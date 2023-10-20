【國際大人物】EP6｜大馬首相安華主打改革20幾年，為什麼有人覺得他是政客？
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安華擔任馬來西亞首相即將滿一年，他過去改革形象鮮明，主張打擊貪污、官員任命要靠實力不靠關係、種族包容不再「馬來至上」等等。但是執政後他卻宣布要維持大學入學固打制，也就是讓馬來人和原住民有更多名額的制度。今年8月也傳出，安華政府要在學校推出《聖訓》鑑賞單元，而《聖訓》是記載伊斯蘭先知話語的著作，讓人認為他要向伊斯蘭浪潮妥協。這些看起來跟安華改革形象相反的政策，都讓選民越來越擔心，安華會不會為了爭取馬來選民支持來穩定政府，而讓國家走上回頭路。
文：陳韻安
去年當上馬來西亞首相的安華，最讓人印象深刻的事情，就是他曾經被當作首相接班人，卻花了20幾年才坐上首相大位。而在安華努力成為首相的過程中，他塑造了很鮮明的改革形象，卻也曾經跟過去迫害他的敵人多次合作。安華上任前承諾要改革國家，但是成功當選後卻讓選民感覺，他好像為了選票而讓政策跳票。到底安華這位首相，是改革者還是只看選票的政客？這一集，讓我們來了解安華這位領袖。
曾做到副首相卻一夕成為階下囚，安華成為改革運動的象徵
要了解安華這個人，1998年是一個很重要的時間點。在這一年之前，安華被形容是一個具有強烈政治野心的人，從學生時代開始，就透過不少學生運動參與政治。他還共同創立了馬來西亞伊斯蘭青年運動（ABIM），這個運動的目的，是將伊斯蘭教義和馬來文化傳統結合，來推動伊斯蘭化的生活方式。
在安華的個人魅力之下，整個組織從創立時的153人，8年內成長到3萬5000人，當時的首相馬哈迪（Mahathir bin Mohamad），也正是從這個運動當中，看到了安華在基層的政治影響力，因此邀請安華進入政府，來幫助他獲得伊斯蘭主義者的支持。
在安華進入政府之後，可以說是平步青雲，他從青年、體育和文化部長開始，接著當過農業、教育、財政部長，然後只花了10年就當上副首相，也被視為下一任首相的人選。但是隨著亞洲金融風暴在1997年爆發，馬哈迪和安華因為對經濟政策的意見不合，兩人的合作關係開始出現裂痕，最後馬哈迪甚至解除了安華的副首相職位，一夕之間安華從高位跌落。
1998年9月，安華在被踢出政府之後回到家鄉，他決定靠著在伊斯蘭青年運動中，所累積起來的基層實力，發動反對政府的「烈火莫熄」運動，這個運動以「Reformasi」為口號，也就是馬來文中「改革」的意思。安華呼籲馬來西亞社會，重視馬哈迪政府的貪污腐敗、用人唯親等問題，要求政府進行改革，來達到公正、民主、法治等目標。同時為了爭取更多人加入反對運動，安華也推翻了自己原先打壓華人、伊斯蘭主義的立場，轉變成主張族群融合。
那安華為什麼要主張族群融合呢？因為馬來西亞自從建國以來，就是一個多民族的國家，當初為了要保護在殖民政策下，經濟地位相對弱勢的馬來人和原住民，所以在憲法中明文規定，讓這些族群享有優先權。但是因為長久以來，政府一直是由主打「馬來優先」的政黨執政，特別照顧馬來人的政策在社會中，也帶來種族歧視和分裂等問題。
由安華發起的烈火莫熄運動，可以說是第一個打破族群界線、讓多數民眾一起反對政府的社會運動。透過安華在各地的演說，這個運動很快的靠著他在基層的影響力散播出去，成功的讓渴望改變的馬來人、非馬來人，團結起來成為一股反對政府的力量，這在當時的馬來西亞，是一件很不容易的事情。
當然，看到安華的聲勢漸漸上升，馬哈迪政府不會坐視不管。很快的安華就被政府用雞姦、貪污等罪名逮捕和判刑，甚至在獄中遭到不人道的毆打。政府明顯侵犯人權的行為，反而激起民眾對安華的支持，再加上安華的罪名，在很多外國政府和人權組織的眼中，看起來是出於政治動機，所以在這個時期，安華看起來是來到了人生的最低點，卻也從此成為了對抗政府、主張改革的象徵。
安華延續改革形象參政，卻為爭取選票而跟敵人合作？
安華的入獄和烈火莫熄運動帶來的影響，讓馬來西亞的政壇，出現了新的反對黨聯盟，這個聯盟一開始叫做「人民聯盟」，後來演變成「希望聯盟」（希盟，PH）。反對黨聯盟由安華的妻子帶領，實際上的領袖仍然是安華，想要透過選舉爭取國會的位子，來挑戰長期執政的「國民陣線」聯盟（國陣，BN）。雖然不能完全類比，但台灣的讀者可以用台灣政壇的情況，來想像馬來西亞的政黨勢力，國陣就像解嚴前一黨獨大的國民黨，而安華領導的反對黨聯盟，就像一開始的民進黨，是挑戰政府的黨外勢力。安華也曾在訪問中，提到他對政府的期待：
經過半個世紀的獨立，馬來西亞現已準備好成為一個成熟的民主國家，擁有有效的治理機構、更具責任感的政府、獨立的司法機構以及獨立的反貪污委員會。貪污問題根深蒂固，目前是一個嚴重的問題。此外，馬來西亞還將朝著更具競爭力的經濟發展，推動該地區的增長。
當初安華的反對黨聯盟，延續「烈火莫熄」的精神，繼續主張要改革政府來爭取選票，聯盟的政見包括打擊貪污、官員任命要靠實力不靠關係、種族包容不再「馬來至上」等等。
而從歷年的選舉結果來看，安華的聯盟吸引了不少認同政見，或是對政府很不滿的人，這讓反對黨聯盟在2008年的大選中，得到總共222席中的82席，第一次讓獨大的國陣，失去三分之二的絕對多數席次。2013年的選舉中，反對黨聯盟得到89個席次，2018年更在前任首相馬哈迪的助攻下，得到過半的122個席次。不過即使反對黨聯盟的聲勢，看起來是逐漸成長，安華本人的遭遇，卻一樣在低谷中起伏。
安華先是坐牢了6年，接著因為雞姦罪被推翻而得到釋放。他出獄後本來計畫參加2008年的大選，重新回到政壇，這時候卻又再次被控雞姦。接下來一樣的情節，在2012年又重複上演，雞姦罪的判決被推翻、安華得到釋放，之後無罪判決再被推翻，安華又再次入獄。
為什麼安華就算不斷進出監獄，也沒有放棄回到政壇呢？他曾經在訪談裡提到，「國家面臨的問題比我面臨的問題更嚴重」，而要解決國家的問題，必須先得到權力，這可能是安華長久以來，可以撐過入獄打擊，還繼續帶領反對黨聯盟，來爭取選民支持的原因。
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