如何用英語表演日本的「お笑い」（搞笑）？「吉本興業」招攬外國遊客，以肢體打破語言疆界
我們想讓你知道的是
喜劇演員Wes-P（吉本興業）成為第一個英國熱門的選秀節目《英國達人秀》決賽仍然記憶猶新，但他似乎利用了這個勢頭，轉往東京澀谷的舞台。向世界介紹日本喜劇的「吉本喜劇之夜『OWARAI』」在「吉本無限大劇場」開始定期公演。匯聚了吉本喜劇演員智慧的喜劇舞台，但是真的適合來自世界各地的外國顧客嗎？ TNL JAPAN編輯部台灣工作人員潛入劇場裡實際體驗。
近期日本的搞笑演藝重鎮「吉本興業」，開始於今（2023）年9月以英文表演、吸引外國遊客。地點就選在外國人喜歡拜訪的渋谷裡的ヨシモト∞ドーム（「吉本無限大劇場」）。對於如何用英語表演日本的「お笑い」（搞笑）感到十分好奇，前來探查。
週末的渋谷十字路口擠滿了年輕人和遊客。遠離喧囂往西北走一點，就到了吉本無限大劇場所在的渋谷的大樓ビームビル。雖然都住過大阪，但卻是第一次觀賞「吉本興業」的喜劇舞台（吉本興業的本社在大阪）門票全席自由座加飲料。
意外地觀眾席座位並不多，前排座位已坐滿。觀眾來自不同的國籍，包括美國、加拿大、巴西、台灣和中國。不僅是遊客，在日本工作的外國人也包含其中。晚上8:30，邊享用飲料一邊等待開幕。
2019年美國選秀節目《美國達人秀》的出席的女藝人ゆりやんレトリィバァ（Yuriyan Retriever）首先出場。主持人的Yuriyan用簡單英語介紹並表示表演與舞台都可以在SNS上分享。誇張活潑的手勢和表情讓觀眾開始拿起手機打卡。
互動式表演，以肢體打破語言疆界
【ぼよんぼよん】BOYONN BOYONN
戴著眼鏡「ふぃーばーくん」（Fever-kun）與搭檔岡本昌典以小雜耍取得觀眾歡心。Fever-kun使用的是捲尺，搭檔岡本的溜溜球大展球技，引得觀眾陣陣鼓掌。
【くまだまさし】熊田雅志
第二位登場的是熊田雅志，壯碩的身形、豐富的表情，使用道具輔助及莫名與生俱來的「大叔Power」，雖然沒有太多的台詞，卻始終充滿娛樂性。熊田運用肢體表演以及發送小禮物，印有熊田大叔的照片的扇子筆記本等。抽到禮物的觀眾剛好為年輕女性，看起來幾分排斥，熊田非常興奮的塞了禮物給觀眾，半推半就地觀眾收下禮物。倒是引起來觀眾的陣陣笑聲。
【ゆりやんレトリィバァ】Yuriyan Retriever
接下來，從MC位置直接登上舞台的Yuriyan，表演了超現實短劇「國王的倉鼠」。Yuriyan展示了倉鼠籠、煞有其事的撫摸並展示、跟「國王的倉鼠」一起表演。
【蓮華】
下半場終於開始了喜劇二人組「蓮華」先登場。金髮「ちゃんだい」（Cyandai） 使用氣球製作出「Jack Daniel's」威士忌酒瓶和「Louis Vuitton」包袋等物品上大展身手，搭檔山下貴明每次都犀利點評。甚至最後在短時間內做出了超級瑪利，觀眾爭相舉手想要拿到瑪利歐。
【山田元氣】
第五位演奏者是吉他手山田元氣。儘管由於先天性肢體障礙右手失去了4指，但是吉他技巧俘獲了觀眾、最後甚至扔掉了吉他撥片只用右手拇指彈奏。
【ウエスP】Wes-P
壓軸的特別嘉賓是Wes-P（ウエスP），參加過世界各地比賽的喜劇演員，包括現在法國版的《達人秀》中。雖然他只能用英語單字的語言能力來描述接下來要表演什麼，觀眾似乎還是充滿了問號。
幾個前戲後來到了重頭戲，幾乎全裸的Wes-P在胯部之間放置一個茶杯和碟子，並用吹風機的風壓支撐它。然而，當他開始他的拿手「拉桌布」時，觀眾們爆發出陣陣掌聲和笑聲。很擔心失敗看到不該看的畫面，成功後大家紛紛鬆了一口氣，連歐美女士也忍俊不禁。
日本文化體驗：比起觀賞，更像是自己參加一場很鬧的「お笑い」（OWARAI）派對
整體來說有幾個滿特別的體驗。一是因為表演者幾乎都只是用簡單的英語單詞，完全不用會日文就可以體驗「お笑い」的表演，由於日本跟外國的笑點多少有差異語言也不通，因此注重肢體語言。
二是觀眾席並不大，而且與舞台間沒有距離感，因此可近距離看到表演者，而表演者也經常走下台展示，因此將台上與台下兩個空間融為一體。若是像當日表演名氣其實不小的表演者，在台灣比較難有這樣的機會互動。
三是可以邊用飲品邊觀賞，座位也不是一本正經觀賞用的座椅，可以在較為輕鬆的氛圍下觀賞。
過去因為疫情過世的日本知名搞笑藝人志村健，在需多台灣長輩心中是不可抹滅的記憶。日式幽默或許對長輩而言是可以接受的。而對於年輕族群，像Wes-P這種幾乎裸全身以肢體表演取勝的或許可接受度比較高。
對於來過日本很多次、想體驗文化的遊客來說，在渋谷逛街享用美食後，觀賞時間一個半小時左右的日本「お笑い」（OWARAI），或許是個還蠻特別的體驗。
- 官方Instagram：Yoshimoto Comedy Night OWARAI（@comedy_owarai） • Instagram写真と動画
- 【繁體字】https://yoshimoto-comedy-night.com/?lang=zh-hant
- 【簡體字】https://yoshimoto-comedy-night.com/?lang=zh-hans
- 【English】https://yoshimoto-comedy-night.com/
- 『Yoshimoto Comedy Night「OWARAI」』
- 時間：開場20:00／開演20:30／時程可上網頁確認
- 場所：吉本無限大劇場 第一舞台（ヨシモト∞ドーム ステージⅠ）
- 門票：全席自由座9月は2,500円、10月は2000円（含稅）
- 飲料費 600円（必須、含稅）
- 時程、購票從這邊：公演検索 | FANYチケット（funity.jp）
本文經TNL JP授權轉載，原文刊載於此
原標題：ハダカ芸は世界を制す？ 吉本が外国人客向け「OWARAI」発信 アジアも欧米も爆笑の渦へ！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%