實現媒材語言的轉換，將《失重計畫》中關注的機械複製主題擴展到對數位複製的反思。
螢幕碎裂的和弦：《失重計畫III：摺疊震盪》的身體詩學
2022年田子平交出新作《失重計畫III：摺疊震盪》，同時憑藉此作品獲得第二屆桃園科技表演藝術獎競技組首獎作品。延續前兩部作品的暴力元素，本次以「液晶」的流體特性為靈感來源，進一步將「暴力」概念轉化為一種流動、濺射，意指暴力的滲透狀態。
相較《失重計畫──非日常篇》，螢幕的細小碎裂和光亮的變化，本次以LED顯示器放大呈現，同時也增加了液晶螢幕的數量和機械吊桿升降動態，讓液晶螢幕墜落於舞者身上，更直接明白地揭示科技的壓迫與衝突。
作品以人類作為掌控者或被意識流主宰的想法為中心，舞者與液晶互動，觸發人類是否僅是物質世界之一的哲學思辯；液晶螢幕代表數位時代訊息影像的載體，舞者的身體接觸和重量會在液晶玻璃上留下裂痕，成為肉體消耗的有形證據。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。