如何用英語表演日本的「お笑い」（搞笑）？「吉本興業」招攬外國遊客，以肢體打破語言疆界

近期日本的搞笑演藝重鎮「吉本興業」，開始於今（2023）年9月以英文表演、吸引外國遊客。地點就選在外國人喜歡拜訪的渋谷裡的ヨシモト∞ドーム（「吉本無限大劇場」）。對於如何用英語表演日本的「お笑い」（搞笑）感到十分好奇，前來探查。

週末的渋谷十字路口擠滿了年輕人和遊客。遠離喧囂往西北走一點，就到了吉本無限大劇場所在的渋谷的大樓ビームビル。雖然都住過大阪，但卻是第一次觀賞「吉本興業」的喜劇舞台（吉本興業的本社在大阪）門票全席自由座加飲料。

意外地觀眾席座位並不多，前排座位已坐滿。觀眾來自不同的國籍，包括美國、加拿大、巴西、台灣和中國。不僅是遊客，在日本工作的外國人也包含其中。晚上8:30，邊享用飲料一邊等待開幕。

2019年美國選秀節目《美國達人秀》的出席的女藝人ゆりやんレトリィバァ（Yuriyan Retriever）首先出場。主持人的Yuriyan用簡單英語介紹並表示表演與舞台都可以在SNS上分享。誇張活潑的手勢和表情讓觀眾開始拿起手機打卡。

互動式表演，以肢體打破語言疆界

【ぼよんぼよん】BOYONN BOYONN

戴著眼鏡「ふぃーばーくん」（Fever-kun）與搭檔岡本昌典以小雜耍取得觀眾歡心。Fever-kun使用的是捲尺，搭檔岡本的溜溜球大展球技，引得觀眾陣陣鼓掌。

「ぼよんぼよん」（BOYONN BOYONN）雙人組讓觀眾一起在表演時喊「Fever」。2023年9月16日，東京・渋谷｜Photo Credit: TNL JP編輯部 / 吉村剛史

【くまだまさし】熊田雅志

第二位登場的是熊田雅志，壯碩的身形、豐富的表情，使用道具輔助及莫名與生俱來的「大叔Power」，雖然沒有太多的台詞，卻始終充滿娛樂性。熊田運用肢體表演以及發送小禮物，印有熊田大叔的照片的扇子筆記本等。抽到禮物的觀眾剛好為年輕女性，看起來幾分排斥，熊田非常興奮的塞了禮物給觀眾，半推半就地觀眾收下禮物。倒是引起來觀眾的陣陣笑聲。

拿到熊田大叔禮物的觀眾似乎顯得哭笑不得。2023年9月16日，東京・渋谷｜Photo Credit: TNL JP編輯部 / 吉村剛史

【ゆりやんレトリィバァ】Yuriyan Retriever

接下來，從MC位置直接登上舞台的Yuriyan，表演了超現實短劇「國王的倉鼠」。Yuriyan展示了倉鼠籠、煞有其事的撫摸並展示、跟「國王的倉鼠」一起表演。

Yuriyan Retriever表演的超現實短劇「國王的倉鼠」。2023年9月16日，東京・渋谷｜Photo Credit: TNL JP編輯部 / 吉村剛史

【蓮華】

下半場終於開始了喜劇二人組「蓮華」先登場。金髮「ちゃんだい」（Cyandai） 使用氣球製作出「Jack Daniel's」威士忌酒瓶和「Louis Vuitton」包袋等物品上大展身手，搭檔山下貴明每次都犀利點評。甚至最後在短時間內做出了超級瑪利，觀眾爭相舉手想要拿到瑪利歐。

表演氣球藝術的二人組「蓮華」的「ちゃんだい」（Cyandai，右）。2023年9月16日，東京・渋谷｜Photo Credit: TNL JP編輯部 / 吉村剛史

【山田元氣】

第五位演奏者是吉他手山田元氣。儘管由於先天性肢體障礙右手失去了4指，但是吉他技巧俘獲了觀眾、最後甚至扔掉了吉他撥片只用右手拇指彈奏。

精湛的表演感覺不出有肢體障礙、熱情奔放演出的山田元氣。2023年9月16日，東京・渋谷｜Photo Credit: TNL JP編輯部 / 吉村剛史

【ウエスP】Wes-P

壓軸的特別嘉賓是Wes-P（ウエスP），參加過世界各地比賽的喜劇演員，包括現在法國版的《達人​​秀》中。雖然他只能用英語單字的語言能力來描述接下來要表演什麼，觀眾似乎還是充滿了問號。

幾個前戲後來到了重頭戲，幾乎全裸的Wes-P在胯部之間放置一個茶杯和碟子，並用吹風機的風壓支撐它。然而，當他開始他的拿手「拉桌布」時，觀眾們爆發出陣陣掌聲和笑聲。很擔心失敗看到不該看的畫面，成功後大家紛紛鬆了一口氣，連歐美女士也忍俊不禁。

使用曬衣夾表演抽紙的Wes-P=2023年9月16日、東京・渋谷｜Photo Credit: TNL JP編輯部 / 吉村剛史

日本文化體驗：比起觀賞，更像是自己參加一場很鬧的「お笑い」（OWARAI）派對

整體來說有幾個滿特別的體驗。一是因為表演者幾乎都只是用簡單的英語單詞，完全不用會日文就可以體驗「お笑い」的表演，由於日本跟外國的笑點多少有差異語言也不通，因此注重肢體語言。

二是觀眾席並不大，而且與舞台間沒有距離感，因此可近距離看到表演者，而表演者也經常走下台展示，因此將台上與台下兩個空間融為一體。若是像當日表演名氣其實不小的表演者，在台灣比較難有這樣的機會互動。

三是可以邊用飲品邊觀賞，座位也不是一本正經觀賞用的座椅，可以在較為輕鬆的氛圍下觀賞。

說自己是第一次來看吉本興業的歐美人士。2023年9月16日，東京・渋谷｜Photo Credit: TNL JP編輯部 / 吉村剛史

過去因為疫情過世的日本知名搞笑藝人志村健，在需多台灣長輩心中是不可抹滅的記憶。日式幽默或許對長輩而言是可以接受的。而對於年輕族群，像Wes-P這種幾乎裸全身以肢體表演取勝的或許可接受度比較高。

對於來過日本很多次、想體驗文化的遊客來說，在渋谷逛街享用美食後，觀賞時間一個半小時左右的日本「お笑い」（OWARAI），或許是個還蠻特別的體驗。

本文經TNL JP授權轉載，原文刊載於此

原標題：ハダカ芸は世界を制す？ 吉本が外国人客向け「OWARAI」発信 アジアも欧米も爆笑の渦へ！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航