杭州亞運：「鞍馬王子」李智凱完美落地，鞍馬2連霸奪下中華隊第3金
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「鞍馬王子」李智凱今（28）天在杭州亞運鞍馬決賽，以難度6.5分、執行9分共15.5分的佳績順利摘金，完成衛冕，賽後還謙虛地說自己仍有進步空間。而李智凱奪下的這面金牌也是繼柔道選手楊勇緯、連珍羚之後，台灣代表團在此次亞運的第3金。
（中央社）「鞍馬王子」李智凱在拿下東京奧運鞍馬銀牌後，今（2023）年在成都世大運完成鞍馬3連霸，今（28）天在杭州亞運鞍馬決賽以難度6.5分、執行分9分，總分15.500分摘金，順利完成衛冕。
李智凱這次杭州亞運先幫助台灣男團奪銅，締造歷史新猷後，今天在鞍馬完成2連霸，拿下台灣代表團在今年亞運的第3面金牌。
（中央社）從東京奧運鍍銀在隊史留名，多了人父新身分的李智凱，歷經上半年跌跌撞撞，今年世大運完成史無前例3連霸，這次杭州亞運再次完美落地，以15.500分完成鞍馬2連霸，而他謙虛地說，還有進步空間。
李智凱拿下中華隊繼柔道2金後第3金
李智凱這面金牌，也是繼柔道選手楊勇緯、連珍羚後，台灣代表團在這次亞運第3金。
李智凱、蕭佑然先前在成都世大運鞍馬項目金包銅，這次在杭州亞運鞍馬資格賽以前2名出線，今天決賽被排在第3、4順位出場，外界都期待能再次見證2人攜手登上頒獎台。
儘管前1名登場的哈薩克好手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）拿下15.100分，但見識過更大國際賽場面李智凱，依舊搬出比資格賽更高的難度6.5分套路，且完美落地，以總分15.500分，完成鞍馬2連霸，日本選手津村涼太以15.166分鍍銀，哈薩克好手庫巴諾夫收下銅牌，蕭佑然以15.066名列第4，與獎牌擦身而過。
「真的非常緊張，上場前壓力真的很大。」李智凱賽後接受媒體聯訪時坦言，連霸是個壓力，另一個壓力源自於自身，想要挑戰自己，但還在努力當中，他認為，還有進步空間。
從5年前雅加達亞運鞍馬金牌，到這次以衛冕者姿態叩關亞運舞台，李智凱認為，這次尋求連霸壓力更大，他和大家都很期待能完成目標，他還開玩笑說，「有些賺奶粉錢的壓力」。
李智凱透露，今天決賽的套路與世大運一樣，但起跳時有些小失誤，因此當下迅速做調整，看到分數和世大運相同，就連他自己也嚇到。
歷經上半年還在適應新動作，在背負壓力情況下，下半年在世大運、亞運舞台成功登頂，儘管一路走來不容易，但李智凱認為，這一切都很值得。
李智凱結束亞運之旅後，接下來將轉戰在比利時舉行世界體操錦標賽，他坦言，時差是考驗，希望能儘速調整，順利闖進決賽、拿下巴黎奧運資格。
金牌，是給父親與孩子重要的禮物
（中央社）「鞍馬王子」李智凱今天克服壓力，在杭州亞運鞍馬項目完成2連霸，他賽後表示，今天不僅是教師節，還是他父親的生日，希望以這面金牌作為父親的禮物，同時也向他兒子證明自己成功達成目標。
李智凱今天在杭州亞運鞍馬決賽搬出與成都世大運相同難度6.5分套路，且同樣完美落地，以15.500分摘金，完成衛冕。
李智凱賽後接受媒體聯訪時表示，今天日子很剛好，除了是教師節外，也是父親的生日，「這份禮物也算是給爸爸、孩子一個很重要禮物」。
李智凱在東京奧運後，除了升格為人夫外，去年9月還加入奶爸行列，兒子的誕生也成為他在鞍馬這條路持續前進的重要動力來源。
這面金牌除了送給父親最佳的生日禮物外，李智凱也想告訴兒子，「他爸爸也做到了」。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
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說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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