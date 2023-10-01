【專訪】音樂創作人LINION：放棄是一種藝術，但不是「give up」而是「let it go」
我們想讓你知道的是
於是把大量精力放在放鬆的事情上，比如親近大海、刪減著複雜的編曲，最終甚至刷著一把吉他、一道聲音便誕生一首作品。他是LINION，如果你也是位願意偶爾把時間交給生活的人，聽了會從此愛上他的聲音吧？
文：循聲入座
從紅色的天到藍色時刻，特殊的陽光和愛人交疊成美麗的剪影，助長那些心中油然各種此生無憾的語彙。明白一天之中總有那麼一刻讓人難以忘懷，自然能了解一生中也會有那麼些時候可以愛得浪漫，最後體會萬徑人蹤滅的時候。
自第一張專輯《Me in Dat Blue》專心寫著失戀的故事，甚至有些畏縮地躲在國外剛回來，孰悉的英文語彙舒適圈裡，交出〈Room 335〉這首同時交雜著古詩詞的作品；到了《HIDEOUT》，能明白〈Red Date〉裡寫的，美的地方總有時間限制，縱使在同一個地點，夕陽下去再上來後又是不一樣的景色。
於是把大量精力放在放鬆的事情上，比如親近大海、刪減著複雜的編曲，最終甚至刷著一把吉他、一道聲音便誕生一首作品。他是LINION，如果你也是位願意偶爾把時間交給生活的人，估計聽了會從此愛上他的聲音吧？
沉潛在樂團中，找到音樂上的Soul mate
12歲學了吉他、14歲學了貝斯，高中後考了洛杉磯美國音樂家學院（Musicians Institute，MI）主修貝斯的LINION。一直想組樂團的他，回台灣後確實短暫待在了樂團裡，卻也因故回到必須一個人創作的時候。當時僅有貝斯和vocal的他，從頭每天練習做音樂，誤打誤撞下推出了首張專輯《Me in Dat Blue》。
當時總是躲在音樂與英文背後的LINION，因為唱著情緒不是那麼強烈的苦情歌，被大家歸為台式Chill音樂，與水源、YELLOW黃宣齊聚在2019年大團誕生開發場之一中。
「從那時起很多人開始對這樣的音樂產生好奇，成為一股潮流，但大家都以為是R&B，其實是Neo-Soul。」比起耳熟能詳的R&B，他更在意音樂要有「靈魂」，說：「現在大家做的音樂都很『高級』，但常常聽不到特色，明明很炸的音樂，自己卻一點感覺也沒有，很不想當這樣的音樂人。」
持續嘗試這樣的音樂，受當時混音師牽線，進入了9m88的團隊，也在當中認識了二、三張專輯文案，及在三專中寫了兩首歌的冠亨，找到了音樂路上的Soul mate。
當時在團隊擔任Bass手的LINION，回憶那段讓他單純快樂的時期，「在旁邊邊看她（9m88）慢慢得變有名，也帶給我很多成長的機會」。過程不僅發揮所長、去到許多國家與舞台，也見到團隊順利解決各種問題，成為自己未來自組團隊的養分。
而鼓勵他最多，帶著他走出許多藏身處的冠亨，過去擔任多年音樂議題寫手、平台主編及金曲評審，文字凝鍊程度自不在話下。「一直以來我覺得他在寫文字表達都非常精準，從第二張專輯文案合作開始，發現他可以寫出我想要的東西，甚至看到自己沒有發現的面向，真的蠻了解我的」，於是他試著走出前兩張專輯的英語環境，用母語中文記錄自己想說的話。
找回中文創作，海浪喚回自己的Soul
專輯開場曲〈Listen to Me〉是LINION和冠亨合作的第一首歌，打破城市人們心口不一的藩籬，旁觀看著人們的自擾，不如把耳朵借給自己，唱出一些心裡的聲音，成為一首在眾聲喧嘩中要你獨留目光給他的開場曲。與其庸人自擾，不如直面那些自認為不好的事情。
「把聽眾帶進來看看自己曾經躲藏的地方，希望這樣的體驗提供大家安放自己的地方，比起直接面對不舒服，會比壓抑、藏著好很多，再從最後一首歌走藏身處。」
《HIDEOUT》如同LINION所熱愛的大海，波浪綿密地隨情緒起伏。「其實這張專輯的Flow就像海浪，浪大、浪小都有可能，所以你要怎麼進入這個浪都可以。」
儘管專輯短而精巧，僅8首歌、半個小時，但他仍說：「我不會期待每個人都該把整張專輯聽完，有當然好，但如果要跳著聽也很合理，甚至是只聽一首都可以。」
一方面大家目前聽音樂的習慣已不再像以前一樣，一次聽整張專輯，但LINION仍希望把主題聚焦，每首歌都能放在各自的生活之中，歌曲短反而接受度剛好。細看專輯主題，有與過去對話和記錄的〈Black Panther〉、〈R U Ready〉；和世代構通的〈藏〉、生死別離的〈Goodbye〉，也有談及短暫愛情的〈Red Date〉和少人提及對性慾描摹的〈The Shadow〉和〈Friends Or ?〉。
「我覺得自己在創作專輯過程上也經歷成長，上一張專輯（《Leisurely》）有一種逍遙，接觸大自然、生命議題，也因為是第一次進錄音室，希望把音樂做得更完整。但接下來要講什麼？我覺得不該再以音樂代表想法，而是嘗試以文字出發，寫出故事。」
於是他開啟了「Lii Song 300」（梨聲300首）日記寫歌計畫，每天以歌詞的方式寫下日記。問及為何不直接寫日記而是寫歌？他笑說：「其實我寫不了日記，寫日記會變得emo，所以我用唱的來當日記。」憶及〈Black Panther〉時最有感覺，他說當時突然唱出「原諒自己吧」之後，就開始刷起吉他，成為《HIDEOUT》這張專輯最快完成的作品。
這首與自己成長對話的歌，透過「These days」到「Tuesday」，將時間向度從過去拉近至現在，貼心地從回憶照顧到當下的內心。MV中的小男孩就像過去的LINION，如今象徵和解地和他開心地手舞足蹈，最後再以詞眼「Free your soul」一次撬開困藏已久的自己，同樣來得輕巧卻又深具意義。
「有些歌很適合自己一個人聽，因為它很私密，沒辦法在別人面前表達，但都可以透過歌得到情緒釋放。」其中原生家庭對他和為他寫詞的冠亨都受著同樣的影響。
「這首歌是我跟他之間共同的故事，在講父子關係，因為我們兩人的家庭狀況蠻像的，所以他也很快就寫完了。」到底一不一樣？這首歌前半段寫著受父親影響，以為男生都該一樣「裝個樣／眼淚不掉／保持強壯」，長大後才發現父親是擔心，自己的「不一樣」會被這世界所傷，想保護自己卻不善言詞，藏了許多不敢說出口的話。
「不管你是以兒子的角度，或是以後成為父親、母親的角色，你會突然進到那個身分，但過程沒有人帶領你，你只能透過別人的事情來借鏡，男生很多時候更沒辦法去適應或接受這樣的身分轉換。」
LINION發揮了不同於父親和他認為男孩該有的樣子，用細膩溫柔且對感受相當入微的陰柔特質，透過〈藏〉把前面的尷尬，到最後的激動釋懷，深刻地表達。
「相似的影子／走不同方向／漸行漸遠別來無恙」只是現在知道也已經太遲了，時間把兩個影子拉開，成為遺憾，至於遺憾在哪？LINION沒有特別說開。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。