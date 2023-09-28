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2023/09/28,
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杭州亞運：「鞍馬王子」李智凱完美落地，鞍馬2連霸奪下中華隊第3金

杭州亞運：「鞍馬王子」李智凱完美落地，鞍馬2連霸奪下中華隊第3金
Photo Credit: 中央社

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「鞍馬王子」李智凱今（28）天在杭州亞運鞍馬決賽，以難度6.5分、執行9分共15.5分的佳績順利摘金，完成衛冕，賽後還謙虛地說自己仍有進步空間。而李智凱奪下的這面金牌也是繼柔道選手楊勇緯、連珍羚之後，台灣代表團在此次亞運的第3金。

（中央社）「鞍馬王子」李智凱在拿下東京奧運鞍馬銀牌後，今（2023）年在成都世大運完成鞍馬3連霸，今（28）天在杭州亞運鞍馬決賽以難度6.5分、執行分9分，總分15.500分摘金，順利完成衛冕。

李智凱這次杭州亞運先幫助台灣男團奪銅，締造歷史新猷後，今天在鞍馬完成2連霸，拿下台灣代表團在今年亞運的第3面金牌。

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Photo Credit: 中央社

（中央社）從東京奧運鍍銀在隊史留名，多了人父新身分的李智凱，歷經上半年跌跌撞撞，今年世大運完成史無前例3連霸，這次杭州亞運再次完美落地，以15.500分完成鞍馬2連霸，而他謙虛地說，還有進步空間。

李智凱拿下中華隊繼柔道2金後第3金

李智凱這面金牌，也是繼柔道選手楊勇緯、連珍羚後，台灣代表團在這次亞運第3金。

李智凱、蕭佑然先前在成都世大運鞍馬項目金包銅，這次在杭州亞運鞍馬資格賽以前2名出線，今天決賽被排在第3、4順位出場，外界都期待能再次見證2人攜手登上頒獎台。

儘管前1名登場的哈薩克好手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）拿下15.100分，但見識過更大國際賽場面李智凱，依舊搬出比資格賽更高的難度6.5分套路，且完美落地，以總分15.500分，完成鞍馬2連霸，日本選手津村涼太以15.166分鍍銀，哈薩克好手庫巴諾夫收下銅牌，蕭佑然以15.066名列第4，與獎牌擦身而過。

「真的非常緊張，上場前壓力真的很大。」李智凱賽後接受媒體聯訪時坦言，連霸是個壓力，另一個壓力源自於自身，想要挑戰自己，但還在努力當中，他認為，還有進步空間。

從5年前雅加達亞運鞍馬金牌，到這次以衛冕者姿態叩關亞運舞台，李智凱認為，這次尋求連霸壓力更大，他和大家都很期待能完成目標，他還開玩笑說，「有些賺奶粉錢的壓力」。

李智凱透露，今天決賽的套路與世大運一樣，但起跳時有些小失誤，因此當下迅速做調整，看到分數和世大運相同，就連他自己也嚇到。

歷經上半年還在適應新動作，在背負壓力情況下，下半年在世大運、亞運舞台成功登頂，儘管一路走來不容易，但李智凱認為，這一切都很值得。

李智凱結束亞運之旅後，接下來將轉戰在比利時舉行世界體操錦標賽，他坦言，時差是考驗，希望能儘速調整，順利闖進決賽、拿下巴黎奧運資格。

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李智凱（右2）賽後與教練林育信（中）、隊友蕭佑然（左2）等人合影。｜Photo Credit: 中央社

金牌，是給父親與孩子重要的禮物

（中央社）「鞍馬王子」李智凱今天克服壓力，在杭州亞運鞍馬項目完成2連霸，他賽後表示，今天不僅是教師節，還是他父親的生日，希望以這面金牌作為父親的禮物，同時也向他兒子證明自己成功達成目標。

李智凱今天在杭州亞運鞍馬決賽搬出與成都世大運相同難度6.5分套路，且同樣完美落地，以15.500分摘金，完成衛冕。

李智凱賽後接受媒體聯訪時表示，今天日子很剛好，除了是教師節外，也是父親的生日，「這份禮物也算是給爸爸、孩子一個很重要禮物」。

李智凱在東京奧運後，除了升格為人夫外，去年9月還加入奶爸行列，兒子的誕生也成為他在鞍馬這條路持續前進的重要動力來源。

這面金牌除了送給父親最佳的生日禮物外，李智凱也想告訴兒子，「他爸爸也做到了」。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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